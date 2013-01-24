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    ReCare Alt uzuv çift taraflı dengeleme

    PTE7020MA/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kullanıcılar için ekstra denge Kullanıcılar için ekstra denge Kullanıcılar için ekstra denge
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      ReCare Alt uzuv çift taraflı dengeleme

      PTE7020MA/37

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Alt uzuv çift taraflı dengeleme

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Alt uzuv çift taraflı dengeleme

      Kullanıcılar için ekstra denge

      Bu aksesuar, nörolojik hastaların alt bacak kuvvetini artırması için özellikle çok faydalıdır. Aynı zamanda zayıf kalçalar ve dizler için denge sağlar. Hastalar, zayıf eklemlerine fazla baskı uygulamadan kazanç sağlayabilir.

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        ReCare

        ReCare

        Alt uzuv çift taraflı dengeleme

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kullanıcılar için ekstra denge

        Düzgün bacak ve ayak hizalaması

        Bantlı çerçeve alt bacağı izole eder

        Bantlı çerçeve alt bacağı izole eder

        Sağlam çerçeve ve bantlar, hasta bağımsız şekilde güvenli hizalamayı sürdüremediğinde alt bacağı hizada tutar. Böylece hastalar, ayakları pedaldan kaymadan veya bacaklarından biri egzersiz ekipmanının yan tarafına düşmeden egzersiz yapabilir. Bu parça, yarı yatar stepper pedallarına doğrudan takılır ve sıkıca oturur. Dizlerde baskı oluşmasını önlemek için hastaya hemen diz altından bağlanır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar seti

          set
          1

        • Ayar

          -
          • Ayarlanabilir baldır pedi
          • Cırt cırtlı bantlar

        • Ürün malzemesi

          -
          Sağlam çelik yapı

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