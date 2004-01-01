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Ingenia dStream HeadNeckSpine coil solution

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Digitization in the coils for increased SNR. Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap. Omproved patient comfort through coil tilting. Fast and easy setup with cable-less connection of top.

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Features
Digitization in the coils for increased SNR

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Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap

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Improved patient comfort through coil tilting

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Fast and easy setup with cable-less connection of top

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  • Digitization in the coils for increased SNR
  • Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap
  • Improved patient comfort through coil tilting
  • Fast and easy setup with cable-less connection of top
See all features
Digitization in the coils for increased SNR

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Improved coil positioning and SNR due to flexible neck flap

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Improved patient comfort through coil tilting

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Fast and easy setup with cable-less connection of top

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Documentation

Brochure (1)

Brochure

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Brochure

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Brochure

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