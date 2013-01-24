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Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır
4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır
4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.
Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır
4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır
4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.
Yatar bisiklet
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.
Rahat ayak açısı ve bisiklet sürme hareketi için pedallar 2 derece çevrilmiştir ve optimum biyomekanik özelliklere sahiptir.
Bel destekli büyük, dolgulu koltuk çok çeşitli kullanıcılar için konforlu uyum sağlar. Koltuk, ileri/geri ve arka açı ayarı imkanlarına sahiptir.
Kendi kendine güç üretimi, 4.0 R'nin ticari ya da paramedik, neredeyse her tesise yerleştirilmesine imkan tanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu özellik ayrıca çevreye duyarlı tesisler için Amerika Birleşik Devletleri'nde UL standardını ve CE ile EN957 Avrupa standartlarını karşılamaktadır.
Manyetik direnç sistemi, sorunsuz ve rahat bir sürüşün yanı sıra direnç seviyelerinin tutarlı şekilde uygulanmasını ve tekrarlanmasını sağlar. Ayrıca sessiz çalıştırma imkanı sunar ve volan üzerinde ısı ve sürtünmeye yol açan fren balataları bulunmadığından, rutin bakım ihtiyacı daha azdır.
ReActiv serisi; metabolik eşdeğerlerinizi gösteren ve buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.
ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.
Yeni LED konsolda büyük, kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım; kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.
Uyumluluk
Fren
AC Güç
Geçerli bağlantı
USB bağlantı noktası
Aksesuar seti
Dahili HR alıcısı
CSAFE
Fan
Elden nabız ölçümü
Maksimum kullanıcı ağırlığı
Programlar
Direnç
Başlangıç direnci
Çalışma hızı