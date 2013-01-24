Türk eczacılığının en önemli isimlerinden Ethem Pertev, Bulgaristan’da doğmuş ve 1895’te Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin Eczacı Sınıfı’ndan diploma almıştı. Pertev, ilk tıbbi müstahzarı olan Pertev Şurubu’nu eczahanesinin laboratuvarında hazırladı. Özellikle Pertev Şurubu ve Pertev Kremi halk arasında kısa sürede ün yaptı. Yaptığı hazır ilaçları 1900’de Paris’teki bir fuarda tanıtan Ethem Pertev, yurtiçi ve dışında birçok ödül aldı. Osmanlı Komprime Fabrikası’nı kurdu. Burada ürettiği kinin komprimesi ile halkın ve ordunun ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladı. Pertev aynı zamanda Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin de kurucularından biri. 1914 yılında kurulan ilk Türk Kodeksi komisyonu üyeliği, Türkiye Eczacıları Cemiyeti başkanlığı yapan Pertev, 1927 yılında hayatını kaybetti.