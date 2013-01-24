LED ekran ve net üst yazılar kullanıcı etkileşimini geliştirir

Yeni LED konsolda kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.