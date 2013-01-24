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Transforming the oncology care experience

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Patients often experience high levels of stress when going to a hospital. Nowhere is this more the case then with oncology patients. By putting your patients at ease in an environment designed to reduce stress, you can positively influence the patient well-being and help procedures progress more smoothly.
uptake room preview

Uptake room

The Philips Ambient Experience uptake room is designed to help patients achieve a sustained sense of calm during the course of the procedure.
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Ne anlama geliyor?
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    Our team

    Werner Satter

    Werner Satter

    General Manager Experience Solutions
    Werner and his team help hospitals and healthcare systems develop people-centric care solutions to help improve the quality of care delivery. His expertise spans the fields of research, design innovation, new business development, and marketing.

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    Niels Buning

    Niels Buning

    Director Business Development & Marketing EMEA
    In his role Niels and team provide strategic advice and implementable value-added solutions to healthcare organizations that improve patient and staff experience. Working across EMEA has given him broad cultural knowledge and insights on patient and staff challenges. The common thread in his career is to always put at the heart of any solution, both the patient and provider; to support inclusivity and improve sustainability.

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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