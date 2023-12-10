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    Signage Solutions

    E-kağıt Ekran

    25BDL4150I/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar
      -{discount-value}

      Signage Solutions E-kağıt Ekran

      25BDL4150I/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

      Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün

      Signage Solutions E-kağıt Ekran

      Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

      Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün

      Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

      Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün

      Signage Solutions E-kağıt Ekran

      Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

      Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin. Tüm faydaları görün

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        E-kağıt Ekran

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        Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

        Daha parlak bir gelecek için teknoloji

        • 25 inç
        • Android

        Android SoC işlemci

        Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

        Tam renkli e-Kağıt ekran

        Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 60.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.

        Uzaktan yönetim için PPDS Wave'e hazır

        PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

        Güneş ışığında okunabilir

        Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.

        Gelecek için teknoloji

        Sürdürülebilir geleceğiniz için teknoloji geliştiriyoruz. Renkli kağıt posterlerin güç tüketmeden, atık üretmeden değiştirilmesine imkan tanıyoruz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          25.3  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          3200 x 1800
          Ekran renkleri
          60k
          İşletim sistemi
          Android 11

        • İletişim

          Ethernet
          10M/100M
          Wi-Fi / WLAN
          2 Tx/2 Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Modülü

        • Bağlantı

          Ses çıkışı
          Ses Sol/Sağ (3,5 mm jak)
          Video girişi
          USB
          Diğer bağlantılar
          • micro SD
          • micro USB

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay (24/7)
          • Dikey (24/7)
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          LAN (RJ45)

        • Güç

          Şebeke elektriği
          20V/2,25 A adaptör

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          598,6  mm
          Ürün ağırlığı
          2,7  kg
          Set Yüksekliği
          350,2  mm
          Set Derinliği
          37,5  mm
          Duvara Montaj Aparatı
          100 x 100 mm VESA montaj
          Çerçeve genişliği
          18,6/18,6/18,6/22 mm

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          15 ~ 35  °C
          Bağıl nem
          %20 ~ 80  %
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          Rockchip PX30S
          Hafıza
          2 GB DDR4
          Saklama
          16 GB EMMC

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • AC güç adaptörü
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Basitleştirilmiş Çince
          Garanti
          3 yıl garanti
          Yasal onaylar
          • CE
          • CB
          • UL
          • FCC

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