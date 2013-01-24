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    ReActiv Koşu Bandı

    PTE4000CT/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kilometreler boyu dayanıklılık Kilometreler boyu dayanıklılık Kilometreler boyu dayanıklılık
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      ReActiv Koşu Bandı

      PTE4000CT/37

      Kilometreler boyu dayanıklılık

      4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Koşu Bandı

      Kilometreler boyu dayanıklılık

      4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.

      Kilometreler boyu dayanıklılık

      4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Koşu Bandı

      Kilometreler boyu dayanıklılık

      4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.

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        ReActiv

        ReActiv

        Koşu Bandı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kilometreler boyu dayanıklılık

        Sağlam yapı ve sofistike programlar

        Sezgisel, kolay okunan ekran ve telefonlar için USB şarj

        Sezgisel, kolay okunan ekran ve telefonlar için USB şarj

        Yeni LED konsolda bir adet büyük, kolay okunan nokta matrisi ekran ve bilgiler için üç ayrı pencere bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen çeşitli göstergeleri içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgilere ulaşabilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar. Ayrıca USB bağlantı noktası, telefonlar için şarj cihazı işlevi görür.

        Ön ve arka motorlar, gerçek yokuş ve iniş deneyimi sunar

        Ön ve arka motorlar, gerçek yokuş ve iniş deneyimi sunar

        Ana birimin ön ve arka kısmında yer alan kaldırma motorları sayesinde yürüme alanı, düz yürüyüşten farklı olarak değişik kas grubu ve tendonların da çalışmasını sağlayan gerçek yokuş ve iniş egzersizlerini taklit edebilir. Yukarı ve aşağı eğim, programı hassas bir şekilde ayarlayabilmeniz için %0,5 değerinde değiştirilebilir.

        Boydan boya tırabzanlar üst düzey güvenlik sunar

        Boydan boya tırabzanlar üst düzey güvenlik sunar

        Bu koşu bandı denge, koordinasyon ve hareketlilik konusunda zorluk yaşayan kullanıcılar veya koşu bandında kendini daha güvensiz hisseden kişiler için idealdir. Tırabzanlar 56 x 153 cm uzunluğundaki yürüyüş alanı boyunca uzanır, üst düzey denge ve kullanıcı güvenliği sunar.

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.

        0,48 km/sa değeriyle başlayın ve hızı 0,16 km/sa değerinde hassas olarak artırın

        Hassas hız artışı sayesinde bu koşu bandı her yaştan kullanıcılar ve fiziksel aktivitelerle güç toplamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Ufak ve hassas hız artışı, ticari koşu bantlarından farklı olarak daha üst düzey güvenlik ve profesyonellerin gözetiminde yürüyüş takibi olanağı sunar. Yeni başlayanlar için 0,48 km/saat hızındaki bant, en dekondisyone durumdaki kullanıcılar için bile uygundur.

        Bluetooth tabanlı alıcı, HR kayışlarıyla uyumludur

        ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.

        Ölçüm için MET (Metabolik Eşdeğer) kullanan yoğunluk temelli program

        ReActiv serisi metabolik eşdeğerlerinizi gösteren, buna ek olarak otomatik seviye ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.

        Teknik Özellikler

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          440
          kg
          200

        • AC Güç

          Volt
          • Kuzey Amerika için AC 100-120 V
          • EMEA için AC 200-240 V

        • Bant/Ana Birim

          inç
          22 x 60
          cm
          56 x 153

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CE Class SA
          • EN957
          • UL (Ticari sınıf)

        • Geçerli bağlantı

          ANT+
          Evet
          Bluetooth (FTMS)
          Evet

        • Sınıf aralığı

          yüzde
          %-5,0 - %15

        • Motor teknik özellikleri

          HP
          4

        • Hız aralığı

          mil/sa
          0,1 artışta 0,3-12
          km/sa
          0,1 artışta 0,48-20

        • Koşu yüzeyi

          inç
          22x60

        • USB bağlantı noktası

          Şarj
          Var (2,0 A)

        • Dahili HR alıcısı

          Tip
          • ANT+
          • Bluetooth

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Fan

          Evet
          3 hız ayarı

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • HR Otomatik pilot
          • Aralıklı
          • Manuel
          • MET
          • Düzlük
          • 5K
          • Hava kuvvetleri
          • Ordu
          • Cankurtaran
          • CTT
          • Gerkin
          • Kalp Hızı %65
          • Kalp Hızı %80
          • Kalp Hızı Aralıklı
          • Deniz
          • Lacivert
          • Peb
          • WFI

        • Başlangıç hızı

          mil/sa
          0,3
          km/sa
          0,48

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