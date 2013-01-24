Bisikletler, tüm kullanıcılara uyacak şekilde yükseltilebilir

Ayarlanabilir krank seti, bisikletlerde daha küçük aralıklı egzersizleri mümkün kılar. Bu aksesuar, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kullanıcılara daha fazla güvenlik ve erişilebilirlik sunar ve ağrı korkusunun azaltılmasına yardımcı olur.