Nevrol Cemal



Nevrol Cemal, Türk ilaç sanayiciliğine adını yazdıran uzun soluklu ilk markalardan biri. 1990’lara kadar varlığını sürdüren bu marka, döneminin en ünlü nöroloji ürünlerinden biri olarak biliniyor. Eczacı Cemal Ramazanzade tarafından geliştirilen bu ürün, ilk ruh sağlığı ilacı olarak kaynaklarda yer alıyor. Nevrol Cemal markası 1987’de Vito Kimya’ya satıldı, 1997’de bu şirketin de kapanmasıyla yok olup gitti. Cemal Ramazanzade -ki Soyadı Kanunu’yla kendisine “Nevrolcu” soyadı verildi Eczacılık Mektebi’nden 1908’de mezun oldu. Çok tutulan “Nevrol Cemal” adlı müstahzarı kendisiyle neredeyse özdeşleşmişti. Nevrol Cemal’in lansmanı ise 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde yapıldı. 1928’de ruhsat alan ilaç, Cemal Nevrolcu’nun 1973’te vefat etmesiyle giderek piyasadan silindi ancak bu alanda uzmanlığı bulunan tıp insanları onu hala anıyorlar.