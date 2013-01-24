DreamStation duyarlı, bilgilendirici, kullanımı kolay ve yetkili bayi temsilciniz ile uzaktan bile bağlantı sağlayabilen bir cihazdır. Her anlamda, sizin rahatınız ve uyku apnesi tedavinizin istikrarlı olması düşünülerek tasarlanmıştır.
- Renkli ekranı, simge tabanlı bir navigasyon sistem özelliğindedir.
- Performans Check Özelliği, evinizde cihazın değerlendirilmesine ve uzaktan sorun giderilmesine imkan tanırken, bir yandan da cihazınızın gece boyunca düzgün çalışıp çalışmadığını her sabah kontrol etmenizi sağlayarak size huzurlu bir tedavi süreci sunar.
- Bakım ile ilgili uyarı ve hatırlatmaları her 30 günde bir sağlar.
- Diğer markalar ile kıyaslandığında %63 daha sessiz çalışır.
- Otomatik CPAP versiyonu mevcuttur.