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Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanıcılar için ekstra denge
Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.
Alt uzuv çift taraflı dengeleme
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sağlam çerçeve ve bantlar, hasta bağımsız şekilde güvenli hizalamayı sürdüremediğinde alt bacağı hizada tutar. Böylece hastalar, ayakları pedaldan kaymadan veya bacaklarından biri egzersiz ekipmanının yan tarafına düşmeden egzersiz yapabilir. Bu parça, yarı yatar stepper pedallarına doğrudan takılır ve sıkıca oturur. Dizlerde baskı oluşmasını önlemek için hastaya hemen diz altından bağlanır.
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