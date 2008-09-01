Kutudan çıkma tam reklam çözümü

Bilgisayarınızda zaten PowerPoint bulunuyor, görüntü ve videoları Philips BDLx231Cx/00 serisi reklam ekranı ile birlikte yönetmek için PC uygulamalı bir dijital kameranız da var. Mağazanızda veya departmanınızda dijital reklamı başlatmak için bir öğeye daha ihtiyacınız var. Easy Advertiser, pakete dahil olan Easy Advertiser Publisher PC programı ile oluşturduğunuz içeriği USB'den oynatmak için, 1GByte USB stick, tüm kablolar, bir braket ve yüksek teknoloji ürünü elektroniklere sahip bir Smartcard'dan oluşan eksiksiz bir pakettir. Kartı, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre takın