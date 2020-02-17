Terms of use IPL Lumea app

Lumea IPL App'ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz! Bu Philips Lumea IPL App, Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Hollanda tarafından sunulmaktadır. Bu Uygulamayı Lumea için kişisel yardımıcınız olarak kullanmak üzere aramıza hoş geldiniz; yalnızca unutmamanızı istediğimiz birkaç kural ve kısıtlama var!



Bu Uygulamanın size sağladıkları:



Philips Lumea ürünleri hakkında bilgi Lumea'nız ile ilgili konularda Philips ile iletişime geçmenize olanak tanıma Cilt tonunuza ve tüy renginize göre en iyi sonuçları almak için cihazınızın kurulumuna yardım etme Net bir uygulama takvimiyle sunulan geçmiş ve gelecek uygulamaları takip edebilme Bildirim aracılığıyla gelecek uygulamaları hatırlatma

Okumaya devam etmenizi öneriyoruz; Uygulamayı kullanarak aşağıda yer alan şartlar ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.



Bu Uygulama hakkında bilmeniz gereken diğer konular:



Gizlilik: Lütfen bu uygulama için ayrı bir gizlilik bildirimi olduğunu unutmayın. Söz konusu bildirimi okumanızı öneririz.



Lisans: Bu Uygulamayı yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda kullanabilirsiniz.



Üçüncü taraflar: Bu Uygulamayı kullandığınızda aynı zamanda bir hizmeti de kullanmanız, bir yazılım indirmeniz veya üçüncü taraf aracılığıyla sunulan ürünleri satın almanız mümkündür. Lütfen bu üçüncü tarafların bu kullanım şartlarından ayrı olarak kendi kuralları ve kısıtlamaları olabileceğini unutmayın.



Garanti: Amacımız size harika bir Uygulama ve Uygulama kullanma deneyimi sunmaktır. Size Uygulamayı yalnızca "olduğu gibi" sunabildiğimizi bilin. Ne kadar istesek de Uygulama veya içeriği hakkında size herhangi bir garanti veremeyiz.



Sorumluluk: Uygulamamıza her ne kadar güvensek de bazen gerektiği gibi çalışmayabilir. Uygulamanın çalışmaması veya herhangi bir içeriğin kaybolması gibi talihsiz bir durumda lütfen içten özürlerimizi kabul edin. Böyle bir durumun talihsiz ve uygunsuz olduğunu kabul ediyoruz. Maalesef Uygulamayı kullanmanız sonucu doğacak olan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edemeyiz. HER DURUMDA, UYGULAMAYLA BAĞLANTILI OLARAK ÖDENEN ÜCRET TUTARININ AŞILMASINDAN SORUMLU DEĞİLİZ.



Kullanıcı içeriği: Cilt tonunuzu ve tüy renginizi seçmeniz istenecektir. Verdiğiniz bilgiye göre Uygulama size en uygun ürün ayarlarını önerecektir. Uygulama, bu bilgiler doğrultusunda geçmiş ve gelecek uygulamalarınızı takip edecektir. Bu kullanıcı içeriği halka açık olarak paylaşılmayacaktır.



Jailbreak cihazlar: Bu uygulama, işletim sistemi artık varsayılan standart işletim sistemi olmayan cihazlarda ("Jailbreak Cihazlar") kullanılamaz. Uygulamayı hiçbir Jailbreak Cihazda yüklemeye veya kullanmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Uygulamanın herhangi bir Jailbreak Cihazda yüklenmesi ve kullanılması durumu, işbu koşulların ihlal edilmesi anlamına gelecektir ve Philips'in kendi takdiri doğrultusunda geri ödeme yapılmaksızın hesabın silinmesiyle sonuçlanabilir. Philips, uygulamanın Jailbreak Cihazlarda kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.



Yetki alanı: Bu kullanım koşulları kanun hükümleri arasındaki uyuşmazlıklardan bağımsız olarak Hollanda yasalarına uygun olarak yorumlanacak ve yönetilecektir.



İyi eğlenceler!