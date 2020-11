Fabrikada gelişmiş renk kalibrasyonu

3x3, 2x4 veya 5x5 kuruluma video duvarı yüklerken, her görüntünün renk performansının kullanılan her ekranda tutarlı olmasını istersiniz. Bu nedenle, her ekran, gelişmiş video duvarlarının en yüksek standartlarını karşılamak için fabrikada özel olarak kalibre edilir.