Direnç, kollar ve bacaklar için eşit miktardadır

Bu stepper 1:1 direnç sunar; bu da güçlü olan kol veya bacağın yardımıyla diğer kol veya bacağın çalıştırılmasına imkan tanır. Eşit direnç, daha geniş hareket aralığı olan kullanıcılardan sol ve sağ bacakları ya da kolları arasında dengesizlik olan kullanıcılara kadar çok çeşitli kullanıcılar için faydalıdır.