Kökler ve kanatlar

Philips olarak, dünyada 130 yıla varan, ülkemizde ise 90 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyor; 'Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır" anlayışımızla tüketicilerimize ulaşıyoruz.

Bu süreçte Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve teknolojik anlamda yaşadığı tarihsel gelişimine tanıklık ettik; Türkiye'deki sağlık yolculuğunun hep br parçası olduk.

'Köklerimizi' ve bu döneme tanıklık edenleri bir araya getiren bu site, geçmişten günümüze bize destek veren, yanımızda yer alan tüm paydaşlarımıza ve müşterilerimize minnetimizi ifade ediyor.

'Kanatlarımız' ise; inovasyonlarımızı, son teknoloji ürünlerimizi ve insanların hayatını iyileştirmeye yönelik çalışmalar konusundaki tutkumuzu anlatıyor.

Bu Almanak ile tarihte yolculuğumuzu keyifle keşfetceğinizi ümit ediyoruz.