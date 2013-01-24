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    ReCare Koşu Bandı

    PTE7000MT/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği
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      ReCare Koşu Bandı

      PTE7000MT/37

      Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği

      7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Koşu Bandı

      Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği

      7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.

      Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği

      7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Koşu Bandı

      Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği

      7.0 T, hastaların rehabilitasyon ve gelişme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamak için bir klinik tedavi uzmanının ihtiyaç duyduğu çok sayıda çok yönlü özelliği bir araya getirir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, temel özelliklerin yanı sıra birçok ayarlanabilir seçeneği kullanabilir.

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        ReCare

        Koşu Bandı

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        Toplam:

        Kişiye özel uyum için çok sayıda ayarlama seçeneği

        Kişiye özel egzersizleri deneyin

        Yukarı ve aşağı doğru ve genişlik açısından ayarlanabilen paralel çubuklar güvenlik sağlar

        Yukarı ve aşağı doğru ve genişlik açısından ayarlanabilen paralel çubuklar güvenlik sağlar

        Çıkarılabilir paralel çubuklar, daha fazla hasta güvenliği için tırabzan desteği sunar. Farklı boyları ve fitness kabiliyetleri olan kullanıcılara uygun şekilde ayarlama yapmak da mümkündür. Çubuklar 25 - 35 inç yüksekliğe, 20 - 31 inç genişliğe ayarlanabilir ve uzunlukları zeminin tam boyu kadar genişletilebilir.

        Birden fazla varsayılan ve özelleştirilebilir program mevcuttur

        Birden fazla varsayılan ve özelleştirilebilir program mevcuttur

        Birçok farklı özelliğe sahip olan bu kullanımı kolay konsol, önemli antrenman verilerini gösterir ve indirir. Geribildirim pencerelerinde MET, simetri, ritim, adım uzunlukları, adımlar ve tempo değerleri gösterilir. Farklı, çok yönlü rutinler için önceden ayarlanmış veya programlanabilir modları kolayca seçebilirsiniz. Programlar, hastaların rehabilitasyon düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak için ağırlık ve cinsiyet gibi girdileri temel alarak hastaların özelliklerine interaktif şekilde uyum sağlayabilir.

        Basamak, zemine kolay erişim sunar

        Basamak, zemine kolay erişim sunar

        Çıkarılabilir basamak, koşu bandına inip çıkarken biraz daha fazla dengeye ihtiyaç duyan kişiler için daha alçak adım yüksekliği sunar. Denge kısıtlamaları, daha düşük hareket aralığı olanlar ya da daha yaşlı yetişkinler gibi büyük adımlar atamayan kişiler için idealdir.

        Verilerle hasta performansını kaydetme

        Antrenman verileri, USB bağlantısı aracılığıyla doğrudan bir bilgisayara indirilebilir.

        Motorlar yukarı ve aşağı eğimde yürüyüş için platform oluşturur

        Biri ön diğeri arka kısımda yer alan iki kaldırma motoru sayesinde klinik tedavi uzmanları hastalar için yukarı ve aşağı eğimde yürüme imkanı sağlayabilir. Hastalara daha hafif ve yüksüz egzersizler sunmak için bir üst askı kullanılabilir. Bu tür egzersizler, hastalar için koşu bandında tüm vücut ağırlığını taşımaya gerek kalmadan gelişmiş alt vücut hareketi antrenmanına imkan tanır. Ağırlıksız egzersizler sunmak için zemin yükseltilebilir.

        Kayış ve zeminin bakım gereksinimi düşüktür

        22 inç x 60 inç boyutundaki geniş koşu yüzeyi, düşük bakım gereksinimli çalıştırma sağlamak için kendi kendine yağlanan zemine sahiptir.

        Bu güçlü motor çift yönlüdür

        3,0 beygirgücündeki sürekli çalışma hız motoru 0 - 10 mil/saat arasında ileri yönde ve 3 mil/saate kadar ters yönde çalışabilir. Ters yönde yürüme, normalde yalnızca ileri yönde yürürken çalıştırılamayan kasların çalıştırılmasına yardımcı olur. Tüm durumlarda ve yaşlardaki hastalar için küçük hız aralıklarının kolayca ayarlanması son derece kolaydır.

        Program sağ ve sol taraflarda adım uzunluğunu ölçer

        Yürüyüş dengesizlikleri bulunan hastaları olan klinik tedavi uzmanları, ilerleme durumunu belgelemek üzere hem sol hem sağ adım uzunluklarını ölçebilir. Klinik tedavi uzmanları, hassas referans olarak ekranda hem grafiksel hem de sayısal olarak sunulan ölçümlere başvurabilir.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
          • ANSI/AAMI
          • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
          • IEC 60601-1-2:2014
          • EN 60601-1-2:2015
          • IEC 60601-1:2015+A1:2012
          • EN 60601-1:2006
          • +A1:2013, +A12:2014
          • EN ISO 20957:2013
          • MDD 93/42/EEC Sınıf IIa,
          • NB: 0123

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440
          kg
          200

        • Net ağırlık

          kg
          • 174 (A)
          • 51 (B)
          lbs
          • 112,9 (B)
          • 384 (A)

        • Genel boyutlar

          inç
          83,7 x 56,7 x 55
          cm
          213x144x140

        • Koşu yüzeyi

          inç
          22x60
          cm
          152,5x56

        • Yukarı adım yüksekliği

          inç
          • Basamak için 4,5 inç
          • Zemin için 9,5 inç
          cm
          • Basamak için 11,5 cm
          • Zemin için 24,13 cm

        • AC Güç

          Volt
          • 115 volt AC
          • 60 Hz, 20 amper, NEMA 5-20P

        • Sınıf aralığı

          yüzde
          -%10 - %15

        • Hız aralığı

          km/sa
          0,1 artışlarla -5 - 16
          mil/sa
          0,1 artışlarla -3 - 10

        • Motor teknik özellikleri

          HP
          3

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Fan

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Saat
          • Aralıklı
          • Manuel
          • Düzlük
          • Simetri
          • VO2

        • Başlangıç hızı

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