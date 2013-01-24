Mustafa Nevzat Pısak
Türk eczacılığında mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen Mustafa Nevzat Pısak, 1879’da Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu. Mustafa Nevzat, 1902’de Gülhane’deki (Demirkapı) Tıbbıye-i Şahane’nin eczacılık kısmından “askeri eczacı kimyager” unvanıyla mezun oldu. 1903’te Üçüncü Ordu’ya bağlı Selanik Askeri Hastanesi eczacılığına atanan Nevzat, uzun süre orduda hizmet verdi, önemli görevler üstlendi. 1923’te Üsküdar’da kendi atölyesini kurarak burada seri ampul üretimi yaptı. 1933’te Nur-u Osmaniye Cad. 81 numarada ampul üretimine devam etti. 1935 yılında ilk kez toz insülinden enjektabl preparat oluşturmayı başardı. 1940 ve 1948 tarihlerindeki Kodeks komisyonlarında görev alan Mustafa Nevzat, II. Türk Kodeksi’nin ve süplemanının hazırlanmasında çalıştı.