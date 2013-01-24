Genetik Bilimciler Ona “Dahi Türk” Diyorlar: Prof. Dr. Murat Günel



Beyin cerrahisinde dünya çapında çığır açan bir diğer Türk bilim insanı da Prof. Dr. Murat Günel, öğrenci rotasyonu programıyla gittiği Amerika’da Yale Üniversitesi’nde beyin kanamalarına neden olan genleri bulmak için bir araştırma merkezi kurulmasına öncülük etti. Halen de aynı üniversitede Nörovasküler Cerrahi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Moleküler genetik, beyin damarları ve damar tıkanıkları konusunda yüksek ihtisas yapıyor. Arka arkaya imza attığı çalışmalarıyla Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan “Büyük Araştırma Ödülü”nü kazandı. Henüz 34 yaşındayken Yale’de Beyin Cerrahisi Damar Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı unvanı alan Prof. Dr. Murat Günel’in 2008’de iki anevrizma geninin keşfine yol açan çalışması tıp dünyasında büyük ses getirdi. Günel daha sonra keşfettiği gen sayısını beşe çıkararak, genetik bilimcilerin ona taktığı “dahi Türk” namının hakkını verdi.