Tüm hastalar için Ekstra Denge

2.1 Nörolojik pedal seti, ayak ve ayak bileği hareketleri sınırlı olan hastalar için erişilebilirlik sağlar. Özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar; motor öğrenme becerilerini, hareket kabiliyetlerini ve kuvvetlerini geliştirebilir.