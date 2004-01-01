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starting treatment mh

Daha mutlu ve sağlıklı bir hayata başlayın.

Uyku apnesi tanısı mı konuldu? Tedaviye harika bir başlangıç yapmak ve motivasyonunuzu korumak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler burada.

 

Request your sleep apnea information kit
Request your sleep apnea information kit
Request your sleep apnea information kit

Uyku apnesi bilgilendirme broşürünüzü indirin
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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Uyku apnesi tedavi cihazı

 

Philips Respironics uyku tedavi sistemleri, konforlu ve kullanışlı maskeleri, cihazları ve aksesuarları ile uyku apnenizi başarılı bir şekilde yönetmenize ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat sürdürmenize yardımcı olur.

Masks

Maskeler

 

Bireysel ihtiyaçlarınıza cevap verecek çok çeşitli maske seçenekleri sunuyoruz. Nuance, Amara ve Wisp dahil olmak üzere tüm inovatif maskeleri inceleyin.

 

Maskeleri görüntüleyin

Devices

Cihazlar

 

System One uyku tedavi sistemiyle konforunuzu arttırabilecek mevcut seçenekleri inceleyin.


Cihazları görüntüleyin

Accessories

Aksesuarlar

 

Philips Respironics uyku tedavisi cihazlarınızı tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları burada bulabilirsiniz.

 

Aksesuarları görüntüleyin

Sleep apnea FAQ

Uyku apnesi SSS'lar

 

Tedaviyle ilgili genel sorularınıza cevap bulun

Equipment care

Ekipman bakımı

 

Uygun bakım ile ekipmanınızın ömrünü uzatın

Equipment replacement

Ekipman yenileme

 

Ekipmanınızı ne zaman yenilemeniz gerektiğini öğrenin

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand