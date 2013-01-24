Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    ReActiv Yatar bisiklet

    PTE4000CR/37
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır
      -{discount-value}

      ReActiv Yatar bisiklet

      PTE4000CR/37

      Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır

      4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Yatar bisiklet

      Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır

      4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.

      Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır

      4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ReActiv Yatar bisiklet

      Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır

      4.0 R modelinin alçak adımla başlama özelliği, hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılara yardımcı olur. Üstün konfor özelliklerine sahip 4.0 R, yatar pozisyonu sayesinde her hareket kabiliyeti düzeyindeki kullanıcılar için konforlu kullanım deneyimi sunar.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör reactiv
        • -{discount-value}

          Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        ReActiv

        ReActiv

        Yatar bisiklet

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolaylıkla kullanmak ve hareket etmek için tasarlanmıştır

        Hareket kabiliyeti sınırlı kullanıcılar için mükemmeldir

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        İstediğiniz kalp hızınızı koruyun

        Kalp hızı temelli programlamaya tek bir düğmeyle ulaşılabilir. Doktorlar, hastalarına hedeflenmiş bir kalp hızı aralığı belirleyebilir ve program, hız ve eğimi bu aralıkta kalacak şekilde ayarlar. Önceden ayarlanabilen çeşitli programlar, kullanıcılara aradıkları egzersiz türüne ait farklı seçenekler sunar.

        Optimum ayak açısı için her pedal hafifçe çevrilmiştir

        Optimum ayak açısı için her pedal hafifçe çevrilmiştir

        Rahat ayak açısı ve bisiklet sürme hareketi için pedallar 2 derece çevrilmiştir ve optimum biyomekanik özelliklere sahiptir.

        Koltuk, konfor sağlamak için ileri ve geri hareket eder ve arkaya yatar

        Koltuk, konfor sağlamak için ileri ve geri hareket eder ve arkaya yatar

        Bel destekli büyük, dolgulu koltuk çok çeşitli kullanıcılar için konforlu uyum sağlar. Koltuk, ileri/geri ve arka açı ayarı imkanlarına sahiptir.

        Elektriğe ihtiyaç yoktur. Pedalları çevirmek konsola güç sağlar

        Kendi kendine güç üretimi, 4.0 R'nin ticari ya da paramedik, neredeyse her tesise yerleştirilmesine imkan tanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu özellik ayrıca çevreye duyarlı tesisler için Amerika Birleşik Devletleri'nde UL standardını ve CE ile EN957 Avrupa standartlarını karşılamaktadır.

        Jeneratör sorunsuz performansa katkıda bulunur

        Manyetik direnç sistemi, sorunsuz ve rahat bir sürüşün yanı sıra direnç seviyelerinin tutarlı şekilde uygulanmasını ve tekrarlanmasını sağlar. Ayrıca sessiz çalıştırma imkanı sunar ve volan üzerinde ısı ve sürtünmeye yol açan fren balataları bulunmadığından, rutin bakım ihtiyacı daha azdır.

        Ölçüm için MET (Metabolik Eşdeğer) kullanan yoğunluk temelli program

        ReActiv serisi; metabolik eşdeğerlerinizi gösteren ve buna ek olarak otomatik direnç ayarlamalarıyla istediğiniz MET değerini korumanıza yardımcı olan yenilikçi bir MET programına sahiptir. Kullanıcının gerçek zamanlı watt girişlerine göre direnç ayarlaması yapılır.

        Bluetooth tabanlı alıcı, HR kayışlarıyla uyumludur

        ReActiv serisi, sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü ve Bluetooth'u bir arada sunar. Kalp hızı ölçümü yapan göğüs kemerleri kullanılarak Bluetooth ile gerçek zamanlı kalp hızı takibi yapılabilir.

        LED ekran ve net üst yazılar kullanıcı etkileşimini geliştirir

        Yeni LED konsolda büyük, kolay okunan nokta matrisi ekran, alt kısımda iki pencere ve üst kısımda da bilgiler için bir mesaj penceresi bulunur. Kullanıcıların program seçimine göre değişen kalori, mesafe, nabız ve birçok göstergeyi içerir. Kullanıcılar tek bakışta tüm bilgileri görebilir. Üst kısım; kolayca ayırt edilebilen renk kontrastı ve Fitness, MET değerleri, HR programları ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapabilen düğmeler sayesinde sezgisel kullanım sunar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Sertifikasyon
          • CE Class SA
          • EN957
          • UL (Ticari sınıf)

        • Fren

          Tip
          Manyetik direnç sistemi

        • AC Güç

          Volt
          Jeneratör

        • Geçerli bağlantı

          ANT+
          Evet
          Bluetooth (FTMS)
          Evet

        • USB bağlantı noktası

          Şarj
          Hayır

        • Aksesuar seti

          Ayarlanabilir krank kolu
          İsteğe bağlı

        • Dahili HR alıcısı

          Tip
          • ANT+
          • Bluetooth

        • CSAFE

          Evet
          -

        • Fan

          Evet
          3 hız ayarı

        • Elden nabız ölçümü

          Evet
          -

        • Maksimum kullanıcı ağırlığı

          lbs
          350
          kg
          159

        • Programlar

          şunları içerir:
          • Özel
          • Tırmanma
          • HR Otomatik pilot
          • Aralıklı
          • Manuel
          • MET
          • Düzlük
          • VO2
          • Kalp Hızı %65
          • Kalp Hızı %80
          • Kalp Hızı Aralıklı

        • Direnç

          seviye
          1 - 40

        • Başlangıç direnci

          watt
          10

        • Çalışma hızı

          watt
          10 - 750

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          • -{discount-value}

            Philips Online Mağaza fiyatı

          En son görüntülenen ürünler

            • -{discount-value}

              Philips Online Mağaza fiyatı

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol