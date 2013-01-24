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    ReActiv Yatar stepper

    PTE4000CS/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm kullanıcılar için düşük baskı Tüm kullanıcılar için düşük baskı Tüm kullanıcılar için düşük baskı
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      ReActiv Yatar stepper

      PTE4000CS/37

      Tüm kullanıcılar için düşük baskı

      ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Yatar stepper

      Tüm kullanıcılar için düşük baskı

      ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.

      Tüm kullanıcılar için düşük baskı

      ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Yatar stepper

      Tüm kullanıcılar için düşük baskı

      ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.

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        ReActiv

        ReActiv

        Yatar stepper

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm kullanıcılar için düşük baskı

        Üst vücut, alt vücut ve tüm vücut egzersizleri

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Klinik tedavi uzmanları, hastaları için hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, direnci bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        Adım, 1 - 12,5 inç aralığındadır

        1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklar arasındaki adım derinliği aralığı her iki ayak için eşit ve karşılıklıdır.

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Tutma yerleri ileri ve geri doğru ayarlanabilir

        Uyumlu tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu yalnızca bacaklara, yalnızca kollara veya tüm vücuda yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.

        Ölçüm için MET (Metabolik Eşdeğer) kullanan yoğunluk temelli program

        ReActiv serisi; metabolik eşdeğerlerinizi gösteren ve buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.

        Direnç, kollar ve bacaklar için eşit miktardadır

        Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, daha geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik olan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.

        4.0 S, kondisyon durumu en düşük seviyedeki kullanıcılar için dahi uygundur

        4.0 S, kullanıcıların kendilerine olan güvenlerini ve verimliliklerini artırmak için farklı fiziksel aktivite düzeylerinde egzersiz yapmalarına imkan tanıyan mükemmel bir seçenektir. Yalnızca 5 watt'lık başlangıç direnci, eklemlerdeki baskıyı azaltır ve iyileşme sürecinde daha yüksek motivasyona katkıda bulunur.

        Yarı yatar koltukla alt vücut baskısını azaltın

        Çok yönlü yarı yatar tasarım, zorlu antrenmanlar yapma imkanı sunarken kalçalar, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı azaltır. Koltuk, tüm yaş gruplarındaki ve farklı hareket kısıtlamaları olan birçok kullanıcı için uygundur.

        Bluetooth tabanlı alıcı, HR kayışlarıyla uyumludur

        ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.

        LED ekran ve net üst yazılar kullanıcı etkileşimini geliştirir

        Yeni LED konsolda kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CE Class SA
          • EN957
          • UL (Ticari sınıf)

        • AC Güç

          Volt
          • Adaptör (DC12 V/1,5 A)
          • AC 100-240 V

        • Fren

          Tip
          Manyetik direnç sistemi

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          396
          kg
          180

        • Geçerli bağlantı

          ANT+
          Evet
          Bluetooth (FTMS)
          Evet

        • USB bağlantı noktası

          Şarj
          Hayır

        • Aksesuar seti

          Ayarlanabilir krank kolu
          İsteğe bağlı

        • Dahili HR alıcısı

          Tip
          • ANT+
          • Bluetooth

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Fan

          Evet
          3 hız ayarı

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • HR Otomatik pilot
          • Aralıklı
          • Manuel
          • MET
          • Düzlük
          • Kalp Hızı %65
          • Kalp Hızı %80
          • Kalp Hızı Aralıklı

        • Direnç

          seviye
          1 - 20

        • Başlangıç direnci

          watt
          10

        • Çalışma hızı

          watt
          10 - 750

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