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Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir
Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir
Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.
Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir
Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir
Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.
Dik bisiklet
Philips Online Mağaza fiyatı
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Konsolda kritik ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir. Aynı zamanda hasta verileri aktarılabilir. Pencerelerde süre, dakikada devir, watt, kalori, MET, kalp atış hızı ve güç değerleri gösterilir.
Kullanıcılar ve klinik tedavi uzmanları büyük, parlak LED pencerelerde önemli antrenman verilerini tek bakışta görebilir.
Hareket kabiliyeti sınırlı olan ya da yaralı hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareket tamamlayabilir. Gelişme durumunuzu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.
Numaralı ayarların kaydedilmesi sayesinde hastalar endeksli koltuk mesafesi ve krank ayarları ile bisikleti hızlı ve kolay şekilde ayarlayabilir.
En iyi vücut konumlandırma ve konfor için koltuk dikey ve yatay olarak ayarlanabilir ve kilitlenen çıkarılabilir pimlerle sabitlenir. Ayarlar, her antrenman için tutarlılık sağlamak amacıyla endekslenir.
Simetri programı klinik tedavi uzmanlarının, daha zayıf bir bacağı güçlendirme çalışması yapan hastaların gelişme durumunu ölçmesine imkan tanır.
Uyumluluk
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Net ağırlık
Genel boyutlar
AC Güç
Aktarma organı
CSAFE
Elden nabız ölçümü
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma aralığı