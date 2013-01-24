Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kontrol
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
Hedef kitlenizi büyüleyin
Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizi büyüleyin
Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Hedef kitlenizi büyüleyin
Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizi büyüleyin
Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün
LED Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.
Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli
Ambalaj boyutları