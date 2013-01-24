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Tüm hastalar için Ekstra Denge
2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm hastalar için Ekstra Denge
2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.
Tüm hastalar için Ekstra Denge
2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm hastalar için Ekstra Denge
2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.
Nörolojik pedal seti
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