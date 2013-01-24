Philips NutriU ("Uygulama") size kişiselleştirilmiş beslenme hizmetleri sunar, yemek pişirme ile ilgili içeriklerin paylaşılacağı bir topluluk oluşturur ve dünya genelinde benzer ilgi alanlarına sahip diğer topluluk üyelerini takip etmenizi sağlar ("Hizmetler"). Uygulama, Uygulama ile eşleştirmeye karar verdiğiniz herhangi bir Philips mutfak cihazı (örneğin, bir Philips blender) ("Cihaz") tarafından işlenen kişisel veriler de dahil olmak üzere, Uygulama ile toplanan veya işlenen kişisel verileri kullanır.
Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, hangi bilgileri ve kişisel verileri topladığımız, bunları neden topladığımız ve bunlarla ne yaptığımız ve bireysel haklarınız dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi kullanırken gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca tarafınızı bilgilendirmektir. Bu Gizlilik Bildirimi, Türk Philips Ticaret A.Ş. ("Philips", "bizim", "biz" veya "bize" ifadeleri de Philips'i ifade eder) tarafından kontrol edilen veya kontrolü altında olan Uygulama tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler için geçerlidir.
Lütfen ayrıca Hizmetlerimizi hangi koşullarda kullandığınızı açıklayan Kullanım Koşullarımızı da okuyun.
|Hassas Kişisel Veriler
|Fenotipik verilerin toplanmasına izin verdiğinizde, anlık bildirimler ve/veya Uygulama İçi mesajlar yoluyla verilen öneriler ve ipuçları da dahil olmak üzere, size kişiselleştirilmiş beslenme hizmetleri sunmak için kilonuzu, boyunuzu, fiziksel aktivite seviyenizi ve diğer ayrıntıları işliyoruz. Herhangi bir hassas veriyi toplamadan önce sizi bilgilendirerek Kanun'un 6.1 Maddesi uyarınca açık izninizi istiyoruz.
|Yukarıda belirtilenler dışında, tarafımıza Uygulama üzerinden veya aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla (ırksal veya etnik köken, siyasi görüş, dini, felsefi veya diğer inanç, sağlık, cinsel yaşam, biyometrik veya genetik özellikler, sabıka kaydı veya sendika üyeliği gibi) hassas kişisel verileri göndermenizi veya açıklamanızı talep etmiyoruz.
Hesap Verileri
Bir hesap oluşturduğunuzda kişisel verilerinizi topluyoruz. Bir MyPhilips hesabı kullanarak veya Apple hesabınız dahil sosyal medya profilinizi kullanarak Uygulamada oturum açabilirsiniz.
Hesap Verilerinizi Hizmetleri sunmak için kullandığımızdan, bu işlemenin taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanunun 5.2.c Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Sağlanan Diğer Veriler
Uygulamayı kullanırken, adınız/takma adınız, kendiniz hakkında kısa bir açıklama, yaşadığınız ülke, oluşturduğunuz ve favorilerinize eklediğiniz içerik ve takip ettiğiniz diğer profillerden oluşan bir profil oluşturabilirsiniz. Bu ayrıntıları, tercih ettiğiniz mutfaklar, birim sistemi, sahip olduğunuz cihazlar ve Hizmetlerimizi kullandığınızda gözlemlediğimiz bilgiler dahil olmak üzere özel ayarlarınızla birlikte işliyoruz.
Sağlanan Diğer Verilerinizi Hizmetleri sunmak için kullandığımızdan, bu işlemenin taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanunun 5.2.c Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Cihaz Verileri
Uygulamayı Cihazınızla eşleştirmeyi seçtiğinizde, cihaza her eriştiğinizde veya Cihazı kullandığınızda benzersiz kullanıcı cihaz numarası ve oturum ve kullanım verileri dahil olmak üzere cihaza özel bilgileri topluyoruz. Cihaz ayrıca tarifleri ve malzemeleri kaydetmekte ve bunları Uygulamaya aktarmaktadır. Kullandığınız Cihaz modeline bağlı olarak, bu verileri, Cihazınızı kontrol etmenize ve size Uygulama İçi mesajlar ve/veya anlık bildirimler yoluyla tavsiye ve ipuçları vermek de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş beslenme hizmetleri sunmak için kullanabiliriz.
Cihaz Verileriniz sadece Uygulamayı Hizmetler amacıyla Cihazınızla eşleştirmeyi seçtiğinizde işlendiğinden, bu işlemenin taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanunun 5.2.c Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Çerezler ve Analitikler
Hizmetlerimizi çalıştırmak, sağlamak, iyileştirmek, anlamak ve özelleştirmek için çerezler, etiketler veya benzer teknolojiler ("Çerezler") kullanıyoruz. Çerezler, mobil cihazınızı tanımamıza ve benzersiz kullanıcı cihaz numaranız, mobil cihazınızın IP adresi, kullandığınız mobil internet tarayıcısı veya işletim sistemi türü, oturum ve kullanım verileri veya Uygulama kullanımınızla ilgili bilgiler olan hizmetle ilgili performans bilgileri dahil de olmak üzere bilgileri ve kişisel verileri toplamamıza izin verir. Ayrıca, mobil cihazınızın IP adresi ve SIM kart taşıyıcı bilgilerine bağlı olarak size ülkeye özel içerikler (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) de gösteriyoruz.
Uygulamanın iyileştirilmesine yardımcı olmak ve kişiselleştirilmiş hizmetler almak için Uygulama verilerinizi paylaşmaya onay verdiğinizde, Uygulama kullanım verilerinizi aşağıda ayrıntıları verildiği şekilde topluyor ve işliyoruz. Bunu yapmak için Uygulama verilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun olarak işleyen bazı hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz. Hizmet sağlayıcılarımız, bilgilerinizi toplamamıza yardımcı olmak için Çerezler kullanmaktadır.
Size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için Analitik verilerinizi size doğru içeriği gösterecek ve size öneriler, Uygulama İçi mesajlar ve Anlık Bildirimler gönderecek şekilde işliyoruz. Çerez ve Analitik bilgilerinizi size sorular sormak veya sizi anketlere veya araştırma projelerine katılmaya davet etmek için de kullanıyoruz. Katılmaya karar verdiğinizde, hesap bilgilerinizi, yanıtlarınızı, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi, Hizmetleri iyileştirmek ve mutfak aletleri alanında sizin için yeni ürünler geliştirmek için kullanıyoruz. Lütfen Analitik bilgilerinizi yalnızca Kanunun 5.1 Maddesi uyarınca onayınızı verdikten sonra işlediğimizi unutmayın.
Uygulama mağazalarında bir inceleme yazarsanız, ürün geliştirme amacıyla yorumlarınızı inceler ve işleriz. Bunu yapmamızı istemediğiniz sürece, bu bilgileri hesap kimlik bilgileriniz veya sizden aldığımı diğer bilgiler ile ilişkilendirmiyoruz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı ve yorumlarınızı görebiliyoruz. Bu durumda, Kanunun 5.2.e Maddesi uyarınca bir hakkın kullanılması için incelemelerinizin işlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Müşteri desteğine ihtiyacınız olduğunda, aşağıdaki Müşteri desteği bölümüne uygun olarak müşteri destek sürecimizde size kılavuzluk sağlıyoruz.
Derecelendirme ve Yorum Verileri
Uygulama mağazalarında bir inceleme yazarsanız, ürün geliştirme amacıyla yorumlarınızı inceler ve işleriz. Bunu yapmamızı istemediğiniz sürece, bu bilgileri hesap kimlik bilgileriniz veya sizden aldığımı diğer bilgiler ile ilişkilendirmiyoruz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı ve yorumlarınızı görebiliyoruz. Bu durumda, Kanunun 5.2.e Maddesi uyarınca bir hakkın kullanılması için incelemelerinizin işlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Müşteri desteğine ihtiyacınız olduğunda, aşağıdaki Müşteri desteği bölümüne uygun olarak müşteri destek sürecimizde size kılavuzluk sağlıyoruz.
Müşteri Desteği
Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda, Philips ile etkileşiminiz dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi kullanımınız ve gerekli desteği sağlayabilmemiz için sizinle nasıl iletişim kuracağımız ile ilgili bilgileri bize sağlayabilirsiniz. Hizmetlerimizi, müşteri desteği sağlama ve Hizmetlerimizi iyileştirme, düzeltme ve özelleştirme dahil olmak üzere, yürütüyor ve sağlıyoruz. Ayrıca, bilgilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanıyoruz.
Müşteri Desteği verilerinizin işlenmesinin, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası bakımından gerekli ve Kanunun 5.2.c Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz. Bazı durumlarda, Müşteri Desteği Verilerinizin işlenmesinin Philips'in meşru menfaati gereği ve Kanunun 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
|Birleştirilen Veriler
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Hesap Verileri, Sağlanan Diğer Veriler, Cihaz Verileri, Çerezler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi, IP adresleriniz, Çerezleriniz, mobil cihaz bilgileriniz, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileriniz ve ziyaret ettiğiniz web siteleri dahil sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlı ürünler gibi Philips dijital kanallarını etkileşimleriniz ve kullanımınız sırasında toplanan verilerle birleştirebiliriz.
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Birleştirilmiş Verilerinizi, Uygulamanın, Cihazların ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmenin yanı sıra yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için kullanıyoruz. Bu durumda, Birleştirilmiş Verilerinizin işlenmesinin Philips'in meşru menfaati gereği ve Kanunun 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
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Tercihlerinize ve çevrimiçi davranışınıza bağlı olarak sizinle ilgili olabilecek Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında promosyon iletişimleri almayı kabul ederseniz, size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ve sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. İletişimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre uyarlayabilmek ve size daha alakalı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için Birleştirilmiş Verilerinizi analiz edebiliriz. Bu tür iletişimlerden istediğiniz zaman vazgeçebilir ve aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
İzinler
Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine (örneğin fotoğraflar, ajanda, kişiler, kamera, Wi-Fi, coğrafi konum veya Bluetooth) erişmek için izninizi isteyebilir. Hizmetleri aşağıda ayrıntıları belirtildiği şekilde sağlamak için kesinlikle gerekli olduğunda erişime ihtiyacımız olmaktadır.
Kişisel Veriler Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılıyor?
Philips, bu Gizlilik Bildirimi ve Kanunun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya diğer üçüncü taraflara aktarabilir.
Hizmet Sağlayıcılar
Hizmetlerimizi işletmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için Türkiye'de ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz.
Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz:
Philips, hizmet sağlayıcılarından, kişisel verileriniz için sunduğumuz düzeye benzer şekilde yeterli düzeyde koruma sağlamasını istemektedir. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve yalnızca yukarıda belirtilen belirli amaçlar için işlemesini, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları asgari miktarda veriye erişmelerini ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz.
Diğer Üçüncü Taraflar
Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işleyen Türkiye'de ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü taraflarla da çalışabilir. Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanan üçüncü taraflarla paylaşırsa, Philips kişisel verilerinizi paylaşmadan önce bilgilendirilmenizi ve/veya yürürlükteki yasalar uyarınca onayınızın alınmasını sağlayacaktır. Bu durumda, ne tür kişisel verileri topladıkları, nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verdiklerinden lütfen gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun.
Philips zaman zaman bir işi veya işin bir kısmını başka bir şirkete satabilir. Bu tür bir mülkiyet devri, doğrudan o işle ilgili kişisel verilerinizin satın alan şirkete aktarılmasını içerebilir. Philips, Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimizi, bir birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma veya varlık satışı ile bağlantılı olarak veya yasalar gereğince ya da başka bir şekilde iştiraklerimizden herhangi birine serbestçe devredebilir ve kişisel verilerinizi iştiraklerimizin, halef kuruluşlarımızın herhangi birine veya yeni sahibe aktarabiliriz.
Kişisel verileriniz Türkiye ve/veya yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizi Türkiye'de ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimize ve Philips grubu bünyesindeki diğer şirketlere ve aktarabiliriz.
Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?
Kişisel verilerinizi, verilerin toplandığı amaç/amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği süre boyunca saklıyoruz. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullandığımız kriterler, (i) Uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu, (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (iii) saklamanın yasal konumumuz gereği (örneğin, yürürlükteki zamanaşımı süreleri, davalar veya düzenleyici soruşturmalar ile ilgili olarak) tavsiye edilip edilmediği hususlarını içermektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Nedeni
Uygulamayı kullandığınızda kişisel verilerinizi elektronik yollarla işliyoruz. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 5.2 Maddesi kapsamında, (i) bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça belirtilmesi ve (iii) kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca ya da Kanunun 5.1 Maddesi uyarınca açık izninize dayalı olarak gerekli olması yasal nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.
Seçimleriniz ve Haklarınız
Kanunun 11. Maddesi uyarınca, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse konuya ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin aktarıldığı Türkiye'de veya yurt dışında bulunan üçüncü tarafları bilme, (e) kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme, (f) kişisel verilerinizin işlenme nedenleri ortadan kalktığında, kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme, (g) Kanunun 7. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya imha işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme, (h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda menfaatinize aykırı bir durumun oluşmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız halinde, meydana gelen zararların tazmini talep etme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili taleplerinizi Philips'e ilettiğinizde, Philips, taleplerinizi niteliğine bağlı olarak herhangi bir ücret almadan ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede belirtilen ücret tahsil edilebilir.
Kanunun 11. Maddesinde belirtilen ve bu Gizlilik Bildirimi ile tarafınıza bildirilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı seçtiğiniz hak ile ilgili açıklamanızı/açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmemizi sağlayan gerekli bilgilerle birlikte yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82/F İç Kapı No:92 Kat:27 Üsküdar, İstanbul adresinden veya privacy@philips.com adresinden e-posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.
Philips, başvurunuz üzerine, başvurunuzu kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını ilgili kişiye yazılı veya elektronik olarak bildirecektir. Başvurudaki talep kabul edilirse, Philips gerekli işlemleri yapacaktır. Başvurunun Philips hatasından kaynaklanması ve sizden ücret alınması durumunda tahsil edilen ücret tarafınıza iade edilecektir.
Kişisel Verilerinizi Koruyoruz
Philips'e emanet ettiğiniz verileri kazara veya yetkisiz değişikliklere, kayıplara, yanlış kullanımlara, açıklanmaya veya erişime karşı koruma görevimizi ciddiye alıyoruz. Philips, verilerinizi korumaya yardımcı olması için çeşitli güvenlik teknolojileri, teknik ve organizasyonel önlemler kullanmaktadır. Bu amaçla, diğerlerinin yanı sıra, erişim kontrolleri uyguluyor, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller kullanıyoruz.
Ebeveynler için Özel Bilgiler
Hizmetler, yürürlükteki yasalarda tanımlandığı üzere çocuklara yönelik olmasa da çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya açıklamadan önce ebeveyn veya veli izni istendiği durumlarda yasalara uymak Philips politikasıdır. Çocukların mahremiyet ihtiyaçlarını korumaya kararlıyız ve ebeveynleri ve velileri, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerinde ve ilgi alanlarında aktif rol almaya şiddetle teşvik ediyoruz.
Bir ebeveyn veya veli, çocuğunun bize kişisel verilerini izinleri olmadan verdiğini fark ederse, lütfen adresinden bizimle iletişime geçin. Bir çocuğun bize kişisel verilerini verdiğini tespit edersek, verilerini dosyalarımızdan sileriz.
Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler
Hizmetlerimizde zaman zaman size önceden haber verilmeden değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutuyoruz. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde, bu Gizlilik Bildiriminin üst kısmındaki tarihi de güncelleyeceğiz.
Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.
Yeni Gizlilik Bildirimi, yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Revize edilen bildirimi kabul etmezseniz, tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmalısınız. Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimize erişmeye veya Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, bilgilendirildiğinizi ve tadil edildiği şekliyle Gizlilik Bildirimini kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
Bize Ulaşın
İşbu Gizlilik Bildirimi veya Philips’in kişisel verileri nasıl kullandığı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde bize Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82/F İç Kapı No:92 Kat:27 Üsküdar, İstanbul adresinde posta yolu ile veya privacy@philips.com adresinden e-posta yoluyla yukarıda yer alan methoda uygun olarak ulaşabilirsiniz.
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82/F İç Kapı No:92 Kat:27 Üsküdar, İstanbul