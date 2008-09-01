Profesyonel monitörlerimizde kullanılan kullanımı kolay bağımsız medya reklamcı kartıyla medya içeriğinizi programlayabilirsiniz. EA Publisher sayesinde kendi içeriğinizi oluşturabilir ve her gün 24 saat boyunca slayt gösterileri ve filmler yayınlayabilirsiniz
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Easy Advertiser
Mükemmel basit reklam çözümünüz
Easy Advertiser
Kutudan çıkma tam reklam çözümü
Bilgisayarınızda zaten PowerPoint bulunuyor, görüntü ve videoları Philips BDLx231Cx/00 serisi reklam ekranı ile birlikte yönetmek için PC uygulamalı bir dijital kameranız da var. Mağazanızda veya departmanınızda dijital reklamı başlatmak için bir öğeye daha ihtiyacınız var. Easy Advertiser, pakete dahil olan Easy Advertiser Publisher PC programı ile oluşturduğunuz içeriği USB'den oynatmak için, 1GByte USB stick, tüm kablolar, bir braket ve yüksek teknoloji ürünü elektroniklere sahip bir Smartcard'dan oluşan eksiksiz bir pakettir. Kartı, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre takın
İçerik yönetimi için kullanımı kolay PC uygulaması
Kendi başınıza reklam veya kurumsal iletişim içeriği hazırlarken, kullanımı kolay bir yayınlama uygulaması ile birlikte elinizde bulunan standart araçları kullanmak istersiniz. Easy Advertiser Publisher, MS PowerPoint slaytlarını, JPEG fotoğraflarını ve MPEG formatındaki filmleri alabilen bir Windows programıdır. Program, doğru içeriği doğru yerde görüntülemek amacıyla 24 saatlik plan oluşturmanıza yardımcı olur. Döngü basittir: içerik oluştur, içerik al, içeriği planla, bir USB yığın depolama aygıtına kaydederek içeriği yayınla
Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Internet kurulumu ve bağlantısı gerekmez
Abonelik ve diğer kurulum etkinlikleri zorluğu olmadan, yol reklam etkinlikleriniz için bağımsız ve kurulumu kolay bir üründür. Ürün, içeriği bir USB yığın depolama aygıtından oynatır: Internet gerekmez. Ofisinizdeki veya evinizdeki bilgisayarda pakete dahil olan PC uygulamasını kullanarak, içeriği USB yığın depolama aygıtına kaydedersiniz, aygıtı ekrana takılı olan karta takarsınız ve oynatılır
MS PowerPoint slaytlarını, fotoğrafları ve videoyu bir araya getirin
Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları, MS PowerPoint slaytlarını ve oluşturmuş olduğunuz filmleri (720p'ye yüksek tanımlama!) istediğiniz düzende ve istediğiniz zaman karıştırmanın yaratıcı özgürlüğünü istiyorsunuz. Easy Advertiser ile, izleyicilerinizi optimum düzeyde etkilemek için karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz
İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere 24 saat üzerinden özgürce planlayabilirsiniz. Easy Advertiser Publisher PC uygulaması ile bir veya daha fazla zaman dilimi oluşturun. İçeriği sürükleyip uygun zaman dilimine bırakın. Bu uygulama ile bir USB yığın depolama aygıtına gönderin, USB aygıtını karta takın ve sunumunuz programlandığı gibi başlasın
Etkin plan yokken otomatik bekleme
Genel reklam ekranınız için planlanmış bir içerik yoksa, ekran beklemeye geçmelidir ve böylece enerji tasarrufu yapılır ve elektrik faturanız düşer. Uzaktan kumanda ile bu durumu geçersiz kılabilir ve ekranı DVD oynatmak gibi başka amaçlar için kullanabilirsiniz
Ekranınızdan mümkün olan en iyi performansı alın ve 720p HD video gösterin
En net ve en iyi görünen videolar, müşteriler üzerinde en iyi etkiyi yapar. PC uygulamanızla bir USB yığın depolama aygıtına aktarılan kaliteli MPEG2 HD (yüksek tanımlama) 720p video, herhangi bir yapaylık olmadan berrak ve net bir şekilde oynatılacaktır
Her şey için sadece bir uzaktan kumanda
Ekranınızla birlikte verilen uzaktan kumanda, uygulamanız işle sorunsuz şekilde çalışacaktır. Her özellik, her fonksiyon: kontrol edebilirsiniz
Teknik Özellikler
Bağlantı
USB
USB 2.0 x 1
Diğer bağlantılar
HDMI
Kullanılabilirlik
Yasal onaylar
CE İşareti
RoHS
C-Tick
Saat
24/12 saatlik ekran
Varolan diller: UI
İngilizce
Fransızca
Almanca
İspanyolca
İtalyanca
Multimedya Uygulamaları
Çalma/oynatma geliştirme
Fotoğraf slayt gösterisi
Fotoğraf ve film slayt gösterisi
Seçilebilir gösterim aralıkları
Çalma/Oynatma Formatları
JPEG (24 bit renk programlamasız)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Çalma modu
24 saatlik içerik planlama
Otomatik bekleme
Manuel oynatma
Tüm içeriği sürekli olarak oynatın
PC yazılım uygulaması
İçerik yönetimi
24 saatlik içerik planı oluşturun
Birden fazla slayt gösterisi oluşturun
Fotoğrafı döndür
Küçük resim görünümü
Film karesi görünümü
Planlanan dosyaları USB'den yayınlayın
Desteklenen dosya formatı
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Desteklenen işletim sistemleri
Windows XP
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Hızlı başlangıç kılavuzu
Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM
Garanti Belgesi
1G USB flash sürücü
Plastik uçlu kapak
HDMI kablosu
Harici güç adaptörü
Güç kaynağı montaj braketi
İsteğe bağlı aksesuarlar
VESA adaptör plakası BM04211
Esnek duvar montajı BM02212
Tavan montajı BM01311
Tavan plakası BM1321
Uzatma tüpü 150cm BM01711
Uzatma tüpü 150cm BM01811
Uzatma tüpü 80cm BM01611
İlgili Ürünler
Aşağıdakilerle uyumludur
BDL3231C
BDL4231C
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Hızlı başlangıç kılavuzu
Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM
Garanti Belgesi
1G USB flash sürücü
Plastik uçlu kapak
HDMI kablosu
Harici güç adaptörü
Güç kaynağı montaj braketi
İsteğe bağlı aksesuarlar: VESA adaptör plakası BM04211
İsteğe bağlı aksesuarlar: Esnek duvar montajı BM02212
İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavan montajı BM01311
İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavan plakası BM1321
İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 150cm BM01711
İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 150cm BM01811
İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 80cm BM01611
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