Bantlı çerçeve alt bacağı izole eder

Sağlam çerçeve ve bantlar, hasta bağımsız şekilde güvenli hizalamayı sürdüremediğinde alt bacağı hizada tutar. Böylece hastalar, ayakları pedaldan kaymadan veya bacaklarından biri egzersiz ekipmanının yan tarafına düşmeden egzersiz yapabilir. Bu parça, yarı yatar stepper pedallarına doğrudan takılır ve sıkıca oturur. Dizlerde baskı oluşmasını önlemek için hastaya hemen diz altından bağlanır.