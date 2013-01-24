0,48 km/sa değeriyle başlayın ve hızı 0,16 km/sa değerinde hassas olarak artırın

Hassas hız artışı sayesinde bu koşu bandı her yaştan kullanıcılar ve fiziksel aktivitelerle güç toplamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Ufak ve hassas hız artışı, ticari koşu bantlarından farklı olarak daha üst düzey güvenlik ve profesyonellerin gözetiminde yürüyüş takibi olanağı sunar. Yeni başlayanlar için 0,48 km/saat hızındaki bant, en dekondisyone durumdaki kullanıcılar için bile uygundur.