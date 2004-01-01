Allows positioning close to the anatomy to increase SNR. Open, non-rigid design offers imaging for challenging cases. Delivers high resolution and extended coverage in combination with posterior coil solutions.
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