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    ReActiv Ayarlanabilir krank seti

    PTE4010CA/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir
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      ReActiv Ayarlanabilir krank seti

      PTE4010CA/37

      Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

      Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Ayarlanabilir krank seti

      Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

      Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.

      Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

      Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Ayarlanabilir krank seti

      Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

      Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.

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        ReActiv

        ReActiv

        Ayarlanabilir krank seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

        Hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için idealdir

        Sınırlı hareket kabiliyeti için krank uzunluğu ayarlanabilir

        Sınırlı hareket kabiliyeti olan kullanıcılar için sunulan isteğe bağlı krank'ler, tekrarlanabilir yerleştirme için endekslenir ve 15 derece kadar düşük bir hareket başlangıç aralığına sahiptir. Hastaların performansları arttıkça tam hareket aralığına kadar iyileşmeye devam edebilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar seti

          set
          1

        • Şerit boyutu

          inç
          Standart 9/16 inç şerit

        • Ayarlama dereceleri

          15 dereceden tam aralığa kadar
          -

        • Uygulanabilir ürünler

          Dik bisiklet
          Evet
          Yatar bisiklet
          Evet

        • Pedal konumu ayarlama

          10 artışlı
          -

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