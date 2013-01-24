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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    86BDL3550Q/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım
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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      86BDL3550Q/00

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

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        Q-Line Ekran

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        Öne çıkan tasarım

        Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

        • 86 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Ultra HD
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

        USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

        Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

        İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

        İçeriğinizi internete bağlanarak kontrol edin

        Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinizi internete bağlanarak kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 kablosuyla internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          85,6  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          217,4  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1200:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,4935 x 0,4935 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Panel teknolojisi
          IPS
          Klinik görsel
          D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)
          İşletim sistemi
          Android 8.0

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1680 x 1050, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 720, 60 Hz
          • 1152 x 870, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 1152 x 864, 75 Hz
          • 832 x 624, 75 Hz
          Video formatları
          • 3840 x 2160, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 480i, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50,60 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x2)
          • VGA (Analog D-Sub) (x1)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          3,5mm jak
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RJ45
          Diğer bağlantılar
          OPS

        • Kullanılabilirlik

          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Döşeme Matrisi
          En fazla 15 x 15
          Yerleştirme
          Yatay (16/7)
          Başlatma
          • Açma geciktirme
          • Açma durumu
          • Kaynakta önyükleme
          Başlatma penceresi
          Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          15,5 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
          Set Genişliği
          1929,0  mm
          Set Yüksekliği
          1100,0  mm
          Set Derinliği
          69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D)  mm
          Set Genişliği (inç)
          75,94  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          43,31  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde)  inç
          Ürün ağırlığı
          49,5  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          109,13  lb
          VESA Montaj
          600 x 400 mm, M8

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          MTBF
          50.000  saat
          Nem aralığı (çalışma)[RH]
          %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
          Nem aralığı (saklama)[RH]
          %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 - 240 V ~, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Akıllı Güç
          Tüketim (Maks.)
          480 W
          Tüketim (Tipik)
          320  W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • HDMI kablosu
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • IR sensör kablosu (1,8 m)
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • M3 vida (X1)
          • M4 Vida (x1)
          • Philips logosu
          • USB Kapağı

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • MPEG
          • H.264
          • H.263
          • H.265
          • VP8
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Japonca
          • Arapça
          Yasal onaylar
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • CU
          • ETL
          • FCC, Sınıf A
          • PSB
          • VCCI

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          • Çift çekirdekli cortex A53 1,1 GHz
          • Çift çekirdekli cortex A73 1,15 GHz
          GPU
          ARM Mali G51
          Hafıza
          • 2 GB DDR3
          • 8 GB eMMC

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • HDMI kablosu

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