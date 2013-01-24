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    ReCare Yatar stepper

    PTE7000MS/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi
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      ReCare Yatar stepper

      PTE7000MS/37

      Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi

      7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Yatar stepper

      Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi

      7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.

      Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi

      7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Yatar stepper

      Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi

      7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.

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        ReCare

        ReCare

        Yatar stepper

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        Toplam:

        Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi

        Baskıyı en aza indirin

        Rahat el pozisyonu için tutma yerlerini döndürün

        Rahat el pozisyonu için tutma yerlerini döndürün

        Tutma yerleri, ayarlanabilen uzunluğa sahip olmalarının yanı sıra doğal bilek hareketine uygun şekilde döner. Yumuşak ve dokulu kaplama, güvenli tutuş sağlar.

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Uyumlu tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu yalnızca bacaklara, yalnızca kollara veya tüm vücuda yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.

        Koltuk yatay konumda ayarlanabilir ve arkaya yatırılabilir

        Koltuk yatay konumda ayarlanabilir ve arkaya yatırılabilir

        En iyi vücut konumlandırma ve antrenman konforu için dolgulu koltuk ileri ve geri doğru ayarlanabilir ve ayrıca arkaya yatırılabilir.

        Ekrandaki tüm antrenman verilerinizi indirin

        Ekrandaki tüm antrenman verilerinizi indirin

        Konsolda önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir ve aynı zamanda hastaların antrenman verileri bir bilgisayara aktarılır. Pencerelerde süre, hız, adım uzunluğu, adım sayısı, watt, kalori, MET, kalp atış hızı, direnç seviyesi, simetri ve güç değerleri gösterilir. Programlar arasında manuel, tırmanma, düzlük, aralıklı, tesis, Kalp Atış Hızı ve simetri bulunur.

        Döndürülebilir koltuk ile kolayca inip binin

        Döndürülebilir koltuk ile kolayca inip binin

        Klinik tedavi uzmanları, en iyi konum için koltuğu döndürerek hastaları stepper'a rahatça yerleştirebilir. Koltuk 360 derece döner. Bu özellikler düşük adım yüksekliğinin yanı sıra sınırlı alt vücut hareket aralığı olan kişiler için stepper'a güvenli ve bağımsız şekilde binme ve inme imkanı sağlar.

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklardan biri pedalı ileri ittiğinde, diğer pedal itilen pedalın ileri itildiği mesafe kadar kullanıcıya doğru yaklaşır.

        Direnç, kollar ve bacaklar için eşit miktardadır

        Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik bulunan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.

        Yarı yatar koltukla alt vücut baskısını azaltın

        Çok yönlü yarı yatar tasarım, zorlu antrenmanlar yapma imkanı sunarken eklemlerdeki baskıyı azaltır. Koltuk, hareket sorunları olan yaşlılardan yaralanma sonrası iyileşen amatör sporculara kadar neredeyse tüm hastalara uygundur.

        Konsol, iki tarafta da simetri dengesizliklerini ölçer

        Klinik tedavi uzmanları Simetri programını kullanarak bir hastanın vücudunun hem sol hem sağ tarafında kuvvet geliştirme durumunu ölçebilir. Kullanıcılar amaçları ne olursa olsun (bir yaralanmayı rehabilite etmek ya da yalnızca daha fazla güç için antrenman yapmak) programda belirtilen ilerleme durumlarını gördükçe kendilerine olan güvenleri artar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
          • ANSI/AAMI
          • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
          • IEC 60601-1-2:2014
          • EN 60601-1-2:2015
          • IEC 60601-1:2015+A1:2012
          • EN 60601-1:2006
          • +A1:2013, +A12:2014
          • EN ISO 20957:2013
          • MDD 93/42/EEC Sınıf Im,
          • NB: 0123

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440
          kg
          200

        • Net ağırlık

          lbs
          258
          kg
          117

        • Genel boyutlar

          inç
          67x35x48
          cm
          170x89x122

        • AC Güç

          Volt
          AC 100-240 V

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Aktarma organı

          Ağır yük tipi
          • Yaylı avara kasnaklı
          • 8 kanallı poly-V kayış

        • Fan

          Evet
          -

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • Saat
          • Aralıklı
          • Manuel
          • Düzlük
          • Simetri

        • Direnç

          seviye
          1 - 20
          tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Başlangıç direnci

          watt
          5

        • Çalışma aralığı

          watt
          5 - 750

        • Hız aralığı

          adım/dakika
          10 - 210

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