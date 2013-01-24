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Philips Clean Home+
Uygulaması Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, en son 2 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Philips Clean Home+ Uygulaması (“Uygulama”),  Philips Hava Temizleyicilerinizi ve Robot Elektrik Süpürgelerinizi (hepsi birlikte “Cihazlar”), herhangi bir zamanda nerede olursanız olun uzaktan kontrol etmenizi, denetlemenizi ve yönetmenizi (“Hizmetler“) sağlamaktadır.

 

Uygulama ve Cihazlar, Türk Philips Ticaret A.Ş. (“Philips”, “biz”, bizler” veya “bize”) tarafından kontrol edilmektedir.  Uygulamadan ve/ veya Uygulamayla eşleştirmeye karar verdiğiniz herhangi bir Cihazdan derlenen kişisel verileri işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, Cihaz ve/ veya Uygulama tarafından derlenen veya işlenen kişisel verilere ilişkindir. Bu Aydınlatma Metninin amacı,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak sizleri bilgilendirmektir.

 

Ayrıca Çerezler Bildirimimizi ve Kullanım Şartlarımızı okumanızı da rica ederiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Türk Philips Ticaret A.Ş., Veri Sorumlusu olarak hareket etmektedir.
account data

Kişisel Verilerin nasıl ve hangi amaçlarla derlenmektedir?

Aşağıdaki paragraflarda daha da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi, Uygulamaya erişiminiz, Uygulamayı cihazınıza indirip kurulumunu yapmanız da dahil olmakz üzere size Hizmet verdiğimiz zaman almakta veya derlemekteyiz.

 

Hesap Bilgileri

MyPhilips hesabınızı kullanarak veya sosyal medya profiliniz üzerinden bağlanarak Uygulamada oturum açabilirsiniz.

  • Sosyal medya üzerinden bağlanmanız halinde, derlediğimiz kişisel veriler arasında, herkese açık en temel profil bilgilerinizi (örneğin, profil fotosu, kimlik bilgileriniz, cinsiyetiniz, profil URL’niz, doğum gününüz, ana sayfa ve bulunduğunuz yer) ile doğrulama amacıyla kullanacağımız e-posta bilgileri derleyebiliriz. Sosyal medya platformu sağlayıcınızın Uygulamayı kullanmanız ve sosyal medya hesabı üzerinden oturum açmanız nedeniyle bilgilerinizi derleyebileceğini hatırlatmak isteriz. Platform sağlayıcının gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinmek için Aydınlatma Metnini (örneğin Facebook, Google) okumanızı rica ederiz.

 

  • Bir MyPhilips hesabı açtığınızda, derlediğimiz kişisel veriler arasında, adınız, kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve şifreniz yer alabilir. Bu durumda kullanıcı adınızı ve şifrenizi doğrulamak, sorularınıza yanıt vermek için sizinle iletişime geçmek, sadece hizmetle ilgili duyuruları veya talep etmeniz halinde doğrudan pazarlama bildirimlerini size göndermek için size hoş geldiniz babında bir e-posta gönderebiliriz. MyPhilips hesabınızı, Philips ürünleri veya hizmetleri için sipariş vermek, bir promosyon kampanyasına veya oyuna katılmak, Philips promosyonuna ilişkin sosyal medya aktivitelerine iştirak etmek (örneğin “beğen” veya “paylaş” butonlarına tıklamak) ve ürün testi ve araştırmalarında yer almak için de kullanabilirsiniz.

 

Hesap Bilgilerinizi hesabınızı açmak ve yönetmek için kullanmaktayız. Hesap Bilgilerinizi Hizmetleri sunmak için kullanacağımızdan, bu işleme, tarafı olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi bakımından gerekli ve Kanunun 5.2.c maddesi uyarınca da yasal niteliktedir.

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Cihaz Verileri

Cihazınızı Uygulamayla eşleştirdiğinizde, aşağıdaki bilgileri derlemekteyiz:

 

  • Hava Temizleyiciler

(I)   Cihazınızın Kimlik Numarası, çalıştırma modu, güç açık/ kapalı durumu, fan hızı, saati (zaman programlayıcısı) ve kontrol komutları

(II)  Kapalı Alan Alerjen Endeksi, PM2.5, sıcaklık, gaz ve nem seviyeleri de dâhil olmak üzere Genel Hava Kalitesi verileri

 

  • Robot Elektrikli Süpürge Cihazları:

(I)  Cihaz Kimliği, zaman ayarlayıcısı verileri, devir sayısı ve temizleme süresi de dâhil Cihaz Verileri

Ayrı zamanda, Cihazınıza sağlanan yönlendiricinin IP adresini derlemekteyiz.

 

Bu verileri,  Hizmetlerimizi sunmak, Cihazın çevre farkındalığını arttırmak, Cihaz ve Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve Cihazlardan ve hizmetlerden daha iyi yararlanmanızı sağlamak için kullanmaktayız.

 

Cihaz Verilerinizi sadece Hizmetlerle ilgili amaçlar doğrultusunda Cihazınızı ve Uygulamanızı eşleştirmeyi tercih ettiğiniz zaman işlememizden dolayı, bu işleme, tarafı olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi bakımından gerekli ve Kanunun 5.2.c maddesi uyarınca da yasal niteliktedir.

 

Sağlanan  diğer veriler

Hava Temizleyici Cihazınızın modeline bağlı olarak, Uygulama, oda içi hava kalitesiyle ilgili endişelerinize, evinize/ odanıza ne kadar süre önce taşındığınıza ve Cihazınızı yerleştirdiğiniz odaya dair küçük bir soru formunu ekrana getirebilir. Uygulama, yanıtlarınızı değerlendirecek ve Cihazınız için en uygun çalışma modunu belirleyecektir.

 

Verilen Diğer Verilerinizi sadece Hizmetlerle ilgili amaçlar doğrultusunda Cihazınızı ve Uygulamanızı eşleştirmeyi tercih ettiğiniz zaman işlememizden dolayı, bu işleme, tarafı olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi bakımından gerekli ve Kanunun 5.2.c maddesi uyarınca da yasal niteliktedir.

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Cookies

Çerezler

 

Çerezleri, etiketleri veya benzer teknolojileri (“Çerezler”)  Hizmetlerimizi çalıştırmak, sunmak, daha da geliştirmek, anlamak ve isteklerinize uygun hale getirmek için kullanmaktayız. Çerezler, mobil cihazınızı tanımamızı ve kişisel verilerinizi derlememizi sağlamaktadır. Bu veriler arasında, sadece size özel kullanıcı cihaz numarası, mobil cihazınızın IP adresi, mobil İnternet tarayıcınızın türü veya kullandığınız işletim sistemi, oturum ve kullanım verileriniz veya Uygulamayı kullanımınızla ilgili olarak hizmete ilişkin performans bilgileri yer almaktadır.

 

Çerezleri analitik amaçlarla kullanmadan önce, Kanunun 5.1 no’lu Maddesi uyarınca açık rızanızı isteyeceğiz.  Çerezlerin Uygulamadaki kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için, Uygulamanın gizlilik ayarları altında bulabileceğiniz Çerez Bildirimimizi okumanızı rica ederiz.

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Location data

Müşteri Desteği

Müşteri destek hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda, dosya numaranız, bizimle ilişkiniz ve iletişim bilgileriniz de dâhil olmak üzere başvurunuza ilişkin bilgileri işlemekteyiz.

 

  • Uygulamanın “Geliştiriciyle İletişime Geç” özelliğini kullandığınız zaman, cihazınıza özel tanımlayici bilgiler de dâhil Cihazınızın modeli ve performans bilgilerini içeren “Uygulama Kayıtları” adlı bir raporu işlemekteyiz.

 

  • Uygulamanın “Bize Ulaşın ” özelliğini kullanmanız üzerine, mobil cihazınıza ilişkin bilgiler (örneğin üreticisi, modeli ve işletim sistemi) ile ilgili Cihazlar hakkındaki bilgilerle birlikte soru ve yorumlarınızı da işlemekteyiz.

 

Müşteri Desteği verilerinizi tecrübe etmekte olduğunuz sorunları anlamak ve düzeltmek, gerekli desteği vermek ve gerekli olması halinde sizinle iletişime  geçmek için kullanmaktayız.

 

Müşteri Desteği verilerinizi, Kanunun 5.2.c no’lu Maddesi uyarınca bir sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde işlemekteyiz. Kimi durumlarda, kişisel verilerinizi Kanunun 5.2.a no’lu Maddesi uyarınca tabi olduğunuz kanuni bir yükümlülük esasından işlemekteyiz.

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Combined data

Bir araya getirilen veriler

Sosyal medya, İnternet siteleri, e-posta yazışmaları, uygulama ve bağlantılı ürünler gibi Philips dijital kanallarıyla olan iletişiminiz ve bu kanalları kullanımız sırasında derlediğimiz, IP adresiniz, Çerezler, mobil cihaz bilgileri, tıkladığınız veya açtığınız iletişim yazıları, yer bilgileri ve ziyaret ettiğiniz web siteleri de dahil verileri, Hesap Verileriniz, Cihaz Verileriniz, Çerezler gibi kişisel verilerinizi ile bir araya getirebiliriz.

 

Bir Araya Getirilmiş Verileri, sizin için kişiselleştirilmiş Hizmetler sunmak için analiz edebilir. Bu analiz, Uygulamanın, Cihazın/ Cihazların ve Hizmetlerin içeriğini, fonksiyonelliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmemize ve yeni ürün ve hizmetleri geliştirmemize ayrıca yardımcı olacaktır.  Bu durumlarda, Kişisel Verilerinizi Philips’in meşru menfaatlerine dayanarak ve Kanunun 5.2.f no’lu Maddesi çerçevesinde yasal esastan işlemekteyiz.

 

Tercihleriniz ve İnternet ortamındaki davranışlarınız göz önüne alınarak ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tanıtıma yönelik bildirimleri almayı tercih etmeniz halinde,  Kanunun 5.1 no’lu maddesine göre açık rızanıza dayanarak, mobil uygulamalar ve sosyal medya platformları da dahil dijital kanalların yanı sıra, e-posta ve telefon üzerinden size pazarlama ve promosyon bildirimlerini gönderebiliriz.  Bu bildirimleri tercihlerinize ve davranışlarınıza göre hazırlamak ve size daha çok hitap edecek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak adına, Bir Araya Getirilmiş Verilerinizi analiz edebiliriz. Size tanıtım amaçlı iletişimler göndermeden önce, açık izninizi isteyeceğiz. 

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Third parties
İzinler

 

Uygulamanın Hizmetlerle ilgili olarak mobil cihazınızın sensörlerine (örneğin kamera, Wi-Fi, konum belirleme veya Bluetooth) veya diğer verilerine (örneğin fotoğraflar) erişmek için izne ihtiyaç duyulması halinde, rızanızı isteyeceğiz. Söz konusu verileri sadece size Hizmetleri sunmak için ihtiyaç duyulduğunda ve rızanızı aldıktan sonra kullanacağız.

 

  • Genel İzinler:
  • Wi-Fi. Cihazınızın veya Cihazlarınızın eşleşmesinin kurulumunu yapmak için
  • Kamera. Cihazınızın veya Cihazlarınızın eşleşme sürecini başlatmak için QR kodunu taratmak için
  • Foto. Foto paylaşma fonksiyonunu etkin hale getirmek için; bu sayede oda içi veya bina dışı hava kalitesine dair anlık fotoğraflar çekip SMS/ Wechat üzerinden veya diğer sosyal kanallar vasıtasıyla paylaşmanız mümkün olacaktır.
  • Arama. Uygulama üzerinden Philips’in müşteri destek birimini aramanıza izin vermek için.
  • Yaklaşık geo-grafik yer ve yer bilgisi
  • Cihaz eşleştirme.   Android işletim sistemleri, Uygulamayı Cihaza bağlamak adına yaklaşık geo-grafik yer bilgisine ihtiyaç duymaktadır. iOS, Uygulama ve Cihazı/lar yakınında olduğunda onları tanımak için yer/ mahal bilgilerine erişmek zorundadır. Bununla birlikte Philips, bu verileri hiçbir şekilde işlememektedir. Veriler, mobil cihazınızın belleğinde depolanmakta olup Philips’in bu belleğe erişimi bulunmamaktadır. Uygulamayı veya profilinizi silmeniz halinde bu veriler, cihazınızdan silinecektir.
  • Yakınlarınızdaki bir Philips cihazınızı bulun.  Bu işlevi etkin kıldığınız zaman, sizi, yakınınızdaki bir mağazaya veya tüketici hizmetleri merkezine yönlendirmek adına yer bilgilerinizi kullanacağız.
  • Dosyalar. Uygulama, dil konfigürasyonlarının belleğe alındığı mobil cihaz dosyalarına ve Uygulamanın işletim için kullandığı diğer dosyalara (örneğin grafikler, medya dosyaları veya diğer büyük program varlıkları) erişimde bulunmak zorundadır. Uygulamayı silmeniz halinde veriler de mobil cihazınızdan silinecektir.
  • Hava Temizleyicisi İzinleri

ü  Meteorolojik Hava ve Oda Havası Kalitesi bilgileri. Bu izni etkin kılmanız halinde, Uygulama, anonim nitelikteki yer verilerinizi (kent seviyesinde) Hizmet Sağlayıcılarımızla paylaşmak suretiyle, size Uygulamanın Ana Sayfasında hava kalitesi bilgilerini içeren bir yer haritası sunar.

 

Uygulama izinlerinizi mobil cihazınızın ayarlardan her zaman için engelleyebilirsiniz.

 

 

Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılmaktadır?

Philips, kişisel verilerinizi Kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Türkiye’deki veya yurtdışındaki üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına veya diğer üçüncü şahıslara ve bağlı iştiraklerine açıklayabilir.

 

Hizmet Sağlayıcıları

Hizmetlerimizi işletmemiz, sunmamız, iyileştirmemiz, anlamamız, isteğe göre ısmarlama uyarlamamız, desteklememiz ve pazarlamamamıza yardımcı olması bakımından üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarla çalışmaktayız.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz

 

 

  • BT ve bulut sağlayıcıları

Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulamayı çalıştırmak veya Hizmetleri sağlamak üzere gereken donanımı, yazılımı, ağ oluşumu ve iletişimini, belleğe alma ve işlemsel hizmetleri ve/ veya ilgili teknolojileri sunmaktadır.

 

  •  Analitik ve Kullanıcı Bağlılığına dair Hizmet Sağlayıcılar

Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulama analitiği, In-App ve Push Notification mesajları gibi belirli hizmetleri sunmaktadır.

 

Philips, hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin korunmasında bizim sunduğumuz seviyeye benzer seviyede yeterli bir koruma sağlamalarını şart koşmaktadır. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerini kesinlikle talimatlarımıza uygun şekilde ve sadece yukarıda belirtilen amaçlarla işlemelerini, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları minimum ölçüde bilgiye erişim sağlamalarını ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumalarını şart koşmaktayız.

 

Diğer üçüncü şahıslar

Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçlarıyla işleyen üçüncü şahıslarla da çalışabilir. Philips’in kişisel verileri, bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanacak üçüncü şahıslarla paylaşması halinde, Philips, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli olması halinde sizin bilgilendirilmenizi ve/ veya rızanızın alınmasını sağlayacaktır. Bu durumda, söz konusu şahısların aydınlatma metinlerini dikkatle okumanızı rica ederiz; söz konusu metinler, hangi türde kişisel veri derledikleri, bunları nasıl kullanıp, işledikleri ve korudukları da dâhil olmak üzere gizlilik uygulamalarına dair bilgiler içermektedir.

 

Philips, zaman zaman, herhangi bir işletmesini veya bir kısmını başka bir şirkete satmaktadır. Maliklik haklarının bu şekilde devri kapsamında, o işle doğrudan ilgili kişisel verilerinizin aktarılması da mümkün olmaktadır. Philips, Aydınlatma Metnimiz çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerimizin tümünü,  birleşme, satın alma, yeniden yapılanma veya varlık satışı gibi işlemlerle bağlantılı olarak veya kanunların işleyişi yoluyla veya başka bir çerçevede serbestçe devretme hakkına sahiptir. Kişisel verilerinizi herhangi bir iştirakimize halef kuruluşlara veya yeni işletme sahibine devredebiliriz.

 

Amazon Alexa

Bazı ülkelerde,  Philips Hava Temizleyicisi becerisine destek vermekteyiz. Bu beceriyi etkin kılmanız halinde, Cihazınızı veya Cihazlarınızı Amazon Alexia üzerinden kontrol etmeniz mümkün olacaktır. Amazon Alexi’yı etkinleştirmeniz halinde, Amazon, size kendi hizmetlerini sunacaktır. Amazon Alexa’nın Hüküm ve Koşulları ile Aydınlatma Metnini okumanızı rica ederiz.

 

Philips İştirakleri

Size Hizmet vermek için veya bizim meşru amaçlarımız bakımından ihtiyaç duyulan durumlarda, kişisel verilerinizi yurtdışındaki iştiraklerimize aktarabiliriz.

 

Verilerinizi ne kadar süreyle saklamaktayız?

Kişisel verilerinizi ihtiyaç olduğu sürece veya verilerin derlenmesindeki amacın veya amaçların ışığı altında izin verildiği sürece saklamaktayız. Saklama sürelerimizi tespit etmek için kullandığımız kriterler arasında, (i) Uygulamayı ve Hizmetleri ne kadar süredir kullanmakta olduğunuz,  (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (ii) hukuki durumumuz göz önünde alındığında (örneğin zaman aşımı süreleri, davalar veya yasal soruşturmalar bakımından) saklama işleminin tavsiye edilebilir olup olmadığı gibi faktörler yer almaktadır.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.

Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers

These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.

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Choices and rights

Kişisel verilerinizi toplama yöntemi ve kişisel verilerinizi işlemenin yasal dayanağı

 

Kişisel verilerinizi Uygulamayı kullandığınızda elektronik araçlarla işlemekteyiz.  Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz,  Kanunun 5.2 no’lu Maddesi çerçevesinde aşağıdaki yasal gerekçelere istinaden işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar için işlenmektedir: (i) Kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin ifası için gerekli olması, (ii) Kişisel verilerin işlenmesi zorunluluğunun kanunlarda açıkça belirtilmesi. (iii) kişisel verilerin işlenmesinin, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veya Kanunun 5.1 no’lu Maddesi uyarınca verdiğiniz açık rızaya esasen gerçekleştirilmesi

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We protect your personal data
Tercihleriniz ve haklarınız

Kanunun 11. Maddesi uyarınca, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işleniyorsa buna dair bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin Türkiye’de veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya hatalı şekilde işlenmesi halinde, verilerin düzeltilmesini talep etme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesi için var olan sebeplerin artık mevcut olmaması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (g) Kanunun 7. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya imha işlemlerinin,  verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme, (h) işlenmiş verilerinizin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi neticesinde aleyhinize ortaya çıkabilecek bir duruma itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin yasadışı şekilde işlenmesi halinde, uğradığınız zararların tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri sahipleri olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi Philips’e iletmeniz halinde, Philips, taleplerinizi, niteliklerine bağlı olarak, mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte işlem için ayrıca bir bedel ödenmesi gerekirse, Kişisel Verileri Koruma Komitesinin tarifinde belirtilen ücret tahsil edilebilir.

 

Kanunun 11. Maddesinde listelenen ve işbu Aydınlatma Metni yoluyla tarafınıza bildirilen haklarınızı kullanmak için, kullanmayı seçtiğiniz hakla ilgili açıklamanızı/ açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmemizde bize yardımcı olacak gerekli bilgilerle birlikte, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği sair yöntemlerle, Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No.13 Ümraniye/ İstanbul adresine gönderebilir veya privacy@philips.com adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz üzerine, Philips, başvurunuzu, nedenlerini de açıklamak suretiyle, kabul veya reddedecektir ve cevabını, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahibine bildirecektir. Başvurudaki talebin kabul edilmesi halinde Philips gereken işlemleri yerine getirecektir. Başvurunun yapılmasının sebebi Philips’in kusurlu bir davranışı ise ve sizden bir ücret tahsil edilmişse, tahsil edilen bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

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Special information for parents
Kişisel verilerinizi koruyoruz

Philips’e güvenerek vermiş olduğunuz verileri, kazara veya yetkisiz şekilde tahrif edilmesine, yitirilmesine, suiistimal edilmesine, açıklanmasına veya erişime karşı koruma görevimizi çok ciddiye alıyoruz. Philips, kişisel verilerinizi korumak için çeşitli güvenlik teknolojilerinden ve teknik ve kurumsal önlemlerden yararlanmaktadır. Bu amaçla, diğer önlemlerin yanı sıra,  erişim kontrolleri uygulayabilir, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller kullanabiliriz.

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Changes to the privacy notice
Local specific information: Your California Privacy Rights

California Civil Code Section 1798.83 permits our customers who are California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, information about the personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes in the preceding calendar year. If applicable, this information would include a list of the categories of personal information that was shared and the names and addresses of all third parties with which we shared information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please send an e-mail to ${email_address}.

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Changes to the privacy notice
Ebeveynler için Özel Bilgi

Her ne kadar Hizmetler, çocuklara hitaben olmasa da, yürürlükteki kanunda tanımlandığı haliyle, Philips,  çocukların kişisel verilerini derlemeden, kullanmadan veya açıklamadan önce ebeveynin veya vasinin izninin alınmasını şart koşarak kanuni yükümlülüğünü yerine getirmektedir.  Çocuklara ilişkin verilerin gizliliğini korumaya derinden bağlıyız ve ebeveynleri ve vasileri, çocukların İnternetteki aktivite ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları yönünde önemle teşvik ediyoruz.

 

Bir ebeveynin veya vasinin, rızası olmaksızın çocuğunun kişisel verilerini bize verdiğini tespit etmesi halinde, lütfen işbu Aydınlatma Metninde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.  Bir çocuğun bize kişisel verilerini verdiğini fark etmemiz durumunda, verileri dosyalarımızdan silmekteyiz.

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Contact

İşbu Aydınlatma Metnindeki değişiklikler 

Hizmetlerimizi size önceden bildirimde bulunmadan zaman zaman değiştirebiliriz. Bu nedenle, işbu Aydınlatma Metnini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutmaktayız. İşbu Aydınlatma Metnini güncellememiz halinde, Metnin yukarısındaki tarihi de güncelleyeceğiz.

 

İşbu Aydınlatma Metninin son versiyonunu okumak için düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

 

Yeni Aydınlatma metni, yayınlanması üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Gözden geçirilmiş metni kabul etmemeniz halinde tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetlerimizi kullanmaya son vermelisiniz. Söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesi sonrasında Hizmetlerimize erişim sağlamaya veya Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz halinde, Aydınlatma Metninin değiştirildiğinden haberdar edildiğinizi ve değiştirilmiş haliyle kabul ettiğinizi ikrar etmiş olmaktasınız.