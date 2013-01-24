Topluma Dokunan Projeler

Ülkemizde her yıl 13-15 bin çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.Bu çocukların yüzde 90’ından fazlası yapılacak tedavi ve kalp ameliyatları ile sağlıklı, normal bir hayat şansına kavuşabilir. Ancak, ne yazık ki büyük bir kısmı, çeşitli yetersizlikler nedeniyle, ileri teknoloji, gelişmiş organizasyon ve yüksek maliyet gerektiren kalp ameliyatları ve tedavi imkânlarına kavuşamamaktadır. Philips Türkiye ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘’Kalbinin Resmi’’ projemiz ile doğuştan kalp hastalıklarına dikkat çekmek, bu konuda aileleri bilinçlendirmek ve erken teşhis ve doğru tedavinin önemini vurgulamak istedik. Projemizi aynı zamanda Çocuk Kalp Vakfı Gönüllüsü olan Çınar’ın hikayesinden ilham alarak yarattık. Çınar, doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelen ve bu doğrultuda bir dizi operasyon geçiren çocuklarımızdan biri. Buna rağmen Çınar kalbini çok seviyor ve onu, içinde sevimli hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesine benzetiyor. Projenin bir diğer kahramanı 25 yaşındaki İbrahim’e ise, henüz 30 günlükken kalp hastalığı teşhisi konmuş. Erken yaşta geçirdiği ameliyatlar ve uygulanan tedaviler ile İbrahim hayata sıkıca tutunmuş. Çınar ve İbrahim’in hikayelerinin kalp rahatsızlığı olan pek çok çocuğumuza umut vereceğine eminiz. Ülkemiz kalp sağlığına ve çocuk kalbine verdiği destekten dolayı Philips’e teşekkür eder, başarılarla dolu nice yıllar dileriz.