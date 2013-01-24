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Tüm kullanıcılar için düşük baskı
ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm kullanıcılar için düşük baskı
ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.
Tüm kullanıcılar için düşük baskı
ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm kullanıcılar için düşük baskı
ReActiv 4.0 S modelinin yarı yatar pozisyonu; sadece üst vücut, sadece alt vücut ve tüm vücut egzersizleri yapma olanağı sunar. Doğrusal direnç, özellikle kollarıyla bacaklarının kuvvetini ve dengesini artırmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.
Yatar stepper
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Klinik tedavi uzmanları, hastaları için hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, direnci bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.
1 - 12,5 inç arasında değişen adım derinliği, hem kısa hem uzun adımlara imkan tanır. Ayaklar arasındaki adım derinliği aralığı her iki ayak için eşit ve karşılıklıdır.
Uyumlu tutma yerlerinin uzunlukları, çeşitli kullanıcılara uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Tutma yeri konumu yalnızca bacaklara, yalnızca kollara veya tüm vücuda yönelik antrenman için kolayca ayarlanabilir.
ReActiv serisi; metabolik eşdeğerlerinizi gösteren ve buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.
Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, daha geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik olan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.
4.0 S, kullanıcıların kendilerine olan güvenlerini ve verimliliklerini artırmak için farklı fiziksel aktivite düzeylerinde egzersiz yapmalarına imkan tanıyan mükemmel bir seçenektir. Yalnızca 5 watt'lık başlangıç direnci, eklemlerdeki baskıyı azaltır ve iyileşme sürecinde daha yüksek motivasyona katkıda bulunur.
Çok yönlü yarı yatar tasarım, zorlu antrenmanlar yapma imkanı sunarken kalçalar, dizler ve ayak bileklerindeki baskıyı azaltır. Koltuk, tüm yaş gruplarındaki ve farklı hareket kısıtlamaları olan birçok kullanıcı için uygundur.
ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.
Yeni LED konsolda kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım, kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.
Uyumluluk
AC Güç
Fren
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Geçerli bağlantı
USB bağlantı noktası
Aksesuar seti
Dahili HR alıcısı
CSAFE
Fan
Elden nabız ölçümü
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma hızı