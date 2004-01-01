Philips Respironics uyku tedavi sistemleri, konforlu ve kullanışlı maskeleri, cihazları ve aksesuarları ile uyku apnenizi başarılı bir şekilde yönetmenize ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat sürdürmenize yardımcı olur.
Uyku apnesi tanısı mı konuldu? Tedaviye harika bir başlangıç yapmak ve motivasyonunuzu korumak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler burada.
Philips Respironics uyku tedavi sistemleri, konforlu ve kullanışlı maskeleri, cihazları ve aksesuarları ile uyku apnenizi başarılı bir şekilde yönetmenize ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat sürdürmenize yardımcı olur.
Bireysel ihtiyaçlarınıza cevap verecek çok çeşitli maske seçenekleri sunuyoruz. Nuance, Amara ve Wisp dahil olmak üzere tüm inovatif maskeleri inceleyin.
System One uyku tedavi sistemiyle konforunuzu arttırabilecek mevcut seçenekleri inceleyin.
Philips Respironics uyku tedavisi cihazlarınızı tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları burada bulabilirsiniz.