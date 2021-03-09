Terimleri ara

CX 2022 - Request information or get in touch
CX follow up masthead background

Thank you for joining our event!

    I would like more information about

    Intravascular Imaging & Interventional Devices

    Intravascular Imaging Interventional Devices
    I would like to receive additional information or get in touch with a Philips representative regarding intravascular imaging (IVUS) and interventional devices for peripheral vascular disease.
    Contact us

    Angio Lab Systems and Solutions​

    Azurion systems and angio lab solutions​
    I would like to receive additional information or get in touch with a Philips representative regarding Angio Lab Systems and Solutions.
    Contact us

    Fiber Optic RealShape (FORS) technology​

    Fiber Optic RealShape (FORS) technology​
    I would like to get in touch with a Philips representative regarding the Fiber Optic RealShape (FORS) technology. For more information, you can always visit our webpage here.
    Contact us

    Abdominal Aortic Aneurysm surveillance with 3D ultrasound

    Abdominal aortic aneurysm surveillance with 3D ultrasound
    I would like to receive additional information or connect with a Philips’ representative regarding the Philips AAA Model (Abdominal Aortic Aneurysm Model) with X6-1 xMATRIX transducer and EPIQ Elite.
    Contact us

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.