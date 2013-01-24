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Hem konfor hem üstün performans sunar
4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem konfor hem üstün performans sunar
4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.
Hem konfor hem üstün performans sunar
4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem konfor hem üstün performans sunar
4.0 U, farklı hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve kullanıcıların alt vücut kuvveti ve kondisyon kazanmasına yardımcı olur. Bu bisiklet, ayarlanabilir gidonu ve koltuğuyla kusursuz performans ve üst düzey konfor sunar.
Dik bisiklet
Philips Online Mağaza fiyatı
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Gidon montajı, ileri/geri ve dikey olarak ayarlanarak sürüş pozisyonundan bağımsız bir şekilde konforlu uyum sağlar. Yukarıya kıvrılan tutma yeri önkol yaslama yeri işlevi görür.
Büyük koltuk, konfor ve denge için ultra dolguludur. Çoklu ayarlar hassas uyum sağlar.
Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.
Manyetik direnç sistemi, sorunsuz ve rahat bir sürüşün yanı sıra direnç seviyelerinin tutarlı şekilde uygulanmasını ve tekrarlanmasını sağlar. Ayrıca sessiz çalıştırma imkanı sunar ve volan üzerinde ısı ve sürtünmeye yol açan fren balataları bulunmadığından, rutin bakım ihtiyacı daha azdır.
Kendi kendine güç üretimi; 4.0 U'nun ticari ya da paramedik, neredeyse her tesise yerleştirilmesine imkan tanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu özellik ayrıca çevreye duyarlı tesisler için CE ve EN957 Avrupa standartlarını karşılamaktadır.
ReActiv serisi metabolik eşdeğerlerinizi gösteren, buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.
ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.
Yeni LED konsolda kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.
Maksimum kullanıcı ağırlığı
AC Güç
Uyumluluk
Fren
Geçerli bağlantı
USB bağlantı noktası
Aksesuar seti
Dahili HR alıcısı
CSAFE
Fan
Elden nabız ölçümü
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma hızı