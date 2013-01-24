2018
Philips, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir model ile Elazığ Şehir Hastanesi’nin çözüm ortağı oldu. Böylelikle Philips, Türkiye’de sağlık sektörünün en büyük çözüm ortağı haline geldi. Doğuştan kalp hastalarına dikkat çekmek için Çocuk Kalp Vakfı ile Kalbinin Resmi projesi hayata geçirildi. Philips Türkiye, prematüre bebekler hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla ‘Minik Kahramanlar’ platformunu oluşturdu. Platform ile; prematüre bebekler, aileleri,tedavi ve bakımını üstlenen sağlık çalışanlarına destek vermek hedefleniyor.