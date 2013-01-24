İçeriğinizi internete bağlanarak kontrol edin

Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinizi internete bağlanarak kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 kablosuyla internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın