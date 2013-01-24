Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    ReCare Yatar bisiklet

    PTE7000MR/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir
      -{discount-value}

      ReCare Yatar bisiklet

      PTE7000MR/37

      Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir

      7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Yatar bisiklet

      Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir

      7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.

      Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir

      7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReCare Yatar bisiklet

      Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir

      7.0 R Yatar bisiklet, hem konfor hem de etkili egzersizler sunma konusunda çığır açmaktadır. Dönen koltuk, kullanıcıların bisiklete kolayca binip inmelerini sağlar. Hastalar, egzersizler için uygun şekilde konumlandırılabilir.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör recare-fiziksel-terapi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        ReCare

        ReCare

        Yatar bisiklet

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Baskı yaratmadan dizleri ve ayak bileklerini güçlendirir

        Gerçek zamanlı geri bildirimler ile

        Ekran, metriklerin kolayca okunmasını sağlar

        Ekran, metriklerin kolayca okunmasını sağlar

        Hastalar ve klinik tedavi uzmanları büyük, parlak LED pencerelerde önemli antrenman verilerini tek bakışta görebilir.

        Koltuk ve pedal ayarları numaralıdır

        Koltuk ve pedal ayarları numaralıdır

        Hastalar endekslenmiş koltuk mesafesini ve krank ayarlarını kullanarak bisiklet ayarlarını kaydedebilir. Kaydedilen sayılar sayesinde bu özellikleri bir sonraki egzersizinize ya da rehabilitasyon seansınıza uygun şekilde yeniden ayarlayabilirsiniz.

        Antrenman verilerini görüntüler

        Antrenman verilerini görüntüler

        Hastalar ve klinik tedavi uzmanları, önemli ve gerçek zamanlı performans geri bildirimlerini hızlı şekilde görebilir. Klinik tedavi uzmanları ayrıca hasta verilerinin gerçek zamanlı akışını indirebilir. Pencerelerde süre, dev/dk, watt, kalori, MET, kalp atış hızı ve güç değerleri gösterilir.

        Hareket aralığına uygun olarak krank uzunluğunu ayarlayın

        Yaralı ya da hareket kabiliyeti sınırlı olan hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar küçük bir hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareketi tamamlayabilir. Hastaların gelişme durumunu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.

        Koltuk 360 derece döndürülebilir, ileri ve geri ayarlanabilir

        Dolgulu koltuk, en iyi dengeyi ve konforu sunmak için kavisli kıvrımlara sahiptir. Bu, sınırlı gücü olan ve otururken kendilerini daha iyi yerleştirmek için yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek sunar. Koltuk farklı yükseklikler sağlamak için ileri ve geri doğru hareket eder ve çeşitli kalça açıları sunmak için geriye yatırılabilir.

        Konsol, sol ve sağ tarafta güç girdisini ölçer

        Simetri programı, daha zayıf bir bacağı güçlendirme çalışması yapması gereken asimetri hastaları için klinik tedavi uzmanlarının kayıt tutmasına ve hastalarının ilerleme durumunu ölçmesine imkan tanır.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
          • ANSI/AAMI
          • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
          • IEC 60601-1-2:2014
          • EN 60601-1-2:2015
          • IEC 60601-1:2015+A1:2012
          • EN 60601-1:2006
          • +A1:2013, +A12:2014
          • EN ISO 20957:2013
          • MDD 93/42/EEC Sınıf Im,
          • NB: 0123

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440

        • Net ağırlık

          lbs
          180
          kg
          82

        • Genel boyutlar

          inç
          55,1x32,6x46,8
          cm
          140x83x119

        • AC Güç

          Volt
          AC 100-240 V

        • Aktarma organı

          Ağır yük tipi
          • Yaylı avara kasnaklı
          • 8 kanallı poly-V kayış

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • Saat
          • Aralıklı
          • Manuel
          • Düzlük
          • Simetri
          • VO2
          • İzokinetik
            İzokinetik hız tabanlı direnç (25 ila 100 dev/dak)

        • Direnç

          seviye
          1 - 50
          tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Başlangıç direnci

          watt
          5

        • Çalışma aralığı

          watt
          5 - 750

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol