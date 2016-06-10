Lumea IPL App

Facebook'un gizlilik ilkesini okuyarak bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Facebook, bu tür bilgileri ikamet ettiğiniz ülke dışında olan ve kişisel verilere (AB) 2016/679 Yönetmeliğine uygun şekilde yeterli koruma sağlamıyor olabilecek ülkelerde işleyebilir.



Hesap Verilerinizi hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, ayrıca kişiselleştirilmiş Hizmetler sağlamak için kullanırız. Uygulamada güvenli bir şekilde oturum açmak için hesabınızı kullanabilirsiniz. Uygulamada oturum açmak için bir Philips hesabı oluşturursanız kullanıcı adınızı ve parolanızı doğrulamak, sorularınıza yanıt olarak sizinle iletişim kurmak, size kesinlikle hizmetle ilgili duyurular göndermek veya onay vermeniz halinde doğrudan pazarlama iletişimleri için size bir karşılama e-postası göndereceğiz. Philips hesabınızı bir Philips ürün veya hizmeti sipariş etmek veya kaydetmek, bir promosyona veya oyuna katılmak, bir Philips promosyonuyla ilgili sosyal medya etkinliğine katılmak (örneğin "Beğen" veya "Paylaş" seçeneğine tıklamak) ve ürün testlerine veya anketlerine katılmak için de kullanabilirsiniz.



Analiz verileri



Onay verirseniz hizmetlerimizi kullandığınızda gözlemlediğimiz ve topladığımız veriler ışığında uygulamayı ve bağlantılı ürünlerimizi iyileştirmemize yardımcı olursunuz (ve sizin için yeni kişisel sağlık çözümleri geliştirmemize de yardımcı olursunuz!). Bu bilgileri hizmetlerimizi daha fazla kişiselleştirmek için de kullanabiliriz. İşlenen veriler; uygulamayı, mobil cihaz tanımlayıcılarını, oturum ve kullanım verilerini, işletim sistemini, modeli, ağ bilgilerini ve (maskelenmiş) IP adreslerini kullanırken sağladığınız verileri ve uygulama adı, sürüm, kullanım ve olaylar, ziyaret edilen sayfalar ve oturum bilgileri gibi uygulama bilgilerini içerir. Tanımlama bilgileri, etiketler ve/veya benzer teknolojiler kullanabilir ve bilgilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza göre işleyen hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Verilerinizi istatistiksel, analitik ve kişiselleştirme amacıyla birleştirebilir, rumuzlu hale getirebilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz. Uygulama ayarları altında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.



Tanımlama bilgileri verileri



Tanımlama bilgileri verileriMobil cihazınızdan bilgileri işleriz ve Hizmetlerimizi sağlamak için tanımlama bilgileri, etiketler, pikseller veya benzer teknolojiler ("Tanımlama Bilgileri") kullanırız. Tanımlama bilgilerimiz, mobil cihazınızı tanımamıza ve bu bildirime uygun olarak bilgi ve kişisel veri toplamamıza olanak tanır. İşlediğimiz bilgiler arasında mobil cihaz verileriniz (benzersiz tanımlayıcılar, oturum ve kullanım verileri, işletim sistemi, model, taşıyıcı, ağ bilgileri ve IP adresleri gibi) ve uygulama bilgileri (uygulama adı, sürüm, kullanım ve olaylar, ziyaret edilen sayfalar ve oturum bilgileri gibi) yer alabilir. Bu bilgileri ayrıca ülkenize özgü içeriği (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) göstermek için de kullanabiliriz.



Pazarlama verileri



Tercihlerinize ve çevrimiçi davranışlarınıza bağlı olarak sizin için uygun olabilecek Philips ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonları hakkında tanıtım iletişimi almayı kabul ederseniz size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ile sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. İletişimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre özelleştirmek ve size daha uygun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kişisel verilerinizi birleştirebiliriz. İstediğiniz zaman bu tür iletişimlerden vazgeçebilir ve bu tür iletişimlere aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.



Anket ve araştırma verileri



Sizi anketlere veya araştırma çalışmalarına katılmaya davet edebiliriz. Topladığımız kişisel veriler, Hizmetlerimiz veya üçüncü taraf hizmetlerimizle etkileşim kurarken elde ettiğimiz fikir ve deneyimle ilgili yanıtlarınızın yanı sıra güzellik ve tüy alma rutinleriniz veya diğer kişisel sağlık konularıyla ilgili bilgileri de içerir. Uygulamayı kullandığınızda, anket verilerinizi topladığımız analiz bilgileriyle birlikte işleyebiliriz. Bu verileri kullanıcılarımızı anlamak ve Philips güzellik alanındaki uygulamalarımızı ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız. Bunu yapmak için bilgilerinizi ve yanıtlarınızı analiz eder ve toplarız. Bu projelerin bazılarını anonim olarak çalıştırabiliriz, bu durumda kişisel verileri toplamayız. Her durumda, bu projelere her katıldığınızda, verilerinizin nasıl işleneceği hakkında ek bilgiler alacaksınız.



Geri bildirim verileri



Lumea deneyiminizle ilgili geri bildiriminizi isteyebiliriz. Bazı durumlarda, diğer kullanıcılara yardımcı olmak için uygulamadaki adınızı ve geri bildiriminizi yayınlamak üzere izninizi isteyeceğiz. Size aksi belirtilmedikçe, sosyal güvenlik numaraları, ırk veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, dini, felsefi veya diğer inançlar, sağlık, cinsel yaşam veya cinsel yönelim, biyometrik veya genetik özellikler, cezai geçmiş veya sendika üyeliği gibi hassas kişisel verileri bize açıklamamanızı rica ediyoruz. Geri bildiriminizi dilediğiniz zaman silmemizi talep edebilirsiniz.



Müşteri destek verileri



Bize, Philips ile olan etkileşiminiz ve size müşteri desteği sunabilmemiz için size ulaşma şeklimiz de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgiler sağlayabilirsiniz. Müşteri desteği sunmak ve Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi işletip sağlarız. Ayrıca bilgilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanırız.



Birleşik veriler



Hesap verileri, sağladığınız diğer veriler, cihaz verileri, tanımlama bilgileri, konum verileri, Philips'in sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi dijital kanalları ile etkileşimleriniz ve bu kanalları kullanımınız sırasında toplanan diğer veriler, IP adresi, tanımlama bilgileri, cihaz bilgileri, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileri ve ziyaret ettiğiniz web siteleri de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi birleştirebiliriz. Tercihlerinize bağlı olarak, size Hizmet sağlamak için birleştirilmiş verilerinizi analiz edebilir, örneğin tüy alma uygulamalarınıza dair bilgiler verebilir ve bu bildirime uygun olarak kişiselleştirilmiş içerik, mesaj ve ipuçları sunabiliriz. Bu verileri ayrıca uygulamanın ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek ve güzellik alanında yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için de kullanabiliriz.



Derecelendirmeler ve değerlendirme verileri



Uygulama mağazalarında bir değerlendirme yazdığınızda veya uygulamayı derecelendirdiğinizde yorumlarınıza ve sorularınıza yanıt vermek, uygulamayı kullanırken nasıl hissettiğinizi anlamak, uygulama ve markamız hakkında genel algınızı öğrenmek için bu bilgileri işleyebiliriz ve bu bilgileri, uygulamayı geliştirmek için kullanabiliriz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı, derecelendirmelerinizi, yorumlarınızı ve bizimle paylaşmaya veya herkese açık hale getirmeye karar verdiğiniz diğer bilgileri görebiliriz. Bunu yapmamızı istemediğiniz sürece bu bilgileri hesap kimlik bilgilerinizle veya sizden aldığımız diğer bilgilerle ilişkilendirmeyiz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, verilerinizi durumunuzun takibi için kullanabilir ve bu bilgilendirmeyle müşteri destek süreci boyunca size rehberlik edebiliriz.



İzinler



Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine erişmek için izninizi isteyebilir. Hizmetleri sağlamak için aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde kesinlikle gerekli olduğunda erişim sağlamamız gerekir.



