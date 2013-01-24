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LED Ekran

BDL5530EL/00
Genel Derecelendirme / 5
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    LED Ekran

    BDL5530EL/00
    Genel Derecelendirme / 5

    Hedef kitlenizin tüm dikkatini üzerinizde toplayın

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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    LED Ekran

    Hedef kitlenizin tüm dikkatini üzerinizde toplayın

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Hedef kitlenizin tüm dikkatini üzerinizde toplayın

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Benzer ürünler bul

    LED Ekran

    Hedef kitlenizin tüm dikkatini üzerinizde toplayın

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

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      LED Ekran

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      dar çerçeveli, full HD LED ekran ile

      • 140 cm (55 inç)
      • kenar LED
      • Full HD
      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      Kenar LED Arkadan Aydınlatma

      Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

      120 Hz Panel

      Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.

      Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

      Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

      Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

      Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek isteyebilirsiniz.

      Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

      Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

      Full HD LCD ekran, 1920x1080p

      Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer

      Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

      Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

      Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

      VGA Loopthrough

      VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        138,6  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        54,6  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        400  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        4000:1
        Tepki süresi (tipik)
        6,5  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,21 x 0,63 mm
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Ekran teknolojisi
        120 Hz Panel
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Bağlantı

        PC
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 çıkışı
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        AV girişi
        • HDMI x1
        • Ses (Sol/Sağ) x2
        • Kompozit (BNC) x1
        • S-video x1
        Diğer bağlantılar
        Komponent RCA x1

      • Kullanılabilirlik

        Yerleştirme
        • Dikey
        • Yatay
        Döşeme Matrisi
        En fazla 5 x 5
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
        Sinyal loop through
        • RS232
        • VGA
        Klavye kontrolü
        • Gizli
        • Kilitlenebilir
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Kurulum kolaylığı
        • AC Çıkışı
        • Taşıma Kolları
        • Akıllı Yuva
        Enerji tasarrufu işlevleri
        • Ortam ışığı sensörü
        • Akıllı Güç
        Güvenlik kontrolü fonksiyonları
        • Isı Kontrolü
        • Sıcaklık Sensörü
        Ambalaj
        Yeniden kullanılabilir kutu
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232

      • Boyutlar

        Çerçeve kalınlığı
        24,6 mm / 0,95"
        Set Genişliği
        1259,8  mm
        Set Yüksekliği
        732,1  mm
        Set Derinliği
        59  mm
        Set Genişliği (inç)
        49,6  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        28,8  inç
        Set Derinliği (inç)
        2,2  inç
        VESA Montaj
        200 x 400 mm

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 - 40  °C
        Bağıl nem
        5 - 90  %
        MTBF
        60.000  saat

      • Güç

        Tüketim (Açık modu)
        123W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 12W RMS

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Çeşitli

        Garanti
        Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        Yasal onaylar
        • CE
        • FCC, Sınıf B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • VGA kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

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