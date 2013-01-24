Hareket aralığına uygun olarak krank uzunluğunu ayarlayın

Hareket kabiliyeti sınırlı olan ya da yaralı hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareket tamamlayabilir. Gelişme durumunuzu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.