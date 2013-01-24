Philips Respironics tarafından geliştirilen Nuance, jelin rahatlığını ve sızdırmazlık gücünü nazal maskelere taşımaktadır. İlk ve tek jel yastık maske platformu olan Nuance, daha rahat ve alışık olduğunuz bir his sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanıcılar tarafından diğer burun içi maskelere göre daha rahat olarak değerlendirildi
- Daha iyi sızdırmazlık ve konfor için jel yastıklar
- Kumaş veya jel dolgulu çerçeve seçeneklerinden kendi tarzınıza uygun olanı seçin
- Rahat ve kaymaz başlık uyku sırasında yerinden oynamaz
- Hafif ve kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir
- Burun bölgesindeki tahrişi azaltır