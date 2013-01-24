Birden fazla varsayılan ve özelleştirilebilir program mevcuttur

Birçok farklı özelliğe sahip olan bu kullanımı kolay konsol, önemli antrenman verilerini gösterir ve indirir. Geribildirim pencerelerinde MET, simetri, ritim, adım uzunlukları, adımlar ve tempo değerleri gösterilir. Farklı, çok yönlü rutinler için önceden ayarlanmış veya programlanabilir modları kolayca seçebilirsiniz. Programlar, hastaların rehabilitasyon düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak için ağırlık ve cinsiyet gibi girdileri temel alarak hastaların özelliklerine interaktif şekilde uyum sağlayabilir.