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Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi
7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi
7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.
Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi
7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eklemleri yormayan tüm vücut egzersizi
7.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu kalça, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üst vücut egzersizi programı, vücudunun alt kısmını tam olarak kullanamayan hastalara bile kuvvet kazandırır ve simetrik dengeye ulaşmalarına yardımcı olur.
Yatar stepper
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tutma yerleri, ayarlanabilen uzunluğa sahip olmalarının yanı sıra doğal bilek hareketine uygun şekilde döner. Yumuşak ve dokulu kaplama, güvenli tutuş sağlar.
Uyumlu tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu yalnızca bacaklara, yalnızca kollara veya tüm vücuda yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.
En iyi vücut konumlandırma ve antrenman konforu için dolgulu koltuk ileri ve geri doğru ayarlanabilir ve ayrıca arkaya yatırılabilir.
Konsolda önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimleri gösterilir ve aynı zamanda hastaların antrenman verileri bir bilgisayara aktarılır. Pencerelerde süre, hız, adım uzunluğu, adım sayısı, watt, kalori, MET, kalp atış hızı, direnç seviyesi, simetri ve güç değerleri gösterilir. Programlar arasında manuel, tırmanma, düzlük, aralıklı, tesis, Kalp Atış Hızı ve simetri bulunur.
Klinik tedavi uzmanları, en iyi konum için koltuğu döndürerek hastaları stepper'a rahatça yerleştirebilir. Koltuk 360 derece döner. Bu özellikler düşük adım yüksekliğinin yanı sıra sınırlı alt vücut hareket aralığı olan kişiler için stepper'a güvenli ve bağımsız şekilde binme ve inme imkanı sağlar.
1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklardan biri pedalı ileri ittiğinde, diğer pedal itilen pedalın ileri itildiği mesafe kadar kullanıcıya doğru yaklaşır.
Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik bulunan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.
Çok yönlü yarı yatar tasarım, zorlu antrenmanlar yapma imkanı sunarken eklemlerdeki baskıyı azaltır. Koltuk, hareket sorunları olan yaşlılardan yaralanma sonrası iyileşen amatör sporculara kadar neredeyse tüm hastalara uygundur.
Klinik tedavi uzmanları Simetri programını kullanarak bir hastanın vücudunun hem sol hem sağ tarafında kuvvet geliştirme durumunu ölçebilir. Kullanıcılar amaçları ne olursa olsun (bir yaralanmayı rehabilite etmek ya da yalnızca daha fazla güç için antrenman yapmak) programda belirtilen ilerleme durumlarını gördükçe kendilerine olan güvenleri artar.
Uyumluluk
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Net ağırlık
Genel boyutlar
AC Güç
CSAFE
Aktarma organı
Fan
Elden nabız ölçümü
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma aralığı
Hız aralığı