Hareket aralığına uygun olarak krank uzunluğunu ayarlayın

Yaralı ya da hareket kabiliyeti sınırlı olan hastalara yardımcı olmak için pedallar krank boyunca hareket ettirilebilir ve 15 derece kadar küçük bir hareket aralığı sağlanabilir. Daha küçük açılar daha küçük dairesel alt vücut hareketleri sağlar ve böylece hasta rehabilitasyon sırasında tam 360 derecelik hareketi tamamlayabilir. Hastaların gelişme durumunu izlemek ve hassas tekrar sağlamak amacıyla kranklar endekslenir.