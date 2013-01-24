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    ReCare Dik bisiklet

    PTE7000MU/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir
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      ReCare Dik bisiklet

      PTE7000MU/37

      Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir

      Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Dik bisiklet

      Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir

      Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.

      Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir

      Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Dik bisiklet

      Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir

      Hastalar, büyük, dolgulu koltuk ve hassas konumlandırma sayesinde rahat bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Hareket kabiliyeti sınırlı hastalar için ayarlanabilir krank uzunlukları, MET ölçümleri ve indirilebilir antrenman verileri, klinik uzmanlarının hastalara daha iyi bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır.

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        ReCare

        ReCare

        Dik bisiklet

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        Toplam:

        Alt vücut kuvvetini ve kondisyonunu geliştirir

        Konfor için tasarlandı

        Konsolda antrenman verileri görüntülenir

        Konsolda antrenman verileri görüntülenir

        Konsolda kritik ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir. Aynı zamanda hasta verileri aktarılabilir. Pencerelerde süre, dakikada devir, watt, kalori, MET, kalp atış hızı ve güç değerleri gösterilir.

        Konsol, kolay okunan ekrana sahiptir

        Konsol, kolay okunan ekrana sahiptir

        Kullanıcılar ve klinik tedavi uzmanları büyük, parlak LED pencerelerde önemli antrenman verilerini tek bakışta görebilir.

        Hareket aralığına uygun olarak krank uzunluğunu ayarlayın

        Hareket aralığına uygun olarak krank uzunluğunu ayarlayın

        Hareket kabiliyeti sınırlı olan ya da yaralı hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareket tamamlayabilir. Gelişme durumunuzu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.

        Numaralı koltuk ve pedal ayarları mevcuttur

        Numaralı koltuk ve pedal ayarları mevcuttur

        Numaralı ayarların kaydedilmesi sayesinde hastalar endeksli koltuk mesafesi ve krank ayarları ile bisikleti hızlı ve kolay şekilde ayarlayabilir.

        Koltuğu yukarı, aşağı, ileri veya geriye doğru ayarlayın

        Koltuğu yukarı, aşağı, ileri veya geriye doğru ayarlayın

        En iyi vücut konumlandırma ve konfor için koltuk dikey ve yatay olarak ayarlanabilir ve kilitlenen çıkarılabilir pimlerle sabitlenir. Ayarlar, her antrenman için tutarlılık sağlamak amacıyla endekslenir.

        Konsol, sol ve sağ tarafta güç girdisini ölçer

        Simetri programı klinik tedavi uzmanlarının, daha zayıf bir bacağı güçlendirme çalışması yapan hastaların gelişme durumunu ölçmesine imkan tanır.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
          • ANSI/AAMI
          • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
          • IEC 60601-1-2:2014
          • EN 60601-1-2:2015
          • IEC 60601-1:2015+A1:2012
          • EN 60601-1:2006
          • +A1:2013, +A12:2014
          • EN ISO 20957:2013
          • MDD 93/42/EEC Sınıf Im,
          • NB: 0123

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440
          kg
          200

        • Net ağırlık

          lbs
          142,2
          kg
          65

        • Genel boyutlar

          inç
          47,7x25x55
          cm
          121x64x140

        • AC Güç

          Volt
          AC 100-240 V

        • Aktarma organı

          Ağır yük tipi
          • Yaylı avara kasnaklı
          • 8 kanallı poly-V kayış

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • Saat
          • Aralık profilleri
          • İzokinetik
            İzokinetik hız tabanlı direnç (25 ila 100 dev/dak)
          • Manuel
          • Düzlük
          • Simetri
          • VO2

        • Direnç

          seviye
          1 - 50
          tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Başlangıç direnci

          watt
          5

        • Çalışma aralığı

          watt
          5 - 750

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