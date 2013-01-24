Topluma Dokunan Projeler

Koruncuk Vakfı ile Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir araya gelerek, Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Koruncuk Vakfı’nda Philips’in bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir araya geldik. Philips Ailesi, Koruncuklarımızın sosyal yaşamlarında ve spor alanında ilerlemelerine katkı sağlayacak halı sahamızın zemini yeniledi. Ekip olarak Koruncuk Köyü’ne gelip halı sahamızın açılışını yaptılar; bir tam gün boyunca Koruncuklarımızla vakit geçirdiler, etkinlikler düzenlediler hep birlikte keyifli bir gün geçirmemize vesile oldular.
Muhterem İlgüner
Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Çocuklarının kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından İstanbul’a gelmek zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere ücretsiz barınma, gıda ve psikososyal destek imkânı sağlayacak Aile Evi projemizin ikincisinin temellerini attık. Bu evimizin inşaatı tamamlandığında bir odasının manevi ailesi ise Philips Türkiye’nin dayanışmaya gönül vermiş, sıcak kalpli çalışanları olacak. Çünkü ikinci Aile Evimizin inşası için Adım Adım Platformu içinde yer alarak 39. İstanbul Maratonu’na katılan 37 Philips çalışanı; KAÇUV adına, çocuklarımız ve umudu çoğaltmak adına koştu. Philips’in Türkiye’deki 90 yılı aşkın süreyi kapsayan serüvenini “Yaşamı birlikte güzelleştirelim ”felsefesiyle hatırlayacağız. Ve geleceğe hep umutla bakacağız.
Prof. Dr. İnci Yıldız
KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı
Ülkemizde her yıl 13-15 bin çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.Bu çocukların yüzde 90’ından fazlası yapılacak tedavi ve kalp ameliyatları ile sağlıklı, normal bir hayat şansına kavuşabilir. Ancak, ne yazık ki büyük bir kısmı, çeşitli yetersizlikler nedeniyle, ileri teknoloji, gelişmiş organizasyon ve yüksek maliyet gerektiren kalp ameliyatları ve tedavi imkânlarına kavuşamamaktadır. Philips Türkiye ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘’Kalbinin Resmi’’ projemiz ile doğuştan kalp hastalıklarına dikkat çekmek, bu konuda aileleri bilinçlendirmek ve erken teşhis ve doğru tedavinin önemini vurgulamak istedik. Projemizi aynı zamanda Çocuk Kalp Vakfı Gönüllüsü olan Çınar’ın hikayesinden ilham alarak yarattık. Çınar, doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelen ve bu doğrultuda bir dizi operasyon geçiren çocuklarımızdan biri. Buna rağmen Çınar kalbini çok seviyor ve onu, içinde sevimli hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesine benzetiyor. Projenin bir diğer kahramanı 25 yaşındaki İbrahim’e ise, henüz 30 günlükken kalp hastalığı teşhisi konmuş. Erken yaşta geçirdiği ameliyatlar ve uygulanan tedaviler ile İbrahim hayata sıkıca tutunmuş. Çınar ve İbrahim’in hikayelerinin kalp rahatsızlığı olan pek çok çocuğumuza umut vereceğine eminiz. Ülkemiz kalp sağlığına ve çocuk kalbine verdiği destekten dolayı Philips’e teşekkür eder, başarılarla dolu nice yıllar dileriz.
Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu
Çocuk Kalp Vakfı Başkanı
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mücadele ettiğimiz COVID-19 için en başından beri tüm sağlık çalışanları ile omuz omuza çalışıyoruz.Biliyoruz ki her hastanenin kapasitesi, insan kaynağı ve teknik olanakları birbirinden farklı. Philips Vakfı ve Philips Türkiye tarafından yapılan teknolojik tıbbi cihaz bağışı bu noktada değerli olmuştur. Hastanelerin acil servislerine destek olan Philips Vakfı ve Philips’e teşekkür ediyorum.
Doç. Dr.Bülent Erbil
Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri