Geri çağırma ile ilgili pratik ipuçları

Tedavi planınız hakkında en iyi kararı vermelerine yardımcı olmak için klinik bilgiler bakım ekiplerinize verilmiştir. Doktorunuz tıbbi öykünüzü bildiğinden siz ikame cihazınızı alana kadar tedavinize devam etmenin faydalarını veya risklerini belirleyecek en kalifiye kişi kendisidir.

Cihazınızın ne zaman ve nasıl onarılacağı veya değiştirileceği konusunda haber beklemenin rahatsız edici olabileceğinin ve zamanlamanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu geri çağırma sürecini tamamlamak için sıkı çalışıyoruz ve hem sizinle hem de bakım ekibinizle iletişimde kalarak güncel bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İkame cihazların nakliyesi konusunda ilerleme kaydedip üretim kapasitemizi artırmış olsak da ABD'deki onarım ve değiştirme programının tamamlanmasının yaklaşık Eylül 2022'ye kadar süreceğini tahmin ediyoruz.

Bilgi almak ve sık sorulan soruların yanıtlarını görmek için philips.com/src-update adresini de ziyaret edebilirsiniz.

