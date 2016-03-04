Tek ekranda 4 sistem için MultiView 4K

Bu geniş 4K UHD ekranda, Philips MultiView özelliği sayesinde her biri Full HD çözünürlükte dört sistemi tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Odaları kontrol etmek veya güvenlik amacıyla tek ekranda dört sistemi görüntülemek için Resim Yanında Resim (PbP) özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da birden fazla cihazı, örneğin iki diz üstü bilgisayarı aynı anda görüntüleyebilir, böylece bu birlikteliği daha verimli bir hale getirebilirsiniz. Resim İçinde Resim (PiP) modunu kullanarak bir yandan bilgisayarınızda çalışıp bir yandan set üstü kutunuzdan canlı futbol maçı izleyebilirsiniz.