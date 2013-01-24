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Nuance ile tanışın

Daha kaliteli bir uyku için yeni seçenek

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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Yeni bir standart. Yeni bir seçim.

Nuance kumaş çerçeve


Philips Respironics tarafından geliştirilen Nuance, jelin rahatlığını ve sızdırmazlık gücünü nazal maskelere taşımaktadır. İlk ve tek jel yastık maske platformu olan Nuance, daha rahat ve alışık olduğunuz bir his sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  • Kullanıcılar tarafından diğer burun içi maskelere göre daha rahat olarak değerlendirildi
  • Daha iyi sızdırmazlık ve konfor için jel yastıklar
  • Kumaş veya jel dolgulu çerçeve seçeneklerinden kendi tarzınıza uygun olanı seçin
  • Rahat ve kaymaz başlık uyku sırasında yerinden oynamaz
  • Hafif ve kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir
  • Burun bölgesindeki tahrişi azaltır
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Uyku apnesi yada Philips Respironics uyku apnesi ürünleri ile alakalı soru ve yorumlarınız için e-mail gönderebilirsiniz.
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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand