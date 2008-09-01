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      CRD01/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      Easy Advertiser

      Profesyonel monitörlerimizde kullanılan kullanımı kolay bağımsız medya reklamcı kartıyla medya içeriğinizi programlayabilirsiniz. EA Publisher sayesinde kendi içeriğinizi oluşturabilir ve her gün 24 saat boyunca slayt gösterileri ve filmler yayınlayabilirsiniz

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      Easy Advertiser

      Mükemmel basit reklam çözümünüz

      • Easy Advertiser

      Kutudan çıkma tam reklam çözümü

      Bilgisayarınızda zaten PowerPoint bulunuyor, görüntü ve videoları Philips BDLx231Cx/00 serisi reklam ekranı ile birlikte yönetmek için PC uygulamalı bir dijital kameranız da var. Mağazanızda veya departmanınızda dijital reklamı başlatmak için bir öğeye daha ihtiyacınız var. Easy Advertiser, pakete dahil olan Easy Advertiser Publisher PC programı ile oluşturduğunuz içeriği USB'den oynatmak için, 1GByte USB stick, tüm kablolar, bir braket ve yüksek teknoloji ürünü elektroniklere sahip bir Smartcard'dan oluşan eksiksiz bir pakettir. Kartı, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre takın

      İçerik yönetimi için kullanımı kolay PC uygulaması

      Kendi başınıza reklam veya kurumsal iletişim içeriği hazırlarken, kullanımı kolay bir yayınlama uygulaması ile birlikte elinizde bulunan standart araçları kullanmak istersiniz. Easy Advertiser Publisher, MS PowerPoint slaytlarını, JPEG fotoğraflarını ve MPEG formatındaki filmleri alabilen bir Windows programıdır. Program, doğru içeriği doğru yerde görüntülemek amacıyla 24 saatlik plan oluşturmanıza yardımcı olur. Döngü basittir: içerik oluştur, içerik al, içeriği planla, bir USB yığın depolama aygıtına kaydederek içeriği yayınla

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Internet kurulumu ve bağlantısı gerekmez

      Abonelik ve diğer kurulum etkinlikleri zorluğu olmadan, yol reklam etkinlikleriniz için bağımsız ve kurulumu kolay bir üründür. Ürün, içeriği bir USB yığın depolama aygıtından oynatır: Internet gerekmez. Ofisinizdeki veya evinizdeki bilgisayarda pakete dahil olan PC uygulamasını kullanarak, içeriği USB yığın depolama aygıtına kaydedersiniz, aygıtı ekrana takılı olan karta takarsınız ve oynatılır

      MS PowerPoint slaytlarını, fotoğrafları ve videoyu bir araya getirin

      Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları, MS PowerPoint slaytlarını ve oluşturmuş olduğunuz filmleri (720p'ye yüksek tanımlama!) istediğiniz düzende ve istediğiniz zaman karıştırmanın yaratıcı özgürlüğünü istiyorsunuz. Easy Advertiser ile, izleyicilerinizi optimum düzeyde etkilemek için karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz

      İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere 24 saat üzerinden özgürce planlayabilirsiniz. Easy Advertiser Publisher PC uygulaması ile bir veya daha fazla zaman dilimi oluşturun. İçeriği sürükleyip uygun zaman dilimine bırakın. Bu uygulama ile bir USB yığın depolama aygıtına gönderin, USB aygıtını karta takın ve sunumunuz programlandığı gibi başlasın

      Etkin plan yokken otomatik bekleme

      Genel reklam ekranınız için planlanmış bir içerik yoksa, ekran beklemeye geçmelidir ve böylece enerji tasarrufu yapılır ve elektrik faturanız düşer. Uzaktan kumanda ile bu durumu geçersiz kılabilir ve ekranı DVD oynatmak gibi başka amaçlar için kullanabilirsiniz

      Ekranınızdan mümkün olan en iyi performansı alın ve 720p HD video gösterin

      En net ve en iyi görünen videolar, müşteriler üzerinde en iyi etkiyi yapar. PC uygulamanızla bir USB yığın depolama aygıtına aktarılan kaliteli MPEG2 HD (yüksek tanımlama) 720p video, herhangi bir yapaylık olmadan berrak ve net bir şekilde oynatılacaktır

      Her şey için sadece bir uzaktan kumanda

      Ekranınızla birlikte verilen uzaktan kumanda, uygulamanız işle sorunsuz şekilde çalışacaktır. Her özellik, her fonksiyon: kontrol edebilirsiniz

      Teknik Özellikler

      • Bağlantı

        USB
        USB 2.0 x 1
        Diğer bağlantılar
        HDMI

      • Kullanılabilirlik

        Yasal onaylar
        • CE İşareti
        • RoHS
        • C-Tick
        Saat
        24/12 saatlik ekran
        Varolan diller: UI
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İspanyolca
        • İtalyanca

      • Multimedya Uygulamaları

        Çalma/oynatma geliştirme
        • Fotoğraf slayt gösterisi
        • Fotoğraf ve film slayt gösterisi
        • Seçilebilir gösterim aralıkları
        Çalma/Oynatma Formatları
        • JPEG (24 bit renk programlamasız)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Çalma modu
        • 24 saatlik içerik planlama
        • Otomatik bekleme
        • Manuel oynatma
        • Tüm içeriği sürekli olarak oynatın

      • PC yazılım uygulaması

        İçerik yönetimi
        • 24 saatlik içerik planı oluşturun
        • Birden fazla slayt gösterisi oluşturun
        • Fotoğrafı döndür
        • Küçük resim görünümü
        • Film karesi görünümü
        • Planlanan dosyaları USB'den yayınlayın
        Desteklenen dosya formatı
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Desteklenen işletim sistemleri
        Windows XP

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM
        • Garanti Belgesi
        • 1G USB flash sürücü
        • Plastik uçlu kapak
        • HDMI kablosu
        • Harici güç adaptörü
        • Güç kaynağı montaj braketi
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        • VESA adaptör plakası BM04211
        • Esnek duvar montajı BM02212
        • Tavan montajı BM01311
        • Tavan plakası BM1321
        • Uzatma tüpü 150cm BM01711
        • Uzatma tüpü 150cm BM01811
        • Uzatma tüpü 80cm BM01611

      • İlgili Ürünler

        Aşağıdakilerle uyumludur
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM
      • Garanti Belgesi
      • 1G USB flash sürücü
      • Plastik uçlu kapak
      • HDMI kablosu
      • Harici güç adaptörü
      • Güç kaynağı montaj braketi
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: VESA adaptör plakası BM04211
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Esnek duvar montajı BM02212
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavan montajı BM01311
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavan plakası BM1321
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 150cm BM01711
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 150cm BM01811
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzatma tüpü 80cm BM01611
      Badge-D2C

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