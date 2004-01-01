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Ingenia 3.0T dStream breast 7ch coil solution

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Designed for outstanding imaging performance and biopsy procedures. Coverage deep into the axilla area. Offering excellent patient comfort with headrest and patient ramp.

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Features
Digitization in the coils for increased SNR

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Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap

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Improved patient comfort through coil tilting

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Fast and easy setup with cable-less connection of top

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  • Digitization in the coils for increased SNR
  • Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap
  • Improved patient comfort through coil tilting
  • Fast and easy setup with cable-less connection of top
See all features
Digitization in the coils for increased SNR

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Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap

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Improved patient comfort through coil tilting

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Fast and easy setup with cable-less connection of top

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Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

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Brochure

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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