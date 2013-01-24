Pico uyku apnesi maskenizi doğru ölçüye ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. Dilerseniz eğitici videoyu da izleyebilirsiniz.
Pico Maske kullanım kılavuzu
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Pico boyut seçme rehberi
Maskeyi takmadan önce, seçtiğiniz burun yastığının sizin için doğru olduğundan ve burun deliklerinizi kapatmadığından emin olun. Burun yastığı burun ucunuz ile burun köprünüz arasında konumlandırılabilir.
Başlık klipslerini çerçeveden dışa doğru bükerek bağlantılarını kesin ve başlık klipslerini başlık kayışlarından geriye doğru çekerek geri alın.
Başlığı başınızın üzerinden iterek geçirin ve yastığı yavaşça burun üstünüze yerleştirin.
Şimdi, maskeyi yerinde tutarken başlık klipslerini maske çerçevesine bastırarak bağlayın.
Yan ve alt kayışları eşit şekilde ayarlamak için tırnakları geri çekin. Maske burnunuza hafifçe yaslanmalıdır.Aşırı sıkmayın, başlık gevşek ve rahat bir şekilde takılmalıdır.
Şimdi Pico devresini tedavi cihazınızla birlikte gelen esnek devreye bağlayın. Bir miktar hava kaçağı olması normaldir. Başlık kayışlarını, gözlerinizin çevresindeki kaçakları azaltacak şekilde ayarlayın.
Farklı uyku pozisyonları alın. Rahat hissedene kadar hareket edin. Aşırı hava kaçağı varsa yatar haldeyken son ayarları yapın.
Uyku apnesi yada Philips Respironics uyku apnesi ürünleri ile alakalı sorularınız ve yorumlarınız için e-mail gönderebilirsiniz. E-mail gönderin
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.