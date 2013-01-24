Philips Respironics'in konfor ve performansı birarada sunan tarz sahibi Wisp nazal maskesiyle tanışın. Wisp, yastıkçıklı nazal maskelerin tarzıyla nazal maske performansını bir araya getirir.
Wisp, maksimum konfor sağlayacak şekilde geliştirilmiş benzersiz ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Burun köprünüzün altına oturacak şekilde tasarlanmış olan "burun ucu" yastıkçığı, minimum yüz temasıyla üstün sızdırmazlık sağlar. Wisp’in ince tasarımı alın pedine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak size daha iyi bir görüş alanı sağlar.
Maskeyle birlikte verilen farklı boylardaki yastıklar sayesinde artık en uygun ölçüyü bulmak için tahmin yürütmek zorunda kalmayacaksınız.