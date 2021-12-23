Geri çağırma ile ilgili pratik ipuçları

23 Aralık 2021
Geri çağırma ile ilgili pratik ipuçlarıyla size destek olmaya hazırız.
Amacımız, tüm hastalara tedaviye güvenle devam edebilmeleri için en kısa sürede ikame cihaz sağlamaktır. İkame cihazı beklerken herhangi bir değişiklik yapmadan veya tedaviyi bırakmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Güncellenen geri çağırma bildirimini okuyun
Philips, geri çağırma ile ilgili güncellemeleri düzenli aralıklarla e-posta yoluyla gönderir. En yeni bilgiler için her zaman philips.com/src-update adresini kontrol edebilirsiniz. Bizden ayrıca ikame cihazınızın durumu hakkında bilgi içeren e-postalar da alacaksınız. E-posta güncellemeleri almıyorsanız lütfen 877-907-7508 numaralı telefonu arayın ve istenmeyen posta klasörünüzü kontrol ettiğinizden emin olun.
Cihazınızı kendiniz onarmaya çalışmak veya üçüncü taraf bir onarım seti kullanmak cihazınıza zarar verebilir ve tamamen çalışmaz hale gelmesine neden olabilir. Philips, onarım setleri satmaz ve üçüncü taraflara satma yetkisi vermez. Onarım işlemi yalnızca yetkili servis uzmanları tarafından gerçekleştirilebilir.
Cihazınızı temizlemek için daha önce ozon kullanmamış olsanız bile yine de etkilenmiş olabilir. Lütfen buradan kaydolun.
Philips, asla telefon veya e-posta yoluyla kredi kartı bilgilerinizi veya sosyal güvenlik numaranızı sormaz. En iyi bilgi kaynağının her zaman sağlayıcınız/DME veya Philips olduğunu lütfen unutmayın.
Tedavi planınız hakkında en iyi kararı vermelerine yardımcı olmak için klinik bilgiler bakım ekiplerinize verilmiştir. Doktorunuz tıbbi öykünüzü bildiğinden siz ikame cihazınızı alana kadar tedavinize devam etmenin faydalarını veya risklerini belirleyecek en kalifiye kişi kendisidir. Cihazınızın ne zaman ve nasıl onarılacağı veya değiştirileceği konusunda haber beklemenin rahatsız edici olabileceğinin ve zamanlamanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu geri çağırma sürecini tamamlamak için sıkı çalışıyoruz ve hem sizinle hem de bakım ekibinizle iletişimde kalarak güncel bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İkame cihazların nakliyesi konusunda ilerleme kaydedip üretim kapasitemizi artırmış olsak da ABD'deki onarım ve değiştirme programının tamamlanmasının yaklaşık Eylül 2022'ye kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Bilgi almak ve sık sorulan soruların yanıtlarını görmek için philips.com/src-update adresini de ziyaret edebilirsiniz.
Tedavi planınız hakkında en iyi kararı vermelerine yardımcı olmak için klinik bilgiler bakım ekiplerinize verilmiştir. Doktorunuz tıbbi öykünüzü bildiğinden siz ikame cihazınızı alana kadar tedavinize devam etmenin faydalarını veya risklerini belirleyecek en kalifiye kişi kendisidir.
Cihazınızın ne zaman ve nasıl onarılacağı veya değiştirileceği konusunda haber beklemenin rahatsız edici olabileceğinin ve zamanlamanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu geri çağırma sürecini tamamlamak için sıkı çalışıyoruz ve hem sizinle hem de bakım ekibinizle iletişimde kalarak güncel bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İkame cihazların nakliyesi konusunda ilerleme kaydedip üretim kapasitemizi artırmış olsak da ABD'deki onarım ve değiştirme programının tamamlanmasının yaklaşık Eylül 2022'ye kadar süreceğini tahmin ediyoruz.
Bilgi almak ve sık sorulan soruların yanıtlarını görmek için philips.com/src-update adresini de ziyaret edebilirsiniz.
* Bu yalnızca ABD için bir geri çağırma bildirimi olup dünyanın geri kalanı için bir saha güvenlik bildirimi niteliği taşır. ABD'de geri çağırma bildirimi FDA tarafından Sınıf I geri çağırma olarak sınıflandırılmıştır. Onarım ve değiştirme için izin verilmiş cihazlar DreamStation CPAP ve BiLevel cihazlarını, DreamStation ASV cihazlarını ve DreamStation ST/AVAPS cihazlarını kapsar.
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