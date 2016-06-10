Lumea IPL App

Philips Lumea IPL uygulaması, Lumea IPL cihazınızı ("Cihaz") kullanırken tüy alma uygulamalarınızı ve hedeflerinizi yönetmenize yardımcı olurken size kişiselleştirilmiş güzellik ve tüy alma önerileri ("Hizmetler") sunar.
Bu Gizlilik Bildirimi; Hizmetlerimizi kullandığınızda hangi verileri topladığımız, bu verileri toplama nedenimiz ve bu verilerle ne yaptığımız da dahil olmak üzere gizlilik uygulamalarımızı ve ayrıca bireysel haklarınızı anlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
Bu Gizlilik Beyanı, Philips Consumer Lifestyle B.V. veya onun bağlı ya da yan kuruluşları ("Philips", "bizim", "biz" veya "bize") tarafından kontrol edilen uygulamanın işlediği kişisel veriler için geçerlidir.
Hangi Bilgileri ve Kişisel Verileri Ne Amaçlarla Toplarız?
Uygulamaya eriştiğiniz, uygulamayı indirdiğiniz ve yüklediğiniz zamanlar da dahil olmak üzere Hizmetlerimizi sunduğumuzda aşağıda açıklanan kişisel verileri işleriz. Bu kişisel verileri onayınıza göre veya bir sözleşme gerekliliği olarak sizden istendiği şekilde işletmek, sağlamak, geliştirmek, özelleştirmek, Hizmetlerimizi meşru menfaatimize dayanarak desteklemek ve pazarlamak ya da tabi olabileceğimiz yasal bir yükümlülüğe uymak için işleyebiliriz. Kişisel verilerinizi işlememizi istemiyorsanız Hizmetleri kullanamazsınız.
Hassas kişisel veriler
Hassas kişisel verileri toplamadan önce sizi bilgilendireceğiz ve açık onayınızı isteyeceğiz. Tercihlerinize bağlı olarak, uygulamayı başka bir cihaza yüklerseniz kolayca yeniden depolayabilmeniz için güzellik ve tüy alma bilgilerinizi güvenli bir şekilde hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Verilerinizi, örneğin özelleştirilmiş koçluk programları, hatırlatıcılar ve diğer hizmetler aracılığıyla size kişiselleştirilmiş bir güzellik ve tüy alma deneyimi sunmak için de kullanırız. İşlenen veriler şu öğelerinizi içerir:
Ayarlarınıza bağlı olarak size e-posta, anlık bildirimler, uygulama içi içerik ve uygulama içi mesajlar gönderebiliriz. Ayrıca, kişiselleştirme amacıyla verilerinizi birleştirebilir, rumuzlu olarak kullanabilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz. Hesap verileri Bir hesap oluşturduğunuzda kişisel verilerinizi toplarız. Philips hesabını veya Apple hesabınız da dahil olmak üzere sosyal medya profillerinizi kullanarak Uygulamada oturum açabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla giriş yapmak isterseniz topladığımız kişisel veriler arasında herkese açık veriler (ör. profil fotoğrafı, kimlik, cinsiyet, profil URL'si, doğum tarihi, ana sayfa ve konum) ve kimlik doğrulama amaçlarıyla e-posta bulunabilir. Bu durumda sosyal medya sağlayıcınız, uygulamayı kullandığınız ve sosyal medya hesabınızı kullanarak oturum açtığınız için bilgi toplayabilir. Gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinmek için lütfen sosyal medya sağlayıcınızın Gizlilik Bildirimini (ör. Facebook, Google, Apple) okuyun. Uygulamanın önceki sürümleri, oturum açmak için Facebook SDK'yı kullanmanıza olanak tanıyarak Facebook'un aşağıdaki bilgileri işlemesini sağlıyordu:
Topladığımız kişisel veriler arasında kullanıcı adınız, adınız, e-posta adresiniz, ülkeniz, diliniz, parola ve cinsiyet (isteğe bağlı) gibi demografik bilgiler olabilir. Hesabınızı yönetmek için kullandığımız oturum, oturum açma ve kimlik doğrulama bilgileriniz dahil olmak üzere uygulama kullanımınızla ilgili bilgileri de işliyoruz.
Ayarlarınıza bağlı olarak size e-posta, anlık bildirimler, uygulama içi içerik ve uygulama içi mesajlar gönderebiliriz. Ayrıca, kişiselleştirme amacıyla verilerinizi birleştirebilir, rumuzlu olarak kullanabilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz.
Hesap verileri
Bir hesap oluşturduğunuzda kişisel verilerinizi toplarız. Philips hesabını veya Apple hesabınız da dahil olmak üzere sosyal medya profillerinizi kullanarak Uygulamada oturum açabilirsiniz.
Sosyal medya aracılığıyla giriş yapmak isterseniz topladığımız kişisel veriler arasında herkese açık veriler (ör. profil fotoğrafı, kimlik, cinsiyet, profil URL'si, doğum tarihi, ana sayfa ve konum) ve kimlik doğrulama amaçlarıyla e-posta bulunabilir. Bu durumda sosyal medya sağlayıcınız, uygulamayı kullandığınız ve sosyal medya hesabınızı kullanarak oturum açtığınız için bilgi toplayabilir. Gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinmek için lütfen sosyal medya sağlayıcınızın Gizlilik Bildirimini (ör. Facebook, Google, Apple) okuyun.
Uygulamanın önceki sürümleri, oturum açmak için Facebook SDK'yı kullanmanıza olanak tanıyarak Facebook'un aşağıdaki bilgileri işlemesini sağlıyordu:
Facebook'un gizlilik ilkesini okuyarak bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Facebook, bu tür bilgileri ikamet ettiğiniz ülke dışında olan ve kişisel verilere (AB) 2016/679 Yönetmeliğine uygun şekilde yeterli koruma sağlamıyor olabilecek ülkelerde işleyebilir.
Hesap Verilerinizi hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, ayrıca kişiselleştirilmiş Hizmetler sağlamak için kullanırız. Uygulamada güvenli bir şekilde oturum açmak için hesabınızı kullanabilirsiniz. Uygulamada oturum açmak için bir Philips hesabı oluşturursanız kullanıcı adınızı ve parolanızı doğrulamak, sorularınıza yanıt olarak sizinle iletişim kurmak, size kesinlikle hizmetle ilgili duyurular göndermek veya onay vermeniz halinde doğrudan pazarlama iletişimleri için size bir karşılama e-postası göndereceğiz. Philips hesabınızı bir Philips ürün veya hizmeti sipariş etmek veya kaydetmek, bir promosyona veya oyuna katılmak, bir Philips promosyonuyla ilgili sosyal medya etkinliğine katılmak (örneğin "Beğen" veya "Paylaş" seçeneğine tıklamak) ve ürün testlerine veya anketlerine katılmak için de kullanabilirsiniz.
Analiz verileri
Onay verirseniz hizmetlerimizi kullandığınızda gözlemlediğimiz ve topladığımız veriler ışığında uygulamayı ve bağlantılı ürünlerimizi iyileştirmemize yardımcı olursunuz (ve sizin için yeni kişisel sağlık çözümleri geliştirmemize de yardımcı olursunuz!). Bu bilgileri hizmetlerimizi daha fazla kişiselleştirmek için de kullanabiliriz. İşlenen veriler; uygulamayı, mobil cihaz tanımlayıcılarını, oturum ve kullanım verilerini, işletim sistemini, modeli, ağ bilgilerini ve (maskelenmiş) IP adreslerini kullanırken sağladığınız verileri ve uygulama adı, sürüm, kullanım ve olaylar, ziyaret edilen sayfalar ve oturum bilgileri gibi uygulama bilgilerini içerir. Tanımlama bilgileri, etiketler ve/veya benzer teknolojiler kullanabilir ve bilgilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza göre işleyen hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Verilerinizi istatistiksel, analitik ve kişiselleştirme amacıyla birleştirebilir, rumuzlu hale getirebilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz. Uygulama ayarları altında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.
Tanımlama bilgileri verileri
Tanımlama bilgileri verileriMobil cihazınızdan bilgileri işleriz ve Hizmetlerimizi sağlamak için tanımlama bilgileri, etiketler, pikseller veya benzer teknolojiler ("Tanımlama Bilgileri") kullanırız. Tanımlama bilgilerimiz, mobil cihazınızı tanımamıza ve bu bildirime uygun olarak bilgi ve kişisel veri toplamamıza olanak tanır. İşlediğimiz bilgiler arasında mobil cihaz verileriniz (benzersiz tanımlayıcılar, oturum ve kullanım verileri, işletim sistemi, model, taşıyıcı, ağ bilgileri ve IP adresleri gibi) ve uygulama bilgileri (uygulama adı, sürüm, kullanım ve olaylar, ziyaret edilen sayfalar ve oturum bilgileri gibi) yer alabilir. Bu bilgileri ayrıca ülkenize özgü içeriği (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) göstermek için de kullanabiliriz.
Pazarlama verileri
Tercihlerinize ve çevrimiçi davranışlarınıza bağlı olarak sizin için uygun olabilecek Philips ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonları hakkında tanıtım iletişimi almayı kabul ederseniz size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ile sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. İletişimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre özelleştirmek ve size daha uygun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kişisel verilerinizi birleştirebiliriz. İstediğiniz zaman bu tür iletişimlerden vazgeçebilir ve bu tür iletişimlere aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
Anket ve araştırma verileri
Sizi anketlere veya araştırma çalışmalarına katılmaya davet edebiliriz. Topladığımız kişisel veriler, Hizmetlerimiz veya üçüncü taraf hizmetlerimizle etkileşim kurarken elde ettiğimiz fikir ve deneyimle ilgili yanıtlarınızın yanı sıra güzellik ve tüy alma rutinleriniz veya diğer kişisel sağlık konularıyla ilgili bilgileri de içerir. Uygulamayı kullandığınızda, anket verilerinizi topladığımız analiz bilgileriyle birlikte işleyebiliriz. Bu verileri kullanıcılarımızı anlamak ve Philips güzellik alanındaki uygulamalarımızı ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız. Bunu yapmak için bilgilerinizi ve yanıtlarınızı analiz eder ve toplarız. Bu projelerin bazılarını anonim olarak çalıştırabiliriz, bu durumda kişisel verileri toplamayız. Her durumda, bu projelere her katıldığınızda, verilerinizin nasıl işleneceği hakkında ek bilgiler alacaksınız.
Geri bildirim verileri
Lumea deneyiminizle ilgili geri bildiriminizi isteyebiliriz. Bazı durumlarda, diğer kullanıcılara yardımcı olmak için uygulamadaki adınızı ve geri bildiriminizi yayınlamak üzere izninizi isteyeceğiz. Size aksi belirtilmedikçe, sosyal güvenlik numaraları, ırk veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, dini, felsefi veya diğer inançlar, sağlık, cinsel yaşam veya cinsel yönelim, biyometrik veya genetik özellikler, cezai geçmiş veya sendika üyeliği gibi hassas kişisel verileri bize açıklamamanızı rica ediyoruz. Geri bildiriminizi dilediğiniz zaman silmemizi talep edebilirsiniz.
Müşteri destek verileri
Bize, Philips ile olan etkileşiminiz ve size müşteri desteği sunabilmemiz için size ulaşma şeklimiz de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgiler sağlayabilirsiniz. Müşteri desteği sunmak ve Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi işletip sağlarız. Ayrıca bilgilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanırız.
Birleşik veriler
Hesap verileri, sağladığınız diğer veriler, cihaz verileri, tanımlama bilgileri, konum verileri, Philips'in sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi dijital kanalları ile etkileşimleriniz ve bu kanalları kullanımınız sırasında toplanan diğer veriler, IP adresi, tanımlama bilgileri, cihaz bilgileri, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileri ve ziyaret ettiğiniz web siteleri de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi birleştirebiliriz. Tercihlerinize bağlı olarak, size Hizmet sağlamak için birleştirilmiş verilerinizi analiz edebilir, örneğin tüy alma uygulamalarınıza dair bilgiler verebilir ve bu bildirime uygun olarak kişiselleştirilmiş içerik, mesaj ve ipuçları sunabiliriz. Bu verileri ayrıca uygulamanın ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek ve güzellik alanında yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için de kullanabiliriz.
Derecelendirmeler ve değerlendirme verileri
Uygulama mağazalarında bir değerlendirme yazdığınızda veya uygulamayı derecelendirdiğinizde yorumlarınıza ve sorularınıza yanıt vermek, uygulamayı kullanırken nasıl hissettiğinizi anlamak, uygulama ve markamız hakkında genel algınızı öğrenmek için bu bilgileri işleyebiliriz ve bu bilgileri, uygulamayı geliştirmek için kullanabiliriz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı, derecelendirmelerinizi, yorumlarınızı ve bizimle paylaşmaya veya herkese açık hale getirmeye karar verdiğiniz diğer bilgileri görebiliriz. Bunu yapmamızı istemediğiniz sürece bu bilgileri hesap kimlik bilgilerinizle veya sizden aldığımız diğer bilgilerle ilişkilendirmeyiz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, verilerinizi durumunuzun takibi için kullanabilir ve bu bilgilendirmeyle müşteri destek süreci boyunca size rehberlik edebiliriz.
İzinler
Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine erişmek için izninizi isteyebilir. Hizmetleri sağlamak için aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde kesinlikle gerekli olduğunda erişim sağlamamız gerekir.
Bazı durumlarda, işletim sisteminiz mobil cihazınızın teknik nedenlerle ihtiyaç duyduğu ancak Philips tarafından kontrol edilmeyen veya kullanılmayan izinleri isteyebilir. Bu bildirime uygun olarak hizmetlerimizi sunmamız gerekmediği sürece bu izinlerle ilişkili herhangi bir veri toplamayız.
İşletim sisteminizin ayarları altında istediğiniz zaman bu izinleri engelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşma
Philips, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ve/veya ilgili kanunlar uyarınca üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir.
İştirakler
Verilerinizi Philips Group'un bir parçası olan diğer Philips kuruluşlarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, bazı Philips kuruluşları uygulama altyapısını yönetmemize veya sorgularınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Yalnızca işlerini gerçekleştirmek için kesinlikle erişim ihtiyacı olan kişiler verilerinizi işler.
Hizmet Sağlayıcıları
Uygulamamızı işletmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile de çalışırız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz:
Philips, hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinize yönelik olarak bizim sağladığımız seviyeye benzer, yeterli bir koruma seviyesi sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve yalnızca yukarıda bahsedilen özel amaçlar doğrultusunda işlemesini, belirli bir hizmeti sağlamak için ihtiyaç duydukları minimum miktarda veriye erişmesini ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumasını zorunlu kılarız.
Diğer üçüncü taraflar
Philips bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi kendi amaçları için işleyen üçüncü taraflarla da çalışabilir. Hangi kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere kendi gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verdiklerinden lütfen söz konusu üçüncü tarafların gizlilik bildirimlerini dikkatle okuyun.
Philips bilgileri veya kişisel verileri kendi amaçları için kullanan bir üçüncü tarafla paylaşırsa kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ilgili kanunlara uygun olarak sizi bilgilendirdiğinden ve/veya onayınızı aldığından emin olacaktır.
Philips, bazı durumlarda bir kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü başka bir şirkete satabilir. Böyle bir mülkiyet devri, bu kuruluşla doğrudan bağlantılı kişisel verilerinizin kuruluşu satın alan şirkete devredilmesini içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm haklarınız ve yükümlülükleriniz; bir birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma veya mal varlığı satışı ile bağlantılı olarak ya da kanunların işletilmesi yoluyla veya başka bir şekilde Philips tarafından bağlı kuruluşlarımızın herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuza, halef kuruluşumuza veya yeni bir mal sahibine devredebiliriz.
Yasalar gerektirdiğinde veya haklarımızı korumak için gerekli olduğunda, verilerinizi kamu ve devlet yetkilileriyle paylaşabiliriz.
Sınır ötesi aktarım
Kişisel verileriniz tesislerimizin bulunduğu veya hizmet sağlayıcılarla iletişim kurduğumuz herhangi bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. Hizmetleri kullanarak, (varsa) bilgilerin ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılmasını (ülkenizden farklı veri koruma kuralları olabilir) kabul etmiş olursunuz. Belirli durumlarda diğer ülkelerdeki mahkemeler, kolluk kuvvetleri, düzenleme kuruluşları veya güvenlik yetkilileri, kişisel verilerinize erişme hakkına sahip olabilir.
AEA'da (Avrupa Ekonomik Alanı) bulunuyorsanız kişisel verileriniz, Avrupa Komisyonu tarafından AEA standartlarına göre uygun seviyede veri koruma sağladığı kabul edilen AEA dışındaki ülkelerdeki (bu ülkelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz) iştiraklerimize veya hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir.
AEA'dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli olarak değerlendirilmeyen ABD gibi ülkelere aktarımlar için Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Müşteri, Tedarikçi ve İş Ortağı Verilerine İlişkin Bağlayıcı Şirket Kuralları ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli önlemler uygularız. Yukarıdaki bağlantıya giderek veya bizimle buradan iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz.
Verilerinizi ne kadar süre saklarız?
Kişisel verilerinizi, elde edilme amaçları ışığında gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında şunlar yer alır: (i) uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli dava zaman aşımını belirleyen hükümler, dava veya düzenleme incelemeleri gibi).
Tercihleriniz ve Haklarınız
Bize daha önce sağlamış olduğunuz kişisel verilere erişmek, bunları düzeltmek, silmek, sınırlandırmak veya bunların işlenmesine itiraz etmek için bize bir talep göndermek isterseniz veya başka bir şirkete iletme amaçları için kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını almak üzere bir talep göndermek isterseniz (bu veri taşınabilirliği hakkının geçerli kanunlarla size verildiği ölçüde) bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. Talebinize ilgili kanunlara uygun olarak yanıt vereceğiz.
Talebinizde lütfen hangi kişisel verileri düzeltmek, silmek, kısıtlamak, hangilerinin işlenmesine itiraz etmek veya hangilerine erişmek istediğinizi açıkça belirtin. Sizi korumak için yalnızca talebinizi bize gönderirken kullandığınız hesabınız, e-posta adresiniz veya diğer hesap bilgileri ile ilgili kişisel verilere ilişkin talepleri uygulayabiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Talebinizi makul ölçüde uygulanabilir bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
Hizmetlerimizi sağlamak için verilerinizi koşullarımıza göre işlersek verilerinizi işlemediğimiz takdirde hizmetleri sağlayamayabiliriz. Meşru menfaatlerimize güvendiğimiz durumlarda, işlemenin gizlilik haklarınızdan ve menfaatlerinizden daha ağır basmamasını sağlarız. Onayınıza güvendiğimiz durumlarda, siz onayınızı geri çekmeden önce işlemenin yasallığını etkilemeksizin istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz.
Seçimlerinizi ve haklarınızı (ya da bir kısmını) kullanmanız halinde belirli hizmetlerimizin tamamını ya da bir kısmını kullanamayabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi koruyoruz
Yanlışlıkla veya izinsiz şekilde değiştirme, kayıp, kötüye kullanım, ifşaat veya erişime karşı korunması için Philips'e emanet ettiğiniz verileri koruma görevimizi oldukça ciddiye alıyoruz. Philips, verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için birçok güvenlik teknolojisi, teknik ve organizasyonel önlem kullanır. Bu amaçla, diğerlerinin yanında erişim denetimleri uygular, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller kullanırız.
Ebeveynlere özel bilgiler
Hizmetler, ilgili kanunlar kapsamında tanımlanmış haliyle çocuklara yönelik değildir ancak politikamız gereği, kanunların çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn ya da vasi izni gereken durumlarda kanuna uyulur. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını koruma amacına bağlıyız ve ebeveyn ve vasilere çocuklarının çevrimiçi etkinlikleri ve ilgi alanları konusunda aktif bir rol oynamalarını kesinlikle tavsiye ederiz.
Bir ebeveyn ya da vasi, çocuğunun kendi onayı olmadan bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirse lütfen bizimle buradan iletişime geçin. Bir çocuğun bize kişisel verilerini sağladığını öğrenmemiz halinde bu verileri dosyalarımızdan sileriz.
Bu gizlilik bildiriminde yapılacak değişiklikler
Hizmetlerimiz, size önceden bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde bu Gizlilik Bildiriminin üst kısmında yer alan tarihi de güncelleriz. Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.
Yeni Gizlilik Bildirimi, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Revize edilen bildirimi kabul etmiyorsanız tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimize erişmeye veya bu Hizmetleri kullanmaya devam ederek Gizlilik Beyanı'na yapılan güncellemelere dair bilgi sahibi olduğunuzu onaylarsınız.
Bize ulaşın
Bu Gizlilik Bildirimi hakkında veya Philips'in kişisel verilerinizi kullanma şekli hakkında bir sorunuz varsa lütfen buradan bizimle (Veri Koruma Sorumlumuz ve/veya Temsilcimiz ile) iletişime geçin. Alternatif olarak, ülkenizde veya bölgenizde yetkili olan bir denetçi kuruluşa şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Hollanda
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