Philips RSNA 2020’da Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programını İlk Defa Tanıttı

Amsterdam, Hollanda – Sağlık teknolojilerinde dünya lideri Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) online düzenlenen 2020 yıllık toplantısında radyolojide entegrasyon, dijitalleşme ve sanallaştırma sayesinde operasyonel verimliliği artıracak uçtan uca çözümler sunan Philips Radiology Workflow Suite programını tanıttı. Philips, RSNA 2020 etkinliğinde kullanıcılarla ilk kez buluşturduğu ürünlerinin sağladığı çözümlerle teşhis ve girişimsel radyolojideki en kritik operasyonel sorunlar için tüm radyoloji iş akışını güçlendirecek anahtar çözümler sunuyor.

Etkili veri sağlama, analiz ve raporlama faaliyetlerinin modern teşhis sistemlerinin merkezinde yer aldığı günümüzde; sağlık kuruluşlarının, personel ve hastaların deneyimini iyileştiren, daha iyi sağlık sonuçları sağlayan ve bakım maliyetini azaltan entegre, dijital sistemleri hayata geçirme ihtiyacı giderek artıyor. Bu durumun etkisi ise sistemin tamamında görülebiliyor. Radyoloji bölümlerinin %97’si, raporlama gereksinimlerini yeteri kadar karşılayamıyor [1], bunun yanı sıra tekrarlanan, düşük kaliteli ve gereksiz görüntüleme tetkikleri, yılda 12 milyar ABD Doları gibi yüksek bir tutara karşılık geliyor[2].

Bu durum, COVID-19 ile birlikte daha da artış gösterdi. Pandeminin yüksek olduğu dönemde görüntüleme hacminde karşılaşılan %50-70’lik tahmini düşüşün ardından biriken işleri yönetme durumundaki radyoloji bölümlerinin bir yandan kanser, kalp ve başka rahatsızlıklara sahip hastalar için acil olmayan tetkik ve prosedürleri gerçekleştirirken diğer yandan da yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarına destek vermeleri gerekiyor. Küresel ölçekte artan radyolog açığı [3] ile teşhis ve tedavideki iş yüklerinin hem hacim hem de zorluk açısından yoğunlaşması da bunlara eklenince radyoloji bölümleri, doğru teşhis ve tedavi sunma ile hasta bekleme sürelerini minimuma çekme baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar.