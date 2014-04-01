IntelliVue MP2/X2 ITD Rigid Arm Wall Mount

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Learn more about the rigid arms available for a Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor and for power supply.
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Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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