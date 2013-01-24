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Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği
7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği
7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.
Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği
7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği
7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.
Koşu Bandı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çıkarılabilir paralel çubuklar, daha fazla hasta güvenliği için tırabzan desteği sunar. Farklı boyları ve fitness kabiliyetleri olan kullanıcılara uygun şekilde ayarlama yapmak da mümkündür. Çubuklar 25 - 35 inç yüksekliğe, 20 - 31 inç genişliğe ayarlanabilir ve uzunlukları zeminin tam boyu kadar genişletilebilir.
Birçok farklı özelliğe sahip olan bu kullanımı kolay konsol, önemli antrenman verilerini gösterir ve indirir. Geribildirim pencerelerinde MET, simetri, ritim, adım uzunlukları, adımlar ve tempo değerleri gösterilir. Farklı, çok yönlü rutinler için önceden ayarlanmış veya programlanabilir modları kolayca seçebilirsiniz. Programlar, hastaların rehabilitasyon düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak için ağırlık ve cinsiyet gibi girdileri temel alarak hastaların özelliklerine interaktif şekilde uyum sağlayabilir.
Çıkarılabilir basamak, koşu bandına inip çıkarken biraz daha fazla dengeye ihtiyaç duyan kişiler için daha alçak adım yüksekliği sunar. Denge kısıtlamaları, daha düşük hareket aralığı olanlar ya da daha yaşlı yetişkinler gibi büyük adımlar atamayan kişiler için idealdir.
Antrenman verileri, USB bağlantısı aracılığıyla doğrudan bir bilgisayara indirilebilir.
Biri ön diğeri arka kısımda yer alan iki kaldırma motoru sayesinde klinik tedavi uzmanları hastalar için yukarı ve aşağı eğimde yürüme imkanı sağlayabilir. Hastalara daha hafif ve yüksüz egzersizler sunmak için bir üst askı kullanılabilir. Bu tür egzersizler, hastalar için koşu bandında tüm vücut ağırlığını taşımaya gerek kalmadan gelişmiş alt vücut hareketi antrenmanına imkan tanır. Ağırlıksız egzersizler sunmak için zemin yükseltilebilir.
22 inç x 60 inç boyutundaki geniş koşu yüzeyi, düşük bakım gereksinimli çalıştırma sağlamak için kendi kendine yağlanan zemine sahiptir.
3,0 beygirgücündeki sürekli çalışma hız motoru 0 - 10 mil/saat arasında ileri yönde ve 3 mil/saate kadar ters yönde çalışabilir. Ters yönde yürüme, normalde yalnızca ileri yönde yürürken çalıştırılamayan kasların çalıştırılmasına yardımcı olur. Tüm durumlarda ve yaşlardaki hastalar için küçük hız aralıklarının kolayca ayarlanması son derece kolaydır.
Yürüyüş dengesizlikleri bulunan hastaları olan klinik tedavi uzmanları, ilerleme durumunu belgelemek üzere hem sol hem sağ adım uzunluklarını ölçebilir. Klinik tedavi uzmanları, hassas referans olarak ekranda hem grafiksel hem de sayısal olarak sunulan ölçümlere başvurabilir.
Uyumluluk
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Net ağırlık
Genel boyutlar
Koşu yüzeyi
Yukarı adım yüksekliği
AC Güç
Sınıf aralığı
Hız aralığı
Motor teknik özellikleri
CSAFE
Fan
Programlar
Başlangıç hızı