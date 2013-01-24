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Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, kavrama kabiliyeti kısıtlı olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Kavrama kabiliyeti kısıtlı olan nörolojik hastalar, daha az basınç noktası sayesinde ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.
El / bilek dengeleme seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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