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Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir
7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir
7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.
Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir
7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir
7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.
Yatar bisiklet
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hastalar ve klinik tedavi uzmanları büyük, parlak LED pencerelerde önemli antrenman verilerini tek bakışta görebilir.
Hastalar endekslenmiş koltuk mesafesini ve krank ayarlarını kullanarak bisiklet ayarlarını kaydedebilir. Kaydedilen sayılar sayesinde bu özellikleri bir sonraki egzersizinize ya da rehabilitasyon seansınıza uygun şekilde yeniden ayarlayabilirsiniz.
Hastalar ve klinik tedavi uzmanları, önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimlerini hızlı şekilde görebilir. Klinik tedavi uzmanları ayrıca hasta verilerinin gerçek zamanlı akışını indirebilir. Pencerelerde süre, dev/dk, watt, kalori, MET, kalp atış hızı ve güç değerleri gösterilir.
Yaralı ya da hareket kabiliyeti sınırlı olan hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar küçük bir hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareketi tamamlayabilir. Hastaların gelişme durumunu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.
Dolgulu koltuk, en iyi dengeyi ve konforu sunmak için kavisli kıvrımlara sahiptir. Bu, sınırlı gücü olan ve otururken kendilerini daha iyi yerleştirmek için yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek sunar. Koltuk farklı yükseklikler sağlamak için ileri ve geri doğru hareket eder ve çeşitli kalça açıları sunmak için geriye yatırılabilir.
Simetri programı, daha zayıf bir bacağı güçlendirme çalışması yapması gereken asimetri hastaları için klinik tedavi uzmanlarının kayıt tutmasına ve hastalarının ilerleme durumunu ölçmesine imkan tanır.
Uyumluluk
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Net ağırlık
Genel boyutlar
AC Güç
Aktarma organı
CSAFE
Elden nabız ölçümü
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma aralığı