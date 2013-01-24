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Signage Solutions Q-Line Ekran

BDL5530QL/00
Genel Derecelendirme / 5
  • Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım
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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL5530QL/00

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

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      Q-Line Ekran

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      Öne çıkan tasarım

      Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

      • 55 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Full HD
      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

      CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

      CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

      CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

      CMND ile uzaktan sistem yönetimi

      Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

      Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

      USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

      Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

      Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        138,7  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        54,6  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        1200:1
        Dinamik kontrast oranı
        500.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        6,5  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,63 x 0,63 mm
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon
        DICOM
        Klinik D-image

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • HDMI
        • Komponent (RCA)
        • Kompozit (RCA)
        • VGA (Analog D-Sub)
        Ses girişi
        • 3,5 mm jak
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Audio çıkışı
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        • 3,5mm jak
        Harici kontrol
        • RJ45
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        Diğer bağlantılar
        USB

      • Kullanılabilirlik

        Hafıza
        • Dahili hafıza erişimi
        • 8 GB eMMC
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Döşeme Matrisi
        En fazla 15 x 15
        Başlatma
        • LAN'da uyanma
        • Açma geciktirme
        • Açma durumu
        Başlatma penceresi
        Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
        Klavye kontrolü
        • Kilitlenebilir
        • Gizli
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45
        • Tek Kablo (HDMI-CEC)
        Sinyal loop through
        • RS232
        • IR Loopthrough

      • Boyutlar

        Çerçeve genişliği
        12,6 (TLR) / 14,5 (B) mm
        Set Genişliği
        1238,6  mm
        Set Yüksekliği
        711,1  mm
        Set Derinliği
        59,9  mm
        Set Genişliği (inç)
        48,76  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        28,0  inç
        Set Derinliği (inç)
        2,36  inç
        VESA Montaj
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, M6
        Ürün ağırlığı
        16,00  kg
        Ürün ağırlığı (lb)
        35,27  lb

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        5 ~ 40  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Bağıl nem
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50.000  saat

      • Güç

        Tüketim (Açık modu)
        141 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
        Şebeke elektriği
        100 ~ 240 VAC
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Çeşitli

        Garanti
        3 yıl garanti
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İspanyolca
        • Geleneksel Çince
        Yasal onaylar
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

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