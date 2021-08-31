Philips, ABD'de1 etkilenen birinci nesil DreamStation cihazları için onarım ve/veya değiştirme sürecine başlamak üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almıştır. Şirket ayrıca diğer ülkelerde onarım ve/veya değişim programları başlatmaktadır ve bu programların Eylül 2021 sonuna kadar pazarlarının çoğunda yürütülmesini beklemektedir. Philips, onarım ve değiştirme programlarını yaklaşık 12 ay içinde tamamlamayı amaçlamaktadır.



Ağustos ayında şirket, ABD'de etkilenen belirli birinci nesil DreamStation CPAP cihazlarını DreamStation 2 CPAP cihazlarıyla değiştirmeye başlamıştır. Bu birinci nesil DreamStation onarım ve/veya değiştirme sürecinin eklenmesi, Philips'in etkilenen DreamStation cihazlarını daha büyük ölçekte değiştirmeye başlamasını sağlamaktadır. Philips, ABD'de2 geri çağırma bildirimi ve risk azaltma planının diğer yönleri hakkında FDA ile görüşmelere devam etmektedir.



Royal Philips CEO'su Frans van Houten, "Etkilenen cihazlara yönelik çözüm üretmeye harcanan sürenin hastaları zor duruma soktuğunun farkındayız. Hastalara mümkün olduğunca hızlı bir çözüm sunmak için sıkı çalışıyoruz. Üretim, hizmet ve servis kapasitemizi önemli ölçüde artırdık ve müşterilerimiz ve hastalarımız için destek programlarımızı daha da geliştirdik. Ellerindeki cihazları etkilenen hastaları, cihazlarını özel geri çağırma bildirimi web sitesine kaydetmeye davet ediyoruz," dedi.



Geri çağırma bildirimi* hakkında daha fazla bilgi ve müşterilere, kullanıcılara ve doktorlara yönelik talimatlar için www.philips.com/src-update adresini ziyaret edin. Ellerindeki cihazları etkilenen hastaların, ürünlerini değiştirmeyi kolaylaştırmak için ürünlerini bu web sitesine kaydetmelerini istiyoruz.