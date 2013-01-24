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Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir
Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir
Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir
Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir
Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Ayarlanabilir krank seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sınırlı hareket kabiliyeti olan kullanıcılar için sunulan isteğe bağlı krank'ler, tekrarlanabilir yerleştirme için endekslenir ve 15 derece kadar düşük bir hareket başlangıç aralığına sahiptir. Hastaların performansları arttıkça tam hareket aralığına kadar iyileşmeye devam edebilir.
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