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Social Media

Philips ile sosyalleşin

Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bağlantı ve iletişim kurmak üzere bize katılın. Haberleri takip edin ve bize ve başkalarına düşüncelerinizi bildirin. Bu, size hayatınızı daha kolay, sağlıklı ve iyi kılmaya yönelik anlamlı yenilikler sunmamıza yardımcı olacak. İletişimi koparmayalım!

Politika ve İlkeler

 

Philips Sayfaları kullanımınız ve sayfalarla etkileşiminiz bunlara tabi olduğundan sosyal medya politikamızı ve ilkelerimizi okumanızı öneriyoruz. Bu işlemi tamamladınız mı? Haydi bağlanın!!

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Philips'in sosyal medya politikaları

Philips Social Media Pages House Rules (128.0KB)
Philips Social Media Principles (93.0KB)