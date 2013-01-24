Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

LED Ekran

BDL5585XL/00
Genel Derecelendirme / 5
  • Hedef kitlenizi büyüleyin Hedef kitlenizi büyüleyin Hedef kitlenizi büyüleyin
    -{discount-value}

    LED Ekran

    BDL5585XL/00
    Genel Derecelendirme / 5

    Hedef kitlenizi büyüleyin

    Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Benzer ürünler bul

    LED Ekran

    Hedef kitlenizi büyüleyin

    Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

    Hedef kitlenizi büyüleyin

    Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Benzer ürünler bul

    LED Ekran

    Hedef kitlenizi büyüleyin

    Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

    Benzer ürünler

    Tümünü gör video-duvari-serisi

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      LED Ekran

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Hedef kitlenizi büyüleyin

      bu yüksek performanslı LCD ekran ile

      • 140 cm (55 inç)
      • doğrudan LED
      • Full HD
      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      DVI Paylaşım Sistemi

      DVI Paylaşım Sistemi

      DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

      Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

      Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

      Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

      Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

      Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

      LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

      Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

      Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

      Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

      Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

      Full HD LCD ekran, 1920x1080p

      Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

      Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

      Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

      Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

      Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

      Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

      Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        139,7  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        55  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        700  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        3000:1
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,63 x 0,63 mm
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Görüntü güçlendirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 60Hz'de 1600 x 1200
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • Bağlantı

        PC
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 çıkışı
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        • RJ45
        AV girişi
        Komponent (BNC) x1
        Diğer bağlantılar
        • Ekran Portu
        • DVI Çıkışı
        • USB
        • HDMI

      • Kullanılabilirlik

        Döşemeli Matris
        En fazla 15 x 10
        Resim içinde Resim (PIP)
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Sinyal Loop Through
        • RS232
        • VGA
        Klavye kontrolü
        Gizli
        Kurulum kolaylığı
        • AC Çıkışı
        • Taşıma Kolları
        • Akıllı Yuva
        Enerji tasarrufu fonksiyonları
        • Ortam ışığı sensörü
        • Smart Power
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45
        Yerleştirme
        • Dikey
        • Yatay

      • Boyutlar

        Çerçeve kalınlığı
        Paneller arasında toplam 5,5 mm
        Set Genişliği
        1215  mm
        Set Genişliği (inç)
        47,8  inç
        Set Yüksekliği
        686  mm
        Set Yüksekliği (inç)
        27,0  inç
        Set Derinliği
        126  mm
        Set Derinliği (inç)
        5,0  inç
        VESA Montaj
        400 x 200 mm

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 - 40  °C
        Bağıl nem
        5 - 90  %
        MTBF
        60.000  saat

      • Güç

        Tüketim (Açık modu)
        150W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10W (RMS)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        Yasal onaylar
        • CE
        • FCC, Sınıf B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • Ambalaj boyutları

        EAN
        87 12581 60492 9
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        Ambalaj türü
        Karton

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kontrol
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • VGA kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol