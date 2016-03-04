BDM4350UC/00
4K Ultra Yüksek Çözünürlük
Geniş 43 inç sınıf Ultra HD profesyonel Philips ekran, görüntüyü genişletmenize, Ultra Yüksek 4K Çözünürlükte (Full HD çözünürlük kalitesinden dört kat daha iyi) tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde etmenize imkan tanır.Tüm faydaları görün
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4K Ultra HD LCD ekran
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Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Bu geniş 4K UHD ekranda, Philips MultiView özelliği sayesinde her biri Full HD çözünürlükte dört sistemi tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Odaları kontrol etmek veya güvenlik amacıyla tek ekranda dört sistemi görüntülemek için Resim Yanında Resim (PbP) özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da birden fazla cihazı, örneğin iki diz üstü bilgisayarı aynı anda görüntüleyebilir, böylece bu birlikteliği daha verimli bir hale getirebilirsiniz. Resim İçinde Resim (PiP) modunu kullanarak bir yandan bilgisayarınızda çalışıp bir yandan set üstü kutunuzdan canlı futbol maçı izleyebilirsiniz.
LCD ekranlarda parlaklık ve renkte dalgalanmalar yaygın bir sorundur. Philips SmartUniformity modu parlaklık açısından net görüntüler sağlar; bu özellik fotoğrafçılık, tasarım ve baskı için önemlidir. Renk hassasiyetini ölçen bir renkölçer ile bu mod, ortalama ışık bütünlüğünü karşılamak üzere %95 oranının üstünde kalibre edilir. Bu mod seçimi bütünlüklü ve hassas görüntüler sağlayacaktır.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.
Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Artık cihazların şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Yeni FastCharge sayesinde cihazları hızla şarj edebilirsiniz. USB 3.0 aynı zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir.
Bu Philips ekranlar yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Ekran Portu ve evrensel HDMI konektörü gibi en gelişmiş çoklu bağlantılar ile birlikte gelir. Yeni DisplayPort ve HDMI 2.0 bağlantısı sayesinde 60 Hz'de 4K çözünürlükle akıcı görüntü sağlanır. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!
VESA şablonu, yüzlerce yenilikçi montaj çözümü ile uyumluluğu garanti eder.
Monitörün arkasında bulunan 0 watt düğmesine basıldığında monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir. Böylece güç tüketiminiz sıfıra inerek karbon ayak iziniz daha da azalır
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