Soru ve Cevaplarda Yapılan Güncellemeler

Şirket mevcut ses azaltma köpüğünü bu sorundan etkilenmeyen yeni bir materyalle değiştirecektir.

Mevcut durumda şirket bu düzeltme kapsamında etkilenen tüm cihazları mümkün olduğunca hızlı şekilde ele almak için çalışmaktadır.

Philips, düzeltmenin uygulanması için öngörülen tarihler hakkında daha fazla netlik sağlayacaktır.

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD)/saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) belirtilen düzeltmeleri hazırlama süreci başlamıştır.

Bu çalışmalar; düzeltme sürecini desteklemek üzere üretim, onarım, servis hizmetleri, tedarik zinciri ve diğer fonksiyonların geniş ölçekli ve global düzeyde güçlendirilmesini içermektedir.

Philips, etkilenen ürünlerin mevcut olduğu bölgelerde ve ülkelerde bulunan düzenleyici kurumlara bildirim sağlamaktadır.

Etkilenen cihazlar için küresel onarım ve değişim programımız her pazarda uygun düzenleyici gereksinimlere göre yürütülmektedir ve buna bazı pazarlarda ilgili düzenleyici makamların incelemesi ve/veya onayı dahil olabilir.

İlgili kurumlara öngörülen düzeltme işlemlerinin ilk olarak başlatılması ve uygulanmaya devam edilmesi ile ilgili gerekli bilgileri sağlıyoruz.

