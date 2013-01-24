Lumea IPL App

Lumea IPL uygulaması, uygulama planınızı takip etmek için hatırlatıcılar almak, ilerleme durumunuza göre kullanıma yönelik kişiselleştirilmiş ipuçları almak, ilerleme durumunuzu ve Lumea cihaz kullanımınızı takip etmek üzere tüy alma ile ilgili uygulama planınızı ve hedeflerinizi ayarlamanıza yardımcı olan hizmetler ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik diğer hizmetleri ("Hizmetler") sunar. Bu Gizlilik Bildirimi; Hizmetlerimizi kullandığınızda hangi verileri topladığımız, bu verileri toplama nedenimiz ve bu verilerle ne yaptığımız da dahil olmak üzere gizlilik uygulamalarımızı ve ayrıca bireysel haklarınızı anlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.



Lumea IPL Uygulaması, Lumea IPL mobil uygulaması ("Uygulama") tarafından toplanan veya işlenen kişisel verileri kullanır.



Bu Gizlilik Bildirimi, Koninklijke Philips N.V. ya da bağlı kuruluşları veya yan kuruluşları ("Philips", "bizim", "biz" veya "bize") tarafından kontrol edilen veya aynılarının kontrolü altında bulunan Uygulama tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler için geçerlidir.



Ayrıca lütfen Tanımlama Bilgisi Bildirimimizi ve Kullanım Şartlarımızı da okuyun. Hizmetlerimizi kullanımınız, bu şartlara tabidir.

Hangi Kişisel Verileri ne Amaçlarla toplarız?



Uygulamaya erişmeniz, Uygulamayı indirip yüklemeniz veya Hizmetlerimizi kullanmanız da dahil olmak üzere Hizmetlerimizi sağladığımızda kişisel verileri aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı şekilde alır veya toplarız. Bu kişisel verileri bir sözleşme gerekliliği olarak tarafınızdan talep edilen Hizmetleri gerçekleştirmek, Hizmetlerimizi meşru menfaatimize bağlı olarak işletmek, sağlamak, iyileştirmek, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak ya da tabi olabileceğimiz bir yasal yükümlülüğe riayet etmek için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi toplayıp işlememizi istemiyorsanız Hizmetleri kullanamayabilirsiniz.



Hassas Kişisel Veriler



Hassas kişisel verileri toplamadan önce sizi bilgilendirip sizden sarih onayınızı isteyeceğiz. Bu veriler arasında saç rengi ve cilt tonu bulunur. Onayınızı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olursunuz ancak onayınızı geri almadan önce onayınıza dayalı olarak yapılan işlemelerin geçerliliği bundan etkilenmez.



Hassas Kişisel Veriler



Uygulamadan veya Uygulama aracılığıyla ya da başka bir şekilde hiçbir hassas kişisel veriyi (ör. sosyal güvenlik numaraları ile ırk veya etnik köken, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, biyometri veya genetik özellikler, adli sicil kaydı veya sendika üyeliği ile ilgili bilgiler) bize göndermemenizi ve bu verileri ifşa etmemenizi isteriz.



Hesap Verileri



Bir hesap oluşturduğunuzda kişisel verilerinizi toplarız. MyPhilips hesabını veya sosyal medya profilinizi kullanarak Uygulamada oturum açabilirsiniz. Topladığımız kişisel veriler arasında kullanıcı adınız, profil fotoğrafınız, adınız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum gününüz/yaşınız, ülkeniz, diliniz, en son tweet'iniz, profil URL'niz, sosyal medya profiliniz, konumunuz ve parolanız bulunabilir.



Toplanan kişisel veriler, hesabınızı oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. Uygulamada güvenli bir şekilde oturum açmak için hesabınızı kullanabilirsiniz. Uygulamada güvenli bir şekilde oturum açmak için bir MyPhilips hesabı oluşturursanız kullanıcı adınızı ve parolanızı doğrulamak, sizinle sorularınız hakkında iletişim kurmak, kabul etmeniz durumunda size kesinlikle hizmetle ilgili duyurular veya doğrudan pazarlama iletişimleri göndermek için bir karşılama e-postası göndereceğiz. Ayrıca, bir Philips ürününü veya hizmetini sipariş etmek, bir promosyona veya oyuna katılmak, Philips promosyonuyla ilgili bir sosyal medya etkinliğine katılmak (örneğin, "beğen" veya "paylaş" düğmelerine tıklayarak) ve ürün test veya anketlerine katılmak için de MyPhilips hesabınızı kullanabilirsiniz.



Facebook



Facebook ile Oturum Açma özelliğini kullanıyoruz. Bu sayede Facebook kimlik bilgilerinizi kullanarak Uygulamamızda oturum açabilirsiniz. Philips; Facebook kimlik bilgilerinizi, adınızı, e-posta adresinizi ve Facebook hesabınızla ilişkili resminizi toplar. Ayrıca Facebook ile Oturum Açma özelliğini kullandığınızda Facebook da bazı bilgileri toplar:



Yapılandırma verileri: Bir kullanıcı oturum açtığında SDK, erişim belirtecinin kullanım ömrünü otomatik olarak yönetmek için periyodik arka plan talepleri yapar.

Bir kullanıcı oturum açtığında SDK, erişim belirtecinin kullanım ömrünü otomatik olarak yönetmek için periyodik arka plan talepleri yapar. Hata bilgileri: SDK, SDK'nın başlatılması sırasında da hata bilgileri yakalar. Bu bilgilere, Facebook'ta oturum açmış bireylerin kullanıcı kimliği de dahil olabilir.

SDK, SDK'nın başlatılması sırasında da hata bilgileri yakalar. Bu bilgilere, Facebook'ta oturum açmış bireylerin kullanıcı kimliği de dahil olabilir. Kısa vadeli veriler: SDK, dolandırıcılık ve kötüye kullanımı yönetmek amacıyla bazı kullanıcı aktivitelerini ölçer. Bu veriler, Facebook'ta oturum açmayanlar için yalnızca çok kısa bir süre saklanır.



Facebook'un gizlilik politikasını (şu adreste çevrimiçi olarak bulunabilir: facebook.com/about/privacy) okuyarak bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



Sağlanan Diğer Veriler



Bu veriler arasında saç rengi, cilt tonu, bildirim ayarları, uygulama geçmişi, hedefler, Lumea cihaz kullanımı ve anketlere verilen yanıtlar bulunur.



Toplanan veriler; uygulama programınızı ve hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olmak, uygulama programınızı takip etmek için hatırlatıcılar almak, ilerleme durumuna bağlı olarak kullanıma yönelik kişiselleştirilmiş ipuçları almak ve ilerleme durumunuz ile Lumea cihaz kullanımınızı takip etmek için kullanılır. Bunu, Uygulama veya e-posta aracılığıyla size anlık bildirimler göndererek yaparız.



Tanımlama Bilgileri



Hizmetlerimizi işletmek, sağlamak, iyileştirmek, anlamak ve özelleştirmek için tanımlama bilgileri, etiketler veya benzer teknolojiler kullanırız. Tanımlama bilgileri; benzersiz kullanıcı Cihaz numaranız, mobil cihazınızın IP adresi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının veya işletim sisteminin türü, oturum ve kullanım verileri ya da Uygulamayı kullanımınız ile ilgili bilgiler olan hizmetle ilgili performans bilgileri de dahil olmak üzere mobil cihazınızı tanımamızı ve kişisel verilerinizi toplamamızı sağlar.

Bu Uygulamada kullanılan tanımlama bilgilerinin veya diğer benzer teknolojilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Tanımlama Bilgisi Bildirimimizi okuyun.



Konum Verileri



Konum verilerine erişilmesine izin verdiğinizde mobil cihazınızın coğrafi konumu ile ilgili bilgileri toplarız. Coğrafi konum bilgilerini toplama seçeneğini istediğiniz zaman Uygulamanızın veya mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.



Destek Sayfasında "Size en yakın Philips'i bulun" işlevini kullandığınızda konum verilerinizi Philips ile paylaşmanız istenir. Konum özelliklerimizi kullanırsanız konum verilerinize göre yakınınızda bulunan bir mağazaya veya ülkenizdeki müşteri desteği iletişim bilgilerine yönlendirilirsiniz.



İşlemle İlgili Bilgiler



Hizmetlerimiz için ödeme yaparsanız uygulama mağazaları veya ödemenizi işleyen diğer üçüncü taraflar da dahil olmak üzere ödeme makbuzları gibi bilgiler ve onaylar alabilirsiniz.



Müşteri desteği



Bize, Philips ile olan etkileşiminiz ve size müşteri desteği sunabilmemiz için size ulaşma şeklimiz de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgiler sağlayabilirsiniz. Müşteri desteği sunmak ve Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi işletip sağlarız. Ayrıca bilgilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanırız.



Birleşik Veriler



Hesap verileri, sağladığınız diğer veriler, tanımlama bilgileri, konum verileri, Philips'in sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi dijital kanalları ile etkileşimleriniz ve bu kanalları kullanımınız sırasında toplanan diğer veriler, IP adresi, tanımlama bilgileri, cihaz bilgileri, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileri ve ziyaret ettiğiniz web siteleri de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi birleştirebiliriz.



Birleştirilmiş veriler, uygulama planınızı ve hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olmak, uygulama planınızı takip etmeye yönelik hatırlatıcılar almak, ilerleme durumuna bağlı olarak kullanıma yönelik kişiselleştirilmiş ipuçları almak ve ilerleme durumunuz ile Lumea cihaz kullanımınızı takip etmek gibi Hizmetleri size sağlamak için analiz edilip kullanılır ve Uygulamanın, Cihazın ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmemizin yanı sıra yeni ürün ve hizmetler geliştirmemize yardımcı olur.



Tercihlerinize ve çevrimiçi davranışlarınıza bağlı olarak sizin için uygun olabilecek Philips ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonları hakkında tanıtım iletişimi almayı kabul ederseniz size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ile sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. İletişimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre özelleştirmek ve size daha uygun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kişisel verilerinizi analiz edip birleştirebiliriz. Bu tür iletişimlere yönelik kabulünüzü istediğiniz zaman iptal edip abonelikten çıkabilirsiniz.



İzinler



Uygulama, telefonunuza veya sensörlerinize (ör. kamera, Wi-Fi, coğrafi konum veya Bluetooth) ya da mobil cihazınızdaki diğer verilere (ör. fotoğraflar, ajanda veya kişiler) erişmek için izninizi isteyebilir.



Bu tür verileri yalnızca size Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğunda ve yalnızca siz sarih onayınızı verdikten sonra kullanırız.

Bazen bu izin, mobil cihazınızın işletim sistemlerinin teknik bir ön koşuludur. Bu durumda Uygulama, bu tür sensör veya verilere erişmek için izninizi isteyebilir ancak size Uygulama Hizmetini sağlamak için gerekli olduğu ve yalnızca siz onay verdikten sonraki zamanlar haricinde bu tür verileri toplamayız.

Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılır?



Philips, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ve/veya ilgili kanunlar uyarınca üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir.



Hizmet Sağlayıcıları



Hizmetlerimizi işletmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile çalışırız.



Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz:



BT ve Bulut Sağlayıcıları



Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulamayı çalıştırmak ya da hizmetleri sağlamak için gerekli olan donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetlerini ve/veya ilgili teknolojileri sunar.



Philips, hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinize yönelik olarak bizim sağladığımız seviyeye benzer, yeterli bir koruma seviyesi sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve yalnızca yukarıda bahsedilen özel amaçlar doğrultusunda işlemesini, belirli bir hizmeti sağlamak için ihtiyaç duydukları minimum miktarda veriye erişmesini ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumasını zorunlu kılarız.



Diğer üçüncü taraflar



Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları için işleyen üçüncü taraflarla da çalışabilir. Hangi kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere kendi gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verdiklerinden lütfen söz konusu üçüncü tarafların gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun.



Philips kişisel verileri kendi amaçları için kullanan bir üçüncü tarafla paylaşırsa kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ilgili kanunlara uygun olarak sizi bilgilendirdiğinden ve/veya onayınızı aldığından emin olacaktır.



Philips, bazı durumlarda bir kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü başka bir şirkete satabilir. Böyle bir mülkiyet devri, bu kuruluşla doğrudan bağlantılı kişisel verilerinizin kuruluşu satın alan şirkete devredilmesini içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm haklarınız ve yükümlülükleriniz; bir birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma veya mal varlığı satışı ile bağlantılı olarak veya kanunların işletilmesi yoluyla ya da başka bir şekilde Philips tarafından bağlı kuruluşlarımızın herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuza, halef kuruluşumuza veya yeni bir mal sahibine devredebiliriz.



Sınır ötesi aktarım



Kişisel verileriniz, tesislerimizin bulunduğu ya da hizmet sağlayıcılarıyla iş yaptığımız herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir ve Hizmetleri kullanarak bilgilerin, sizin ülkenizdekinden farklı veri koruma kurallarına sahip olabilecek, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılmasına (varsa) onay verirsiniz. Belirli durumlarda bu tür diğer ülkelerdeki mahkemeler, emniyet birimleri, düzenleyici birimler veya güvenlik yetkilileri kişisel verilerinize erişme hakkına sahip olabilir.

EEA'da (Avrupa Ekonomik Alanı) ikamet ediyorsanız kişisel verileriniz, Avrupa Komisyonu tarafından EEA standartlarına göre uygun seviyede veri koruma sağladığı kabul edilen EEA dışındaki ülkelerdeki (bu ülkelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz) bağlı kuruluşlarımıza veya hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir. EEA'dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli olarak değerlendirilmeyen ABD gibi ülkelere aktarımlar için Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Müşteri, Tedarikçi ve İş Ortağı Verilerine İlişkin Bağlayıcı Şirket Kuralları ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli önlemler uygularız. Yukarıdaki bağlantıya giderek veya privacy@philips.com e-posta adresi ile iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz.

Verilerinizi ne kadar süre saklarız?



Kişisel verilerinizi, elde edilme amaçları ışığında gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında şunlar yer alır: (i) Uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli dava zaman aşımını belirleyen hükümler, dava veya düzenleme incelemeleri gibi).

Tercihleriniz ve haklarınız



Bize daha önce sağlamış olduğunuz kişisel verilere erişmek, bunları düzeltmek, silmek, sınırlandırmak veya bunların işlenmesine itiraz etmek için bize bir talep göndermek isterseniz veya başka bir şirkete iletme amaçları için kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını almak üzere bir talep göndermek isterseniz (bu veri taşınabilirliği hakkının geçerli kanunlarla size verildiği ölçüde) privacy@philips.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinize ilgili kanunlara uygun olarak yanıt veririz.



Talebinizde lütfen hangi kişisel verileri düzeltmek, silmek, kısıtlamak, hangilerinin işlenmesine itiraz etmek ve hangilerine erişmek istediğinizi açıkça belirtin. Sizi korumak için yalnızca talebinizi bize göndermek için kullandığınız hesabınız, e-posta adresiniz veya diğer hesap bilgileri ile ilgili kişisel verilere ilişkin talepleri uygulayabiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Talebinizi makul ölçüde uygulanabilir bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Seçimlerinizi ve haklarınızı (ya da bir kısmını) kullanmanız halinde Hizmetlerimizin tamamını ya da bir kısmını artık kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizi koruyoruz



Yanlışlıkla veya izinsiz şekilde değiştirme, kayıp, kötüye kullanım, ifşaat veya erişime karşı korunması için Philips'e emanet ettiğiniz verileri koruma görevimizi oldukça ciddiye alıyoruz. Philips, verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için birçok güvenlik teknolojisi, teknik ve organizasyonel önlem kullanır. Bu amaçla, diğerlerinin yanında erişim denetimleri uygular, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller kullanırız.



Ebeveynlere özel bilgiler



Hizmetler, ilgili kanunlar kapsamında tanımlanmış haliyle çocuklara yönelik değildir ancak Philips politikası gereği, kanunların çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn ya da vasi izni gereken durumlarda kanuna uyulur. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını koruma amacına bağlıyız ve ebeveyn ve vasilere çocuklarının çevrimiçi etkinlikleri ve ilgi alanları konusunda aktif bir ol oynamalarını kesinlikle tavsiye ederiz.



Bir ebeveyn ya da vasi, çocuğunun kendi onayı olmadan bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirse privacy@philips.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçmelidir. Bir çocuğun bize kişisel verilerini sağladığını öğrenmemiz halinde bu verileri dosyalarımızdan sileriz.

Yerel özel bilgiler: Kaliforniya Gizlilik Haklarınız (Yalnızca ABD)



1798.83 sayılı Kaliforniya Medeni Kanunu kapsamında Kaliforniya'da ikamet eden müşterilerimiz, bizden yılda bir kez bir önceki takvim yılında doğrudan pazarlama amaçlarıyla üçüncü şahıslara ifşa ettiğimiz kişisel bilgiler (varsa) hakkında ücretsiz olarak bilgi talep edip bilgi edinebilir. Varsa bu bilgiler arasında, paylaşılan kişisel bilgilere ait kategori listesi ile bir önceki takvim yılında bilgi paylaştığımız tüm üçüncü şahısların adları ve adresleri bulunur. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve böyle bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen gizlilik web sitemizi ziyaret edin: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Bu Gizlilik Beyanındaki Değişiklikler



Hizmetlerimiz, zaman zaman önceden bildirimde bulunulmaksızın değişebilir. Bu nedenle, bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde bu Gizlilik Bildiriminin üst kısmında yer alan tarihi de güncelleriz.



Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

Yeni Gizlilik Bildirimi, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Revize edilen bildirimi kabul etmiyorsanız tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimizi kullanmaya veya bu Hizmetlere erişmeye devam ederek değiştirildiği şekliyle Gizlilik Bildirimi hakkında size bilgi verildiğini kabul etmiş olursunuz.

Bize Ulaşın



Bu Gizlilik Bildirimi hakkında veya Philips'in kişisel verilerinizi kullanma şekli hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen privacy@philips.com e-posta adresinden Veri Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin. Alternatif olarak, ülkenizde veya bölgenizde yetkili olan bir denetleyici kuruluşa şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Hollanda