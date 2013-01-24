Amara tam yüz maskesi daha küçük, daha hafif ve daha az korkutucu görünen minimalist bir tasarıma sahiptir. Amara lider geleneksel tam yüz maskelerinden daha küçük ve hafif olmasının yanı sıra tek "tıkla" tasarım sayesinde son derece basit bir kullanım olanağı sağlar. Ayrıca, hem jel hem de silikon yastıkçık seçenekleriyle sunulan Amara'yı kendinizi en rahat hissedeceğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
En iyi tedaviyi almanız için tasarlanmış kapsamlı bir maske ve hizmet portföyüne sahip olan Philips Respironics'te tanı aşamasından devam eden bakıma kadar her türlü ihtiyaca dönük bir çözüm vardır. Tek "tık" tasarımına sahip olan Amara, performans ve kullanım kolaylığını bir arada sunar. Amara ile tek "tık" ile basit kurulum.
*Yayınlanmamış veriler