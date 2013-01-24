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    ReCare Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper

    PTE7500MS/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm hastalar için erişilebilirlik Tüm hastalar için erişilebilirlik Tüm hastalar için erişilebilirlik
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      ReCare Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper

      PTE7500MS/37

      Tüm hastalar için erişilebilirlik

      7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper

      Tüm hastalar için erişilebilirlik

      7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.

      Tüm hastalar için erişilebilirlik

      7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper

      Tüm hastalar için erişilebilirlik

      7.5 S, tekerlekli sandalye kullanan hastalara erişilebilirlik ve kaliteli antrenman imkanı sunar. Hastalar, alt vücutlarını kullanmadan kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için üst vücutlarını çalıştırabilir.

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        ReCare

        ReCare

        Çıkarılabilir koltuklu yatar stepper

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm hastalar için erişilebilirlik

        Tüm hastalar için eklemlerdeki baskıyı azaltır

        Koltuk döndürülebilir, yatay olarak ayarlanabilir ve arkaya yatırılabilir

        Koltuk döndürülebilir, yatay olarak ayarlanabilir ve arkaya yatırılabilir

        Dolgulu koltuk ileriye ve geriye doğru ayarlanarak rahat bir antrenman için hastalara en rahat pozisyonu sunar. Arka koltuk arkaya da yatar. Ayrıca doğrudan tekerlekli sandalye erişimi için koltuğu çıkarmak da mümkündür.

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Her açıya uygun olan tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu tüm vücuda ya da yalnızca bacaklara ya da kollara yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.

        Görüntülenen antrenman metriklerini indirin

        Görüntülenen antrenman metriklerini indirin

        Konsolda önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir. Ayrıca hastaların antrenman verilerini indirmek için gerçek zamanlı akış da mümkündür. Pencerelerde süre, hız, adım uzunluğu, adım sayısı, watt, kalori, MET, kalp atış hızı, direnç seviyesi, simetri ve güç değerleri gösterilir. Programlar arasında manuel, tırmanma, düzlük, aralıklı, tesis, Kalp Atış Hızı ve simetri bulunur.

        Doğrudan tekerlekli sandalye erişimi için koltuğu katlayıp kenara koyun

        Doğrudan tekerlekli sandalye erişimi için koltuğu katlayıp kenara koyun

        Hastalar bu stepper'ı orijinal koltukla ya da tekerlekli sandalye ile kullanabilir. Klinik tedavi uzmanları koltuğu bağımsız erişim ya da destekli erişim için esnek şekilde konumlandırabilir. Diğer yandan, koltuk kaldırıldığında da doğrudan tekerlekli sandalye erişimi mümkündür; böylece kullanıcılar tekerlekli sandalye üzerindeyken doğrudan egzersiz yapabilir. Tekerlekli sandalyeler ayarlanabilir bantlarla sabitlenebilir.

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklardan biri pedalı ileri ittiğinde, diğer pedal itilen pedalın ileri itildiği mesafe kadar kullanıcıya doğru yaklaşır.

        Direnç, kollar ve bacaklar için eşit miktardadır

        Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik bulunan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.

        Rahat el pozisyonu için tutma yerlerini döndürün.

        Tutma yerleri, ayarlanabilen uzunluğa sahip olmalarının yanı sıra doğal bilek hareketine uygun şekilde döner. Yumuşak ve dokulu kaplama, güvenli tutuş sağlar.

        Konsol, sol ve sağ tarafta güç girdisini ölçer

        Klinik tedavi uzmanları Simetri programını kullanarak bir hastanın vücudunun hem sol hem sağ tarafında kuvvet geliştirme durumunu ölçebilir. Kullanıcılar amaçları ne olursa olsun (bir yaralanmayı rehabilite etmek ya da yalnızca daha fazla güç için antrenman yapmak) programda belirtilen ilerleme durumlarını gördükçe kendilerine olan güvenleri artar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
          • ANSI/AAMI
          • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
          • IEC 60601-1-2:2014
          • EN 60601-1-2:2015
          • IEC 60601-1:2015+A1:2012
          • EN 60601-1:2006
          • +A1:2013, +A12:2014
          • EN ISO 20957:2013
          • MDD 93/42/EEC Sınıf Im,
          • NB: 0123

        • Net ağırlık

          lbs
          257,3
          kg
          117

        • Genel boyutlar

          inç
          67x35x48
          cm
          170x89x122

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440
          kg
          200

        • AC Güç

          Volt
          AC 100-240 V

        • Güç aktarma organı

          Ağır yük tipi
          Yaylı avara kasnaklı

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Aktarma organı

          Ağır yük tipi
          • Yaylı avara kasnaklı
          • 8 kanallı poly-V kayış

        • Fan

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • Saat
          • Aralıklı
          • Manuel
          • Düzlük
          • Simetri

        • Direnç

          seviye
          1 - 20
          tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Başlangıç direnci

          watt
          5

        • Çalışma aralığı

          watt
          5 - 750

        • Hız aralığı

          adım/dakika
          10 - 210

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