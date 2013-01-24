Philips Türkiye, Covid-19 süresinde faaliyete geçen 2.700 yatak kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük entegre sağlık tesisi, İstanbul Başakşehir Hastanesi’nin görüntüleme hizmetlerinde 2,233 klinik sistemler ve görüntüleme cihazıyla en büyük çözüm ortağı oldu. Diş sağlığını ve temizliğini bir üst seviyeye taşıyan Philips Sonicare elektrikli diş fırçasının tanıtımı yapıldı. Philips Türkiye, Kişisel Sağlık portföyündeki ürünlerinin satıldığı online mağazasını açtı.