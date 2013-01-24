Philips NutriU ("Uygulama") size kişiselleştirilmiş beslenme hizmetleri sunar, yemek pişirme ile ilgili içeriklerin paylaşılacağı bir topluluk oluşturur ve dünya genelinde benzer ilgi alanlarına sahip diğer topluluk üyelerini takip etmenizi sağlar ("Hizmetler"). Uygulama, Uygulama ile eşleştirmeye karar verdiğiniz herhangi bir Philips mutfak cihazı (örneğin, bir Philips blender) ("Cihaz") tarafından işlenen kişisel veriler de dahil olmak üzere, Uygulama ile toplanan veya işlenen kişisel verileri kullanır.

Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, hangi bilgileri ve kişisel verileri topladığımız, bunları neden topladığımız ve bunlarla ne yaptığımız ve bireysel haklarınız dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi kullanırken gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca tarafınızı bilgilendirmektir. Bu Gizlilik Bildirimi, Türk Philips Ticaret A.Ş. ("Philips", "bizim", "biz" veya "bize" ifadeleri de Philips'i ifade eder) tarafından kontrol edilen veya kontrolü altında olan Uygulama tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler için geçerlidir.

Lütfen ayrıca Hizmetlerimizi hangi koşullarda kullandığınızı açıklayan Kullanım Koşullarımızı da okuyun.