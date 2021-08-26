Philips Daily Care Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi, en son 8 Ağustos 2022'de güncellenmiştir. Philips Daily Care uygulaması size, kişisel sağlık alanında kişiselleştirilmiş hizmetler ("Hizmetler") sağlar. Uygulama, tercihlerinize ve bölgenize bağlı olarak, uygulamaya bağlanma özelliğine sahip farklı Philips ürünlerinden ("Ürün") alınan kişisel verileri işleyebilir.

Bu Gizlilik Bildirimi; Hizmetlerimizi kullandığınızda hangi bilgileri ve kişisel verileri topladığımız, bunları toplama nedenimiz ve bunlarla ne yaptığımız da dahil olmak üzere gizlilik uygulamalarımızı ve ayrıca bireysel haklarınızı anlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik Bildirimi kapsamındaki kişisel verilerinizin veri sorumlusu Philips Consumer Lifestyle B.V. (adresi: High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Hollanda) ve bağlı kuruluşları veya iştirakleridir ("Philips", "bizim", "biz" veya "bize").

Hangi bilgileri ve kişisel verileri ne amaçlarla toplarız? Uygulamaya eriştiğiniz, uygulamayı indirdiğiniz ve yüklediğiniz veya Hizmetlerimizi kullandığınız zamanlar da dahil olmak üzere Hizmetlerimizi sağladığımızda aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan bilgileri ve kişisel verileri işleriz. Kişisel verilerinizi tekil tanımlayıcılarla ilişkilendiririz. Bu kişisel verileri aşağıda belirtildiği şekilde onayınıza göre veya şartlarımıza bağlı olarak bizden istediğiniz şekilde Hizmetleri yerine getirmek, meşru menfaatlerimize dayanarak Hizmetlerimizi yönetmek, sağlamak, geliştirmek, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak ya da tabi olabileceğimiz yasal bir yükümlülüğe uymak için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi toplamamızı ve işlememizi istemiyorsanız Hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

Hesap verileri Philips hesabınızı veya Apple hesabınız da dahil olmak üzere sosyal medya profillerinizi kullanarak uygulamada oturum açabilirsiniz. Topladığımız kişisel veriler arasında adınız, e-posta adresiniz, ülkeniz, diliniz ve parolanız yer alabilir. Hesabınızı yönetmek için kullandığımız oturum, oturum açma ve kimlik doğrulama bilgileriniz dahil olmak üzere uygulama kullanımınızla ilgili bilgileri de işliyoruz.

Sosyal medya aracılığıyla giriş yapmak isterseniz topladığımız kişisel veriler arasında herkese açık veriler (ör. profil fotoğrafı, kimlik, cinsiyet, profil URL'si, doğum tarihi, ana sayfa ve konum) ve kimlik doğrulama amaçlarıyla e-posta bulunabilir. Bu durumda sosyal medya sağlayıcınız, uygulamayı kullandığınız ve sosyal medya hesabınızı kullanarak oturum açtığınız için bilgi toplayabilir. Hangi kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere kendi gizlilik uygulamaları hakkında bilgi almak için lütfen sosyal medya sağlayıcınızın Gizlilik Bildirimini (ör. Facebook, Google, Apple) okuyun.

Hesap verilerinizi hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, uygulamada güvenli bir şekilde oturum açmanıza imkan vermek ve size kişiselleştirilmiş Hizmetler sağlamak için kullanırız. Uygulamada oturum açmak için bir Philips hesabı oluşturursanız kullanıcı adınızı ve parolanızı doğrulamak, sorularınıza yanıt olarak sizinle iletişim kurmak, size mutlak surette hizmetle ilgili duyurular göndermek veya onay vermeniz halinde doğrudan pazarlama iletişimlerini yönlendirmek için size bir karşılama e-postası göndeririz. Philips hesabınızı bir Philips ürün veya hizmeti sipariş etmek, bir promosyona veya oyuna katılmak, bir Philips promosyonuyla ilgili sosyal medya etkinliğine katılmak (örneğin "Beğen" veya "Paylaş" seçeneğine tıklamak) ve ürün testlerine veya anketlerine katılmak için de kullanabilirsiniz.

Hassas kişisel veriler Uygulamayı kullanırken yaşam tarzınız ve esenliğinize dair ayrıntılar gibi hassas bilgileri bize sunabilirsiniz. Ayrıca uygulamayla birlikte kullanmaya karar verdiğiniz Ürünlerden de kişisel veriler toplayabiliriz. Bu bölümde, etkileşimde bulunduğunuz özelliklere ve uygulamayla eşleştirdiğiniz Ürünlerin niteliğine bağlı olarak toplanan kişisel veri türleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Yeni Ürünleri ve özellikleri etkinleştirmemizle beraber bu bölümü güncelleyeceğiz.

· Erkek Bakım. Tercihlerinize bağlı olarak, uygulamayı başka bir cihaza yüklerseniz kolayca geri yükleyebilmeniz için tıraş ve şekillendirme verilerinizi güvenli bir şekilde hesabınızda saklarız. Verilerinizi, örneğin özelleştirilmiş koçluk programları ve diğer hizmetler aracılığıyla size kişiselleştirilmiş bir tıraş ve şekillendirme deneyimi sunmak için de kullanırız. İşlenen veriler şu öğelerinizi içerir:

o Tıraş makinenizin modeli, seri numarası, oturum ve kullanım verileri, Hızlı Temizlik Kartuşu sıvı kullanımı gibi bilgilerinin yanı sıra tıraş sıklığını ve süresini içeren tıraş bilgileri. o Uygulamaya yüklediğiniz cilt veya yüz fotoğrafları, cilt ve saç profiliniz, renginiz ve tipinizin yanı sıra cilt bakımı rutininiz ve cilt sorunlarınız gibi cildiniz ve yüzünüzdeki tüylerle ilgili ayrıntılar. o Rutinleriniz, stres, uyku ve ortam dahil olmak üzere uygulamaya girdiğiniz yaşam tarzı ve esenliğinize dair bilgiler ve stil tercihleriniz. o Uygulamanın belirli özelliklerini kullanmanız gerektiğinde profil resimleri, yüz, saç ve cilt fotoğrafları dahil tüm fotoğraflar. o Hesap bilgileri, uygulama kullanım şekilleri ve mobil cihaz bilgileri. o Kişiselleştirme sorularımıza verilen yanıtlar.

Ayarlarınıza bağlı olarak size e-posta, anlık bildirimler, uygulama içi içerik ve uygulama içi mesajlar gönderebiliriz. Ayrıca, kişiselleştirme amacıyla verilerinizi birleştirebilir, rumuzlu olarak kullanabilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz.

Yukarıda belirtilenler haricinde, hassas kişisel verileri (ör. sosyal güvenlik numaraları, ırk veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, dini, felsefi veya diğer inançlar, sağlık, cinsel yaşam veya cinsel yönelim, biyometrik veya genetik özellikler, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) bize, uygulama aracılığıyla veya başka herhangi bir şekilde ifşa etmemenizi rica ediyoruz.

Analiz verileri Seçimlerinize bağlı olarak hizmetlerimizi kullandığınızda gözlemlediğimiz ve topladığımız veriler ışığında uygulamayı ve bağlantılı ürünlerimizi iyileştirmemize (ve sizin için yeni kişisel sağlık çözümleri geliştirmemize) yardımcı olabilirsiniz. Bunu şu şekilde yaparız:

· Uygulamayı nasıl kullandığınızın yanı sıra sorunları tespit etmek ve çözmek üzere uygulamanın kilitlendiği zaman da dahil olmak üzere uygulamanın mobil cihazınızda nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek; · Etkileşimleri anlamak için farklı gruplar arasındaki değişiklikleri veya özellikleri uygulamak ve analiz etmek; · Uygulamaya nasıl erişildiğini ve uygulamanın nasıl kullanıldığını değerlendirmek ve sizi uygulamanın belirli bölümlerine doğrudan bağlamak; · Geri bildiriminizi almak için sizinle etkileşimde bulunmak, gerektiğinde size destek vermek ve hizmetle ilgili iletişimler göndermek; · Sizi Philips grubu tarafından düzenlenen anketlere veya araştırma projelerine katılmaya davet etmek ve yanıtlarınızı kaydetmek.

Bu bilgileri hizmetlerimizi daha fazla kişiselleştirmek için de kullanabiliriz. Uygulamayı ve bağlı ürününüzü kullanırken gözlemlediğimiz verilere dayanarak, hangi kullanım şekillerinin uygulamayla belirli etkileşimlere yol açtığını (ör. belirli bir uygulama makalesini okumak, ürün satın almak, uygulamayı kullanmaya devam etmek veya kullandığınız ürünle ilgili gelişen koşullar) anlamaya çalışırız. Bu bilgileri hangi içeriğin hangi kullanıcılara gösterileceği konusunda kurallar oluşturmak için ve nihai olarak kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak üzere kullanılan algoritmaları iyileştirmek amacıyla kullanırız. Philips hesabınızla uygulamada oturum açarsanız uygulama kullanım şekillerinize göre deneyiminizi kişiselleştirmek için bu bilgileri kullanırız.

İşlenen veriler; hesap ayrıntıları, tekil tanımlayıcılar, oturum ve kullanım verileri, işletim sistemi, model, ağ bilgileri ve (gizli) IP adresleri, uygulama adı, sürümü, kullanımı ve olayları, ziyaret edilen sayfalar, oturum bilgileri, bağlı cihaz verileri, uygulamaya girdiğiniz veriler gibi uygulama verileri ve Philips'in dijital kanallarıyla (ör. kayıtlı ürünleriniz) etkileşim kurarken toplanan verileri içerir. Tanımlama bilgileri, etiketler ve/veya benzer teknolojiler kullanabilir ve bilgilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza göre işleyen hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Verilerinizi istatistiksel, analitik ve kişiselleştirme amacıyla birleştirebilir, rumuzlu hale getirebilir, anonimleştirebilir veya toplayabiliriz.

Birleşik veriler Hesap Verileri, Tanımlama Bilgileri vb. içeren kişisel verilerinizi, Philips'in sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi dijital kanalları ile etkileşimleriniz ve bu kanalları kullanımınız sırasında toplanan, IP adresleri, Tanımlama Bilgileri, mobil cihaz bilgileri, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileri ve ziyaret ettiğiniz web siteleri gibi diğer veriler ile birleştirebiliriz.

Size kişiselleştirilmiş cilt temizleme ve tıraş rutini, kişisel cilt koçluğu ve/veya tıraş rutinleri, stil ve tıraş önerileri, en iyi sakal stilleri hakkında kişiselleştirilmiş öneriler, tıraş ve şekillendirme ipuçları gibi hizmetler sunmak ve ayrıca uygulamanın, Cihazın ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmemize ve erkek bakım alanında yeni ürünler ve hizmetler geliştirmemize yardımcı olmak için birleştirilmiş verilerinizi analiz edebiliriz. Bu durumda Birleştirilmiş Verilerinizin işlenmesini, Philips'in meşru bir menfaatine dayalı ve (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün 6.1.(f) Maddesi kapsamında yasal geçerliliği bulunan bir faaliyet olarak değerlendiririz.

Derecelendirmeler ve değerlendirme verileri Uygulama mağazalarında bir değerlendirme yazdığınızda veya uygulamayı derecelendirdiğinizde yorumlarınıza ve sorularınıza yanıt vermek, uygulamayı kullanırken nasıl hissettiğinizi anlamak, uygulama ve markamız hakkında genel algınızı öğrenmek için bu bilgileri işleyebiliriz ve bu bilgileri, uygulamayı geliştirmek için kullanabiliriz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı, derecelendirmelerinizi, yorumlarınızı ve bizimle paylaşmaya veya herkese açık hale getirmeye karar verdiğiniz diğer bilgileri görebiliriz. Bunu yapmamızı istemediğiniz sürece bu bilgileri hesap kimlik bilgilerinizle veya sizden aldığımız diğer bilgilerle ilişkilendirmeyiz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, verilerinizi durumunuzun takibi için kullanabilir ve aşağıdaki "Müşteri destek verileri" bölümüne uygun olarak müşteri destek süreci boyunca size rehberlik edebiliriz.

Müşteri destek verileri Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda, Philips ile olan etkileşiminiz ve size gerekli desteği sunabilmemiz için size ulaşma şeklimiz de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Müşteri desteği sunmak ve Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi işletip sağlarız. Ayrıca bilgilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanırız.

Pazarlama verileri Tercihlerinize ve çevrimiçi davranışlarınıza bağlı olarak sizin için uygun olabilecek Philips ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonları hakkında tanıtım iletişimi almaya onay verirseniz size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ile sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. İletişimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre özelleştirmek ve size daha uygun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kişisel verilerinizi birleştirebiliriz. İstediğiniz zaman bu tür iletişimlere verdiğiniz onayı geri çekebilir ve bu tür iletişimlere aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Tanımlama bilgileri ve cihaz bilgileri Hizmetlerimizi yönetmek, sağlamak, geliştirmek, anlamak ve özelleştirmek için tanımlama bilgileri, etiketler veya benzer teknolojiler ("Tanımlama Bilgileri") kullanırız ve/veya mobil cihazınızdan ve Ürününüzden bilgi toplarız. Tanımlama bilgileri; mobil cihazınızı ve bununla ilişkili Ürünü tanımamızı ve tekil kullanıcı cihaz numaranız, mobil cihazınızın IP adresi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının veya işletim sisteminin türü, oturum ve kullanım verileri ya da uygulamayı kullanımınız ile ilgili bilgiler olan hizmetle ilgili performans bilgileri de dahil olmak üzere bilgiler ve kişisel veriler toplamamızı sağlar. Bu bilgileri ayrıca ülkenize özgü içeriği (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) göstermek için de kullanabiliriz.

İzinler Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine erişmek için izninizi isteyebilir. Hizmetleri sağlamak için aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde kesinlikle gerekli olduğunda erişim sağlamamız gerekir. • Bluetooth ve Wi-Fi. Uygulamanın internete bağlanabilmesi için WiFi bağlantısı gerekir. Uygulama, Cihazınızı/Cihazlarınızı uygulamaya bağlamak için Bluetooth/Wi-Fi özelliği de gerektirir. Bluetooth/Wi-Fi bağlantısını istediğiniz zaman mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz. • Konum. Android işletim sistemleri, kullanıcıların herhangi bir Bluetooth cihazına telefonlarıyla bağlanıp kullanmalarını sağlamak için uygulamanın genel coğrafi konuma erişmesine izin vermelerini gerektirir. Benzer şekilde, iOS da kullanıcılardan uygulamanın coğrafi konuma erişmesine izin vermelerini isteyebilir. Uygulama, bu izinleri konumunuzu belirlemek için kullanmaz ve Philips konum verilerinizi toplamaz. Konum izinlerini mobil cihazınızın ayarlarından istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. • Dosyalar. Uygulamanın dil yapılandırmalarını ve uygulamanın çalışmak için kullandığı diğer dosyaları (ör. kılavuzlar, grafikler, medya dosyaları veya diğer büyük program varlıkları) depolayabilmesi için mobil cihazın dosyalarına erişmesi gerekir. Uygulamayı silerseniz Dosyalar mobil cihazınızdan silinecektir. • Fotoğraflar ve Medya. Hesabınıza fotoğraf yüklerseniz uygulama, mobil cihazınızın kamerasına veya fotoğraf galerisine erişim izni gerektirir. Android işletim sistemleri Videolar için izin isteyebilir ancak uygulama bu izni yalnızca resminizi yüklemenizi sağlamak amacıyla kullanır.

Bazı durumlarda, işletim sisteminiz mobil cihazınızın teknik nedenlerle ihtiyaç duyduğu ancak Philips tarafından kontrol edilmeyen veya kullanılmayan izinleri isteyebilir. Bu bildirime uygun olarak hizmetlerimizi sunmamız gerekmediği sürece bu izinlerle ilişkili herhangi bir veri toplamayız.

Destekleyen cihazlarda uygulama, yüz izleme işlevlerine olanak sağlamak için TrueDepth kamerayı kullanır. Bu uygulama, özellikle farklı sakal stillerini yüzünüzde önizlemek için yüz izlemeyi kullanır. TrueDepth kameradan gelen bilgiler gerçek zamanlı olarak kullanılır. Bu bilgileri sunucularımızda saklamaz veya üçüncü taraflarla paylaşmayız.

İşletim sisteminizin ayarları altında istediğiniz zaman bu izinleri engelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz? Verileriniz Philips Group'un bir parçası olan diğer Philips bağlı kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Yalnızca söz konusu bilgileri bilmesi gereken kişiler (Philips dahilinde) bu bilgilere erişebilir. Philips, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ve/veya ilgili kanunlar uyarınca üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir.

İştirakler Verilerinizi Philips Group'un bir parçası olan diğer Philips kuruluşlarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, bazı Philips kuruluşları uygulama altyapısını yönetmemize veya sorgularınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Yalnızca işlerini gerçekleştirmek için kesinlikle erişim ihtiyacı olan kişiler verilerinizi işler.

Hizmet sağlayıcıları Hizmetlerimizi yönetmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile çalışırız.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz: BT ve bulut sağlayıcıları . Bu hizmet sağlayıcıları, uygulamayı çalıştırmak ya da Hizmetleri sağlamak için gerekli olan donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetlerini ve/veya ilgili teknolojileri sunar.





. Bu hizmet sağlayıcıları, uygulamayı çalıştırmak ya da Hizmetleri sağlamak için gerekli olan donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetlerini ve/veya ilgili teknolojileri sunar. Analiz ve Anket Hizmeti Sağlayıcıları. Bu hizmet sağlayıcıları, uygulama analizlerini gerçekleştirmek veya anketler düzenlemek için ihtiyaç duyduğumuz donanım, yazılım, ağ, depolama hizmetlerini ve/veya ilgili teknolojileri sunar. Philips, hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinize yönelik olarak bizim sağladığımız seviyeye benzer, yeterli bir koruma seviyesi sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve yalnızca yukarıda bahsedilen özel amaçlar doğrultusunda işlemesini, belirli bir hizmeti sağlamak için ihtiyaç duydukları minimum miktarda veriye erişmesini ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumasını zorunlu kılarız.

Diğer üçüncü taraflar Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları için işleyen üçüncü taraflarla da çalışabilir. Philips kişisel verileri kendi amaçları için kullanan üçüncü taraflarla paylaşırsa kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ilgili kanunlara uygun olarak sizi bilgilendirdiğinden ve/veya onayınızı aldığından emin olacaktır. Bu durumda, hangi kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere kendi gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verdiklerinden lütfen söz konusu üçüncü tarafların gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun.

Philips, bazı durumlarda bir kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü başka bir şirkete satabilir. Böyle bir mülkiyet devri, bu kuruluşla doğrudan bağlantılı kişisel verilerinizin kuruluşu satın alan şirkete devredilmesini içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm haklarınız ve yükümlülükleriniz; bir birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma veya mal varlığı satışı ile bağlantılı olarak ya da kanunların işletilmesi yoluyla veya başka bir şekilde Philips tarafından bağlı kuruluşlarımızın herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuza, halef kuruluşumuza veya yeni bir mal sahibine devredebiliriz.

Son olarak, kanunlar gerektirdiğinde veya haklarımızı korumak için gerekli olduğunda, verilerinizi kamu ve devlet yetkilileriyle paylaşabiliriz.

Sınır ötesi aktarım Kişisel verileriniz, tesislerimizin bulunduğu ya da hizmet sağlayıcılarıyla iş yaptığımız herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir ve Hizmetleri kullanarak bilgilerin, sizin ülkenizdekinden farklı veri koruma kurallarına sahip olabilecek, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılmasına (varsa) onay verirsiniz. Belirli durumlarda diğer ülkelerdeki mahkemeler, kolluk kuvvetleri, düzenleme kuruluşları veya güvenlik yetkilileri, kişisel verilerinize erişme hakkına sahip olabilir.

AEA'da (Avrupa Ekonomik Alanı) bulunuyorsanız kişisel verileriniz, Avrupa Komisyonu tarafından AEA standartlarına göre uygun seviyede veri koruma sağladığı kabul edilen AEA dışındaki ülkelerdeki (bu ülkelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz) bağlı kuruluşlarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza veya üçüncü taraflara aktarılabilir.

AEA'dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli olarak değerlendirilmeyen ABD gibi ülkelere aktarımlar için Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Müşteri, Tedarikçi ve İş Ortağı Verilerine İlişkin Bağlayıcı Şirket Kuralları ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli önlemler uygularız. Yukarıdaki bağlantıya giderek veya bizimle buradan iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz.

Verilerinizi ne kadar süre saklarız? Kişisel verilerinizi, elde edilme amaçları ışığında gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullandığımız kriterler arasında şunlar yer alır: (i) uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli dava zaman aşımını belirleyen hükümler, dava veya düzenleme incelemeleri gibi).

Tercihleriniz ve haklarınız Bize daha önce sağlamış olduğunuz kişisel verilere erişmek, bunları düzeltmek, silmek, sınırlandırmak veya bunların işlenmesine itiraz etmek için bize bir talep göndermek isterseniz veya başka bir şirkete iletme amaçları için kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını almak üzere bir talep göndermek isterseniz (bu veri taşınabilirliği hakkının geçerli kanunlarla size verildiği ölçüde) bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Talebinizde lütfen hangi kişisel verileri düzeltmek, silmek, kısıtlamak, hangilerinin işlenmesine itiraz etmek veya hangilerine erişmek istediğinizi açıkça belirtin. Sizi korumak için yalnızca talebinizi bize gönderirken kullandığınız hesabınız, e-posta adresiniz veya diğer hesap bilgileri ile ilgili kişisel verilere ilişkin talepleri uygulayabiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Talebinizi makul ölçüde uygulanabilir bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Hizmetlerimizi sağlamak için verilerinizi koşullarımıza göre işlersek verilerinizi işlemediğimiz takdirde hizmetleri sağlayamayabiliriz. Meşru menfaatlerimize güvendiğimiz durumlarda, işlemenin gizlilik haklarınızdan ve menfaatlerinizden daha ağır basmamasını sağlarız. Onayınıza güvendiğimiz durumlarda, siz onayınızı geri çekmeden önce işlemenin yasallığını etkilemeksizin istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi koruyoruz Yanlışlıkla veya izinsiz şekilde değiştirme, kayıp, kötüye kullanım, ifşaat veya erişime karşı korunması için Philips'e emanet ettiğiniz verileri koruma görevimizi oldukça ciddiye alıyoruz. Philips, verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için birçok güvenlik teknolojisi, teknik ve organizasyonel önlem kullanır. Bu amaçla, diğerlerinin yanında erişim denetimleri uygular, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller kullanırız.

Ebeveynlere özel bilgiler Hizmetler, ilgili kanunlar kapsamında tanımlanmış haliyle çocuklara yönelik değildir ancak politikamız gereği, kanunların çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn ya da vasi izni gereken durumlarda kanuna uyulur. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını koruma amacına bağlıyız ve ebeveyn ve vasilere çocuklarının çevrimiçi etkinlikleri ve ilgi alanları konusunda aktif bir rol oynamalarını kesinlikle tavsiye ederiz.

Bir ebeveyn ya da vasi, çocuğunun kendi onayı olmadan bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirse lütfen bizimle buradan iletişime geçin. Bir çocuğun bize kişisel verilerini sağladığını öğrenmemiz halinde bu verileri dosyalarımızdan sileriz.

Bu Gizlilik Beyanındaki Değişiklikler Hizmetlerimiz, size önceden bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde bu Gizlilik Bildiriminin üst kısmında yer alan tarihi de güncelleriz.

Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

Yeni Gizlilik Bildirimi, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Revize edilen bildirimi kabul etmiyorsanız tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimizi kullanmaya veya bu Hizmetlere erişmeye devam ederek değiştirildiği şekliyle Gizlilik Bildirimi hakkında size bilgi verildiğini kabul etmiş olursunuz.

Bize Ulaşın Bu Gizlilik Bildirimi hakkında veya Philips'in kişisel verilerinizi kullanma şekli hakkında bir sorunuz varsa Philips ve/veya Veri Koruma Sorumlumuz ile buradan iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, ülkenizde veya bölgenizde yetkili olan bir denetleyici kuruluşa şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Hollanda