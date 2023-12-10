Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar
Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar
Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün
Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar
Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar
Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün
E-kağıt Ekran
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Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.
Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 60.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.
PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.
Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.
Sürdürülebilir geleceğiniz için teknoloji geliştiriyoruz. Renkli kağıt posterlerin güç tüketmeden, atık üretmeden değiştirilmesine imkan tanıyoruz.
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Çalışma koşulları
Dahili Oynatıcı
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