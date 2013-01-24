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Kilometreler boyu dayanıklılık
4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kilometreler boyu dayanıklılık
4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.
Kilometreler boyu dayanıklılık
4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kilometreler boyu dayanıklılık
4.0 T, sıradan koşu bantlarının aksine kullanıcının çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Uzatılmış tırabzanlar, öne ve arkaya eğim, düşük hızda başlatma ve yenilikçi programlar sunan bu model, ticari kullanımlar için güvenli ve çok yönlü bir şekilde geliştirilmiştir.
Koşu Bandı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yeni LED konsolda bir adet büyük, kolay okunan nokta matrisi ekran ve bilgiler için üç ayrı pencere bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen çeşitli göstergeleri içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgilere ulaşabilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar. Ayrıca USB bağlantı noktası, telefonlar için şarj cihazı işlevi görür.
Ana birimin ön ve arka kısmında yer alan kaldırma motorları sayesinde yürüme alanı, düz yürüyüşten farklı olarak değişik kas grubu ve tendonların da çalışmasını sağlayan gerçek yokuş ve iniş egzersizlerini taklit edebilir. Yukarı ve aşağı eğim, programı hassas bir şekilde ayarlayabilmeniz için %0,5 değerinde değiştirilebilir.
Bu koşu bandı denge, koordinasyon ve hareketlilik konusunda zorluk yaşayan kullanıcılar veya koşu bandında kendini daha güvensiz hisseden kişiler için idealdir. Tırabzanlar 56 x 153 cm uzunluğundaki yürüyüş alanı boyunca uzanır, üst düzey denge ve kullanıcı güvenliği sunar.
Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.
Hassas hız artışı sayesinde bu koşu bandı her yaştan kullanıcılar ve fiziksel aktivitelerle güç toplamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Ufak ve hassas hız artışı, ticari koşu bantlarından farklı olarak daha üst düzey güvenlik ve profesyonellerin gözetiminde yürüyüş takibi olanağı sunar. Yeni başlayanlar için 0,48 km/saat hızındaki bant, en dekondisyone durumdaki kullanıcılar için bile uygundur.
ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.
ReActiv serisi metabolik eşdeğerlerinizi gösteren, buna ek olarak otomatik seviye ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.
Maksimum kullanıcı ağırlığı
AC Güç
Bant/Ana Birim
Uyumluluk
Geçerli bağlantı
Sınıf aralığı
Motor teknik özellikleri
Hız aralığı
Koşu yüzeyi
USB bağlantı noktası
Dahili HR alıcısı
CSAFE
Fan
Elden nabız ölçümü
Programlar
Başlangıç hızı