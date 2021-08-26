Tıbbi Cihaz geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD)/
saha güvenlik bildirimini (Uluslararası Pazarlar) içerir

Philips Respironics

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Soru ve Cevaplarda Yapılan Güncellemeler

27 Ağustos 2021

Bu işlem bir geri çağırma eylemi mi? Düzenleyici kurumlar geri çağırma eyleminin önemini sınıflandırdı mı?

Düzenlenen bildirim, düzenleyici kurum kriterlerine göre ABD'de geri çağırma ve ABD Dışında saha güvenlik bildirimidir.


Bu geri çağırma bildirimi/saha güvenlik bildirimi, hem ABD Gıda ve İlaç İdaresi hem de Health Canada tarafından Sınıf I geri çağırma olarak belirlenmiştir.

 

FDA geri çağırma sınıflandırmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

fda.gov/medical-devices/postmarket-requirements-devices/recalls-corrections-and-removals-devices

 

FDA'nın bu Sınıf I geri çağırma ile ilgili tavsiyeleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

fda.gov/medical-devices/safety-communications/certain-philips-respironics-ventilators-bipap-and-cpap-machines-recalled-due-potential-health-risks#recommendations

Bu sorun için düzeltme süreci ne zaman başlayacak? Etkilenen tüm cihazların ele alınması ne kadar sürecek?

Şirket mevcut ses azaltma köpüğünü bu sorundan etkilenmeyen yeni bir materyalle değiştirecektir. 


Mevcut durumda şirket bu düzeltme kapsamında etkilenen tüm cihazları mümkün olduğunca hızlı şekilde ele almak için çalışmaktadır. 


Philips, düzeltmenin uygulanması için öngörülen tarihler hakkında daha fazla netlik sağlayacaktır. 


Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD)/saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) belirtilen düzeltmeleri hazırlama süreci başlamıştır.


Bu çalışmalar; düzeltme sürecini desteklemek üzere üretim, onarım, servis hizmetleri, tedarik zinciri ve diğer fonksiyonların geniş ölçekli ve global düzeyde güçlendirilmesini içermektedir.


Philips, etkilenen ürünlerin mevcut olduğu bölgelerde ve ülkelerde bulunan düzenleyici kurumlara bildirim sağlamaktadır. 


Etkilenen cihazlar için küresel onarım ve değişim programımız her pazarda uygun düzenleyici gereksinimlere göre yürütülmektedir ve buna bazı pazarlarda ilgili düzenleyici makamların incelemesi ve/veya onayı dahil olabilir. 


İlgili kurumlara öngörülen düzeltme işlemlerinin ilk olarak başlatılması ve uygulanmaya devam edilmesi ile ilgili gerekli bilgileri sağlıyoruz.

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877-907-7508

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