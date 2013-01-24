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devices dreamstation overview

DreamStation

Deneyiminizi geliştirmek için 
yenilikçi bir dizayn

 

 

 

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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Uyku apnesi tedavinizi kolay, sessiz ve size uyum sağlayacak şekilde akıllı bir hale getirir.

DreamStation sadece daha şık bir tasarım olmakla kalmaz aynı zamanda uyku apnesi tedavinizi geliştirmenize yardımcı olacak performansı da sağlar.

DreamStation cihazını yakından görün

DreamStation ile kontrol artık sizde...

DreamStation duyarlı, bilgilendirici, kullanımı kolay ve yetkili bayi temsilciniz ile uzaktan bile bağlantı sağlayabilen bir cihazdır. Her anlamda, sizin rahatınız ve uyku apnesi tedavinizin istikrarlı olması düşünülerek tasarlanmıştır.

 

  • Renkli ekranı, simge tabanlı bir navigasyon sistem özelliğindedir.
     
  • Performans Check Özelliği, evinizde cihazın değerlendirilmesine ve uzaktan sorun giderilmesine imkan tanırken, bir yandan da cihazınızın gece boyunca düzgün çalışıp çalışmadığını her sabah kontrol etmenizi sağlayarak size huzurlu bir tedavi süreci sunar.
 
  • Bakım ile ilgili uyarı ve hatırlatmaları her 30 günde bir sağlar.
 
  • Diğer markalar ile kıyaslandığında %63 daha sessiz çalışır.
 
  • Otomatik CPAP versiyonu mevcuttur.

* 2015 rekabetçi CPAP cihaz verilerinin iç değerlendirmesine göre.

** Philips Respironics DreamStation ve diğer marka PAP tedavi cihazları için Orfield Laboratories, Inc. tarafından yapılan aerodinamik testler.

“DreamWear'i ilk kullandığım anda sevdim. Onunla birlikte hareket özgürlüğüm gerçekten fazlaydı... Bugüne kadar kullandığım en iyi maskelerden biri.” - John H.

Kolay kullanım

Simge tabanlı bir navigasyon ve ergonomik kontrol alanı

Son derece sessiz

Gürültüyü azaltmak için tasarlanmıştır

Şık tasarım

Küçük, hafif ve seyahat için ideal

Duyarlı

Tedavi yönetiminizi kendinize göre özelleştirin

Dream ürün ailesinin geri kalan üyelerini de görün >

Dahiyane Konfor
İlk histen itibaren tüm gece boyu

DreamWear maske

Sorularınız mı var? Bize ulaşın.

Uyku apnesi ya da Philips Respironics uyku apnesi ürünleri ile alakalı soru ve yorumlarınız için bize aşağıdaki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 

uyku.destek@philips.com

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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand