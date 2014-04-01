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IntelliVue MP2/X2 ITD Rigid Arm Wall Mount

Mounting solution

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Learn more about the rigid arms available for a Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor and for power supply.

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Features
Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Click here for more information
Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
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Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Click here for more information
Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
  • Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
  • Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
  • Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
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Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Click here for more information
Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Click here for more information
Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Click here for more information
Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Documentation

Brochure (3)

Brochure

Brochure (3)

Brochure

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Brochure (3)

Brochure

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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