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    • 4K Ultra Yüksek Çözünürlük 4K Ultra Yüksek Çözünürlük 4K Ultra Yüksek Çözünürlük
      Energy Label Europe B here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD LCD ekran

      BDM4350UC/00

      4K Ultra Yüksek Çözünürlük

      Geniş 43 inç sınıf Ultra HD profesyonel Philips ekran, görüntüyü genişletmenize, Ultra Yüksek 4K Çözünürlükte (Full HD çözünürlük kalitesinden dört kat daha iyi) tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde etmenize imkan tanır.

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      Brilliance 4K Ultra HD LCD ekran

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      Brilliance

      4K Ultra HD LCD ekran

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      4K Ultra Yüksek Çözünürlük

      Tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde edin

      • 43 (108 cm/42,51 inç diyag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

      Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

      Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

      Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

      Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

      IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

      Tek ekranda 4 sistem için MultiView 4K

      Tek ekranda 4 sistem için MultiView 4K

      Bu geniş 4K UHD ekranda, Philips MultiView özelliği sayesinde her biri Full HD çözünürlükte dört sistemi tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Odaları kontrol etmek veya güvenlik amacıyla tek ekranda dört sistemi görüntülemek için Resim Yanında Resim (PbP) özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da birden fazla cihazı, örneğin iki diz üstü bilgisayarı aynı anda görüntüleyebilir, böylece bu birlikteliği daha verimli bir hale getirebilirsiniz. Resim İçinde Resim (PiP) modunu kullanarak bir yandan bilgisayarınızda çalışıp bir yandan set üstü kutunuzdan canlı futbol maçı izleyebilirsiniz.

      Tutarlı görüntüler için SmartUniformity

      Tutarlı görüntüler için SmartUniformity

      LCD ekranlarda parlaklık ve renkte dalgalanmalar yaygın bir sorundur. Philips SmartUniformity modu parlaklık açısından net görüntüler sağlar; bu özellik fotoğrafçılık, tasarım ve baskı için önemlidir. Renk hassasiyetini ölçen bir renkölçer ile bu mod, ortalama ışık bütünlüğünü karşılamak üzere %95 oranının üstünde kalibre edilir. Bu mod seçimi bütünlüklü ve hassas görüntüler sağlayacaktır.

      SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı

      SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı

      SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

      Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

      Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

      Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

      Şık bir görünüm için şık bir kaplama

      Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

      Dinlediğiniz içeriğin gücünü ortaya çıkarmak için güçlü 7 Watt hoparlörler

      Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

      Rahat erişim ve hızlı şarj için USB 3.0 Hub

      Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Artık cihazların şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Yeni FastCharge sayesinde cihazları hızla şarj edebilirsiniz. USB 3.0 aynı zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir.

      DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılarla SmartConnect

      Bu Philips ekranlar yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Ekran Portu ve evrensel HDMI konektörü gibi en gelişmiş çoklu bağlantılar ile birlikte gelir. Yeni DisplayPort ve HDMI 2.0 bağlantısı sayesinde 60 Hz'de 4K çözünürlükle akıcı görüntü sağlanır. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

      VESA montaj mükemmel kurulum sağlar

      VESA şablonu, yüzlerce yenilikçi montaj çözümü ile uyumluluğu garanti eder.

      0 watt düğme sayesinde sıfır güç tüketimi

      Monitörün arkasında bulunan 0 watt düğmesine basıldığında monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir. Böylece güç tüketiminiz sıfıra inerek karbon ayak iziniz daha da azalır

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Panel Boyutu
        108 cm (42,51 inç)
        En-boy oranı
        16:9
        LCD panel tipi
        IPS LCD
        Arka aydınlatma tipi
        W-LED sistemi
        Piksel aralığı
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 3840 x 2160
        Parlaklık
        300  cd/m²
        Parlaklık bütünlüğü
        %96~105
        Ekran renkleri
        Renk desteği 1,07 milyar renk (10 bit)
        Kontrast oranı (tipik)
        1200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        5 ms (Griden Griye)*
        İzleme açısı
        • 178º (Y) / 178º (D)
        • C/R > 20 ise
        Görüntü geliştirme
        SmartImage
        Etkin izleme alanı
        941,2 (Y) x 529,4 (D)
        Tarama Frekansı
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (Y) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (D)
        sRGB
        Evet
        MHL
        1080P @ 60 Hz
        Delta E
        <3
        Flicker-free
        Evet
        Görüntüleme Ekranı Kaplaması
        Parlama Önleyici, 3H, %1 Mat

      • Bağlantı

        Sinyal Girişi
        • VGA (Analog)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0x4 (1 hızlı şarj ile)*
        Sync Girişi
        • Ayrı Sync
        • Sync Yeşil
        Ses (Giriş/Çıkış)
        • PC ses girişi
        • Kulaklık çıkışı

      • Kolaylık

        Dahili Hoparlörler
        7 W x 2
        Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Kullanıcı rahatlığı
        • SmartImage
        • Multiview
        • Kullanıcı
        • Menü
        • Açık/Kapalı
        OSD Dilleri
        • Brezilya Portekizcesi
        • Çekçe
        • Felemenkçe
        • İngilizce
        • Fince
        • Fransızca
        • Almanca
        • Yunanca
        • Macarca
        • İtalyanca
        • Japonca
        • Korece
        • Lehçe
        • Portekizce
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İspanyolca
        • İsveççe
        • Geleneksel Çince
        • Türkçe
        • Ukraynaca
        Diğer kolaylıklar
        • Kensington kilidi
        • VESA montaj (200x200 mm)
        Kontrol yazılımı
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2x cihaz)
        • PBP (4x cihaz)

      • Güç

        ECO modu
        46,5 W (tipik)
        Güç kaynağı
        • Dahili
        • 100-240 VAC, 50-60 Hz
        Kapalı modu
        AC düğmesiyle sıfır watt
        Açık modu
        63,1 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
        Bekleme modu
        <0,5 W (tipik)
        Güç LED göstergesi
        • Çalışma - Beyaz
        • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

      • Boyutlar

        mm olarak ambalaj (GxYxD)
        1070 x 680 x 160  mm
        Stantsız olarak ürün (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik)
        968 x 630 x 259  mm

      • Ağırlık

        Ambalajla birlikte ürün (kg)
        14,29  kg
        Stantla birlikte ürün (kg)
        9,72  kg
        Stantsız olarak ürün (kg)
        9,40  kg

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0°C - 40°C  °C
        MTBF
        70.000 saat (arka aydınlatma hariç)  saat
        Bağıl nem
        %20-80  %
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20°C - 60°C  °C

      • Sürdürülebilirlik

        Çevre ve enerji
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
        100  %
        Spesifik Maddeler
        • PVC / BFR içermeyen kasa
        • Cıva içermez

      • Uyumluluk ve standartlar

        Yasal Onaylar
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE İşareti
        • FCC Sınıf B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-bekleme
        • SASO
        • CB
        • Çin RoHS
        • UKRAYNACA
        • Kuveyt
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Kasa

        Kaplama
        Parlak (Ön çerçeve) / Doku (Ayak / Arka kapak)
        Ayak
        Gümüş
        Ön çerçeve
        Siyah
        Arka kapak
        Siyah

      • Kutuda neler var?

        Kablolar
        VGA, HDMI, DP, Ses, Güç
        Monitör ve stant
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        Kullanıcı Belgeleri
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      Badge-D2C

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      • Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
      • İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
      • ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
      • MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
      • Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
      • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
      • Tek ekranda 4 sistem için dört giriş gereklidir.

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