Direnç, kollar ve bacaklar için eşit miktardadır

Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik bulunan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.