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    ReCare El / bilek dengeleme seti

    PTE7030MA/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kullanıcılar için ekstra denge Kullanıcılar için ekstra denge Kullanıcılar için ekstra denge
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      ReCare El / bilek dengeleme seti

      PTE7030MA/37

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare El / bilek dengeleme seti

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare El / bilek dengeleme seti

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.

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        ReCare

        ReCare

        El / bilek dengeleme seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kullanıcılar için ekstra denge

        El pozisyonunun dengeli ve doğru olmasına yardımcı olur

        Eldiven benzeri yapı, eli tutma yerinde sabitler

        Eldiven benzeri yapı, eli tutma yerinde sabitler

        Rahatlık için dolgulu olan el sargısı, elleri cırt cırtlı tutturucu ile sabitler. Eldiven gibi oturur ve elleri doğru konumda tutmaya yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar seti

          set
          1

        • Ayar

          -
          Cırt cırtlı bantlar

        • Ürün malzemesi

          -
          Neopren sünger

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