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Amara tam yüz maskesi

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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Tek bir "tık" ile basit kurulum

Başlıksız Amara jel maske 

 

Amara tam yüz maskesi daha küçük, daha hafif ve daha az korkutucu görünen minimalist bir tasarıma sahiptir. Amara lider geleneksel tam yüz maskelerinden daha küçük ve hafif olmasının yanı sıra tek "tıkla" tasarım sayesinde son derece basit bir kullanım olanağı sağlar. Ayrıca, hem jel hem de silikon yastıkçık seçenekleriyle sunulan Amara'yı kendinizi en rahat hissedeceğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

 

  • Tercih ettiğiniz en rahat kullanım şekli için jel ve silikon yastık seçenekleri
  • Diğer tam yüz maskelerine göre %60 daha az parça*
  • Kolay kullanım ve temizleme olanağı


En iyi tedaviyi almanız için tasarlanmış kapsamlı bir maske ve hizmet portföyüne sahip olan Philips Respironics'te tanı aşamasından devam eden bakıma kadar her türlü ihtiyaca dönük bir çözüm vardır. Tek "tık" tasarımına sahip olan Amara, performans ve kullanım kolaylığını bir arada sunar. Amara ile tek "tık" ile basit kurulum.

 

*Yayınlanmamış veriler

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Uyku apnesi yada Philips Respironics uyku apnesi ürünleri ile alakalı soru ve yorumlarınız için e-mail gönderebilirsiniz.  
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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand