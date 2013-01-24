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    ReActiv Dik bisiklet

    PTE4000CU/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hem konfor hem üstün performans sunar Hem konfor hem üstün performans sunar Hem konfor hem üstün performans sunar
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      ReActiv Dik bisiklet

      PTE4000CU/37

      Hem konfor hem üstün performans sunar

      4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Dik bisiklet

      Hem konfor hem üstün performans sunar

      4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.

      Hem konfor hem üstün performans sunar

      4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Dik bisiklet

      Hem konfor hem üstün performans sunar

      4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.

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        ReActiv

        ReActiv

        Dik bisiklet

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hem konfor hem üstün performans sunar

        Rahat pedal hareketi ve kişiye özel uyum

        Egzersizler sırasında dengeyi artırın

        Egzersizler sırasında dengeyi artırın

        Gidon montajı, ileri/geri ve dikey olarak ayarlanarak sürüş pozisyonundan bağımsız bir şekilde konforlu uyum sağlar. Yukarıya kıvrılan tutma yeri önkol yaslama yeri işlevi görür.

        Koltuk dikey ve yatay olarak ayarlanabilir

        Koltuk dikey ve yatay olarak ayarlanabilir

        Büyük koltuk, konfor ve denge için ultra dolguludur. Çoklu ayarlar hassas uyum sağlar.

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.

        Jeneratör sorunsuz performansa katkıda bulunur

        Manyetik direnç sistemi, sorunsuz ve rahat bir sürüşün yanı sıra direnç seviyelerinin tutarlı şekilde uygulanmasını ve tekrarlanmasını sağlar. Ayrıca sessiz çalıştırma imkanı sunar ve volan üzerinde ısı ve sürtünmeye yol açan fren balataları bulunmadığından, rutin bakım ihtiyacı daha azdır.

        Elektriğe ihtiyaç yoktur. Pedalları çevirmek konsola güç sağlar

        Kendi kendine güç üretimi; 4.0 U'nun ticari ya da paramedik, neredeyse her tesise yerleştirilmesine imkan tanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu özellik ayrıca çevreye duyarlı tesisler için CE ve EN957 Avrupa standartlarını karşılamaktadır.

        Ölçüm için MET (Metabolik Eşdeğer) kullanan yoğunluk temelli program

        ReActiv serisi metabolik eşdeğerlerinizi gösteren, buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.

        Bluetooth tabanlı alıcı, HR kayışlarıyla uyumludur

        ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.

        LED ekran ve net üst yazılar kullanıcı etkileşimini geliştirir

        Yeni LED konsolda kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.

        Teknik Özellikler

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          350
          kg
          159

        • AC Güç

          Volt
          Jeneratör

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CE Class SA
          • EN957
          • UL (Ticari sınıf)

        • Fren

          Tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Geçerli bağlantı

          ANT+
          Evet
          Bluetooth (FTMS)
          Evet

        • USB bağlantı noktası

          Şarj
          Hayır

        • Aksesuar seti

          Ayarlanabilir krank kolu
          İsteğe bağlı

        • Dahili HR alıcısı

          Tip
          • ANT+
          • Bluetooth

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Fan

          Evet
          3 hız ayarı

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • HR Otomatik pilot
          • Aralıklı
          • Manuel
          • MET
          • Düzlük
          • VO2
          • Kalp Hızı %65
          • Kalp Hızı %80
          • Kalp Hızı Aralıklı

        • Direnç

          seviye
          1 - 40

        • Başlangıç direnci

          watt
          10

        • Çalışma hızı

          watt
          10 - 750

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