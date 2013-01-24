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Tüm hastalar için erişilebilirlik
7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm hastalar için erişilebilirlik
7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.
Tüm hastalar için erişilebilirlik
7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm hastalar için erişilebilirlik
7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.
Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dolgulu koltuk ileriye ve geriye doğru ayarlanarak rahat bir antrenman için hastalara en rahat pozisyonu sunar. Arka koltuk arkaya da yatar. Ayrıca doğrudan tekerlekli sandalye erişimi için koltuğu çıkarmak da mümkündür.
Her açıya uygun olan tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu tüm vücuda ya da yalnızca bacaklara ya da kollara yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.
Konsolda önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir. Ayrıca hastaların antrenman verilerini indirmek için gerçek zamanlı akış da mümkündür. Pencerelerde süre, hız, adım uzunluğu, adım sayısı, watt, kalori, MET, kalp atış hızı, direnç seviyesi, simetri ve güç değerleri gösterilir. Programlar arasında manuel, tırmanma, düzlük, aralıklı, tesis, Kalp Atış Hızı ve simetri bulunur.
Hastalar bu stepper'ı orijinal koltukla ya da tekerlekli sandalye ile kullanabilir. Klinik tedavi uzmanları koltuğu bağımsız erişim ya da destekli erişim için esnek şekilde konumlandırabilir. Diğer yandan, koltuk kaldırıldığında da doğrudan tekerlekli sandalye erişimi mümkündür; böylece kullanıcılar tekerlekli sandalye üzerindeyken doğrudan egzersiz yapabilir. Tekerlekli sandalyeler ayarlanabilir bantlarla sabitlenebilir.
1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklardan biri pedalı ileri ittiğinde, diğer pedal itilen pedalın ileri itildiği mesafe kadar kullanıcıya doğru yaklaşır.
Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik bulunan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.
Tutma yerleri, ayarlanabilen uzunluğa sahip olmalarının yanı sıra doğal bilek hareketine uygun şekilde döner. Yumuşak ve dokulu kaplama, güvenli tutuş sağlar.
Klinik tedavi uzmanları Simetri programını kullanarak bir hastanın vücudunun hem sol hem sağ tarafında kuvvet geliştirme durumunu ölçebilir. Kullanıcılar amaçları ne olursa olsun (bir yaralanmayı rehabilite etmek ya da yalnızca daha fazla güç için antrenman yapmak) programda belirtilen ilerleme durumlarını gördükçe kendilerine olan güvenleri artar.
Uyumluluk
Net ağırlık
Genel boyutlar
Maksimum kullanıcı ağırlığı
AC Güç
Güç aktarma organı
CSAFE
Aktarma organı
Fan
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma aralığı
Hız aralığı