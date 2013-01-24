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    ReCare Nörolojik pedal seti

    PTE7010MA/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm hastalar için Ekstra Denge Tüm hastalar için Ekstra Denge Tüm hastalar için Ekstra Denge
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      ReCare Nörolojik pedal seti

      PTE7010MA/37

      Tüm hastalar için Ekstra Denge

      2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Nörolojik pedal seti

      Tüm hastalar için Ekstra Denge

      2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.

      Tüm hastalar için Ekstra Denge

      2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Nörolojik pedal seti

      Tüm hastalar için Ekstra Denge

      2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.

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        ReCare

        ReCare

        Nörolojik pedal seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm hastalar için Ekstra Denge

        Ayaklar ve ayak bilekleri için ekstra destek

        Cırt cırtlı sabitleme bantları ayakların sabit kalmasını sağlar

        Cırt cırtlı sabitleme bantları ayakların sabit kalmasını sağlar

        Topuk bölmesi ve cırt cırtlı bantlar ayak yerleşimini sabitler. Ayak ve ayak bileği kısıtlamaları olan kullanıcıların bisiklet antrenmanından faydalanmasına imkan tanır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar seti

          set
          1

        • Balance

          -
          Ağırlıklı

        • Ürün malzemesi

          -
          ABS plastik

        • Şerit boyutu

          inç
          Standart 9/16 inç şerit

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