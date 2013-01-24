Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- RS232 kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- HDMI kablosu
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Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.
Q-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.
İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.
Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinizi internete bağlanarak kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 kablosuyla internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
Dahili Oynatıcı