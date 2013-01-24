Uygulamanın Hizmetlerle ilgili olarak mobil cihazınızın sensörlerine (örneğin kamera, Wi-Fi, konum belirleme veya Bluetooth) veya diğer verilerine (örneğin fotoğraflar) erişmek için izne ihtiyaç duyulması halinde, rızanızı isteyeceğiz. Söz konusu verileri sadece size Hizmetleri sunmak için ihtiyaç duyulduğunda ve rızanızı aldıktan sonra kullanacağız.

Genel İzinler:

Wi-Fi. Cihazınızın veya Cihazlarınızın eşleşmesinin kurulumunu yapmak için

Kamera. Cihazınızın veya Cihazlarınızın eşleşme sürecini başlatmak için QR kodunu taratmak için

Foto. Foto paylaşma fonksiyonunu etkin hale getirmek için; bu sayede oda içi veya bina dışı hava kalitesine dair anlık fotoğraflar çekip SMS/ Wechat üzerinden veya diğer sosyal kanallar vasıtasıyla paylaşmanız mümkün olacaktır.

Arama. Uygulama üzerinden Philips’in müşteri destek birimini aramanıza izin vermek için.

Yaklaşık geo-grafik yer ve yer bilgisi

Cihaz eşleştirme. Android işletim sistemleri, Uygulamayı Cihaza bağlamak adına yaklaşık geo-grafik yer bilgisine ihtiyaç duymaktadır. iOS, Uygulama ve Cihazı/lar yakınında olduğunda onları tanımak için yer/ mahal bilgilerine erişmek zorundadır. Bununla birlikte Philips, bu verileri hiçbir şekilde işlememektedir. Veriler, mobil cihazınızın belleğinde depolanmakta olup Philips’in bu belleğe erişimi bulunmamaktadır. Uygulamayı veya profilinizi silmeniz halinde bu veriler, cihazınızdan silinecektir.

Yakınlarınızdaki bir Philips cihazınızı bulun. Bu işlevi etkin kıldığınız zaman, sizi, yakınınızdaki bir mağazaya veya tüketici hizmetleri merkezine yönlendirmek adına yer bilgilerinizi kullanacağız.

Dosyalar. Uygulama, dil konfigürasyonlarının belleğe alındığı mobil cihaz dosyalarına ve Uygulamanın işletim için kullandığı diğer dosyalara (örneğin grafikler, medya dosyaları veya diğer büyük program varlıkları) erişimde bulunmak zorundadır. Uygulamayı silmeniz halinde veriler de mobil cihazınızdan silinecektir.

Hava Temizleyicisi İzinleri

ü Meteorolojik Hava ve Oda Havası Kalitesi bilgileri. Bu izni etkin kılmanız halinde, Uygulama, anonim nitelikteki yer verilerinizi (kent seviyesinde) Hizmet Sağlayıcılarımızla paylaşmak suretiyle, size Uygulamanın Ana Sayfasında hava kalitesi bilgilerini içeren bir yer haritası sunar.

Uygulama izinlerinizi mobil cihazınızın ayarlardan her zaman için engelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılmaktadır?

Philips, kişisel verilerinizi Kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Türkiye’deki veya yurtdışındaki üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına veya diğer üçüncü şahıslara ve bağlı iştiraklerine açıklayabilir.

Hizmet Sağlayıcıları

Hizmetlerimizi işletmemiz, sunmamız, iyileştirmemiz, anlamamız, isteğe göre ısmarlama uyarlamamız, desteklememiz ve pazarlamamamıza yardımcı olması bakımından üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarla çalışmaktayız.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz

BT ve bulut sağlayıcıları

Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulamayı çalıştırmak veya Hizmetleri sağlamak üzere gereken donanımı, yazılımı, ağ oluşumu ve iletişimini, belleğe alma ve işlemsel hizmetleri ve/ veya ilgili teknolojileri sunmaktadır.

Analitik ve Kullanıcı Bağlılığına dair Hizmet Sağlayıcılar

Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulama analitiği, In-App ve Push Notification mesajları gibi belirli hizmetleri sunmaktadır.

Philips, hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin korunmasında bizim sunduğumuz seviyeye benzer seviyede yeterli bir koruma sağlamalarını şart koşmaktadır. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerini kesinlikle talimatlarımıza uygun şekilde ve sadece yukarıda belirtilen amaçlarla işlemelerini, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları minimum ölçüde bilgiye erişim sağlamalarını ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumalarını şart koşmaktayız.

Diğer üçüncü şahıslar

Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçlarıyla işleyen üçüncü şahıslarla da çalışabilir. Philips’in kişisel verileri, bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanacak üçüncü şahıslarla paylaşması halinde, Philips, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli olması halinde sizin bilgilendirilmenizi ve/ veya rızanızın alınmasını sağlayacaktır. Bu durumda, söz konusu şahısların aydınlatma metinlerini dikkatle okumanızı rica ederiz; söz konusu metinler, hangi türde kişisel veri derledikleri, bunları nasıl kullanıp, işledikleri ve korudukları da dâhil olmak üzere gizlilik uygulamalarına dair bilgiler içermektedir.

Philips, zaman zaman, herhangi bir işletmesini veya bir kısmını başka bir şirkete satmaktadır. Maliklik haklarının bu şekilde devri kapsamında, o işle doğrudan ilgili kişisel verilerinizin aktarılması da mümkün olmaktadır. Philips, Aydınlatma Metnimiz çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerimizin tümünü, birleşme, satın alma, yeniden yapılanma veya varlık satışı gibi işlemlerle bağlantılı olarak veya kanunların işleyişi yoluyla veya başka bir çerçevede serbestçe devretme hakkına sahiptir. Kişisel verilerinizi herhangi bir iştirakimize halef kuruluşlara veya yeni işletme sahibine devredebiliriz.

Amazon Alexa

Bazı ülkelerde, Philips Hava Temizleyicisi becerisine destek vermekteyiz. Bu beceriyi etkin kılmanız halinde, Cihazınızı veya Cihazlarınızı Amazon Alexia üzerinden kontrol etmeniz mümkün olacaktır. Amazon Alexi’yı etkinleştirmeniz halinde, Amazon, size kendi hizmetlerini sunacaktır. Amazon Alexa’nın Hüküm ve Koşulları ile Aydınlatma Metnini okumanızı rica ederiz.

Philips İştirakleri

Size Hizmet vermek için veya bizim meşru amaçlarımız bakımından ihtiyaç duyulan durumlarda, kişisel verilerinizi yurtdışındaki iştiraklerimize aktarabiliriz.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklamaktayız?

Kişisel verilerinizi ihtiyaç olduğu sürece veya verilerin derlenmesindeki amacın veya amaçların ışığı altında izin verildiği sürece saklamaktayız. Saklama sürelerimizi tespit etmek için kullandığımız kriterler arasında, (i) Uygulamayı ve Hizmetleri ne kadar süredir kullanmakta olduğunuz, (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (ii) hukuki durumumuz göz önünde alındığında (örneğin zaman aşımı süreleri, davalar veya yasal soruşturmalar bakımından) saklama işleminin tavsiye edilebilir olup olmadığı gibi faktörler yer almaktadır.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Air Purifier and Philips Airvibe Air Quality Monitors such asstorage, streaming, control and connection services.