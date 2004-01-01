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Ingenia 3.0T dStream T/R Head coil solution

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High B1 field for excellent spectroscopy. Spacious design to accommodate stereotactic frames.

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Features
High B1 field for excellent spectroscopy

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Spacious design to accommodate stereotactic frames

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  • High B1 field for excellent spectroscopy
  • Spacious design to accommodate stereotactic frames
See all features
High B1 field for excellent spectroscopy

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Spacious design to accommodate stereotactic frames

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Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

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Brochure

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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