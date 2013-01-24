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wisp mask

Wisp minimum temaslı nazal maske

Sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bir uyku apnesi maskesi

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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Performansın artık yeni bir tarzı var

Ters çevrilebilir kumaş çerçeve: yumuşak süet veya ipeksi saten seçeneği

 

Philips Respironics'in konfor ve performansı birarada sunan tarz sahibi Wisp nazal maskesiyle tanışın. Wisp, yastıkçıklı nazal maskelerin tarzıyla nazal maske performansını bir araya getirir.

Wisp, maksimum konfor sağlayacak şekilde geliştirilmiş benzersiz ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Burun köprünüzün altına oturacak şekilde tasarlanmış olan "burun ucu" yastıkçığı, minimum yüz temasıyla üstün sızdırmazlık sağlar. Wisp’in ince tasarımı alın pedine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak size daha iyi bir görüş alanı sağlar.

Maskeyle birlikte verilen farklı boylardaki yastıklar sayesinde artık en uygun ölçüyü bulmak için tahmin yürütmek zorunda kalmayacaksınız.

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Uyku apnesi yada Philips Respironics uyku apnesi ürünleri ile alakalı soru ve yorumlarınız için e-mail gönderebilirsiniz.  
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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand